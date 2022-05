"Je suis désolé de dire qu'une version Xbox 360 ne sortira pas, car une version Xbox 360 de MGS4 n'a pas été mise en vente", a déclaré Kojima. "Pour expliquer la situation, la quantité de données dans MGS4 est tout simplement trop énorme". La PS3, a souligné Kojima, utilise le Blu-ray. La Xbox 360 utilise le DVD. Donc, si Konami sortait MGS4 sur la Xbox 360, a ajouté l'un des co-animateurs de Kojima, il occuperait sept DVD. Par le passé, Kojima a évoqué un nombre de disques DVD aussi élevé pour le jeu. "Je veux la sortir [probablement, The Legacy Collection] sur la Xbox 360", poursuit Kojima. "Mais nous ne la sortirons pas". "Quand ce sera la prochaine console [Xbox], peut-être pourrons-nous la sortir [à nouveau, vraisemblablement, The Legacy Collection]", a ajouté Kojima. "Si nous sortons une version sur la Xbox 360 sans MGS4, alors ce n'est pas The Legacy Collection."

posted the 05/23/2022 at 08:01 AM by jenicris