"Notre prochain projet, nous travaillons sur du contenu original en ce moment. Nous ne pouvons pas parler de ce que c'est, mais c'est la prochaine étape de notre évolution "

Nous sommes ravis d’avoir officiellement rejoint PlayStation Studios !



Depuis sa création en 2006, le studio Bluepoint est implanté à Austin, au Texas. Notre équipe compte désormais près de 70 créateurs extrêmement talentueux, et ce n’est qu’un début. Même si notre studio s’est agrandi au cours de ces 15 dernières années, nos objectifs n’ont pas changé : créer des jeux d’une qualité optimale en y prenant plaisir. L’aspect culturel a joué un rôle clé dans notre succès, et nous sommes ravis que PlayStation Studios partage notre culture et notre vision.



PlayStation possède un catalogue de jeux emblématiques et, pour nous, il n’y a rien de plus exaltant que de pouvoir faire découvrir ces chefs-d’œuvre à de nouveaux joueurs. Rejoindre la famille PlayStation Studios va permettre à notre studio d’aller encore plus loin et de créer des expériences toujours plus percutantes pour la communauté PlayStation. Merci à ceux qui nous soutiennent depuis toutes ces années. Il nous tarde de vous proposer de nouveaux jeux incroyables dans ce nouveau chapitre de l’histoire de Bluepoint Games !

