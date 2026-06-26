Un grand distributeur a averti que d'importantes pénuries de consoles pourraient impacter la sortie de GTA 6. Cette information fait suite aux précommandes de Grand Theft Auto 6 sur PS5, qui seraient six fois plus nombreuses que celles sur Xbox Series X. Selon ce rapport, de nombreux joueurs souhaitant se procurer une PlayStation 5 ou une Xbox pour GTA 6 risquent d'être déçus, les revendeurs n'ayant pas suffisamment de consoles en stock.
Les précommandes de GTA 6 sont ouvertes depuis seulement 24 heures, et les chiffres sont déjà impressionnants. D'après un récent rapport d'IGN, les précommandes de Grand Theft Auto 6 sur PS5 sont six fois plus nombreuses que celles sur Xbox Series X. Cependant, le plus inquiétant est que le nombre de précommandes est si élevé qu'il pourrait dépasser la disponibilité réelle des consoles en magasin.
Dans une récente interview accordée à The Game Business, un important distributeur a mis en garde contre d'importantes pénuries de consoles pour les fêtes de fin d'année. Selon cette source anonyme, une chaîne de magasins populaire n'a pas pu se procurer suffisamment de consoles PS5 et Xbox Series X pour répondre à la demande de précommandes de GTA 6.
« On nous a informés qu'en raison des problèmes persistants d'approvisionnement en composants matériels, nous ne recevrons pas les unités souhaitées avant la sortie de GTA 6. La demande risque de dépasser l'offre pendant cette période. » Si ces informations se confirment, il semble qu'il n'y aura pas assez de consoles disponibles en magasin pour satisfaire la demande de précommandes de Grand Theft Auto 6.
Fait intéressant, Sony et Microsoft ont récemment confirmé des pénuries de consoles pour le second semestre 2026. Par exemple, dans une interview, Matthew Ball, directeur de la stratégie Xbox, a appuyé les affirmations selon lesquelles la demande de consoles allait dépasser l'offre. De manière inquiétante, M. Ball a déclaré :
« Je peux vous affirmer que la demande pour nos consoles dépasse l'offre. Nous les distribuons dans un maximum de magasins. Nous les produisons aussi vite que possible. Notre capacité de production est toutefois fortement limitée, mais ce n'est pas un problème de volonté. Nous devons faire plus, mais nous sommes soumis à des contraintes.»
Sony a également reconnu des pénuries dans son rapport annuel PlayStation pour 2026. Selon l'éditeur japonais, les composants matériels sont devenus si chers qu'ils pourraient perdre de l'argent sur chaque PS5 vendue sans nouvelle augmentation de prix. Cela signifie que même si Microsoft et Sony parvenaient à produire davantage de consoles pour répondre à la demande de GTA 6, ils perdraient probablement beaucoup d'argent sans une nouvelle augmentation de prix.
À ce propos, Microsoft vient d'annoncer une augmentation de prix de 150 $ pour toutes les consoles Xbox Series X. Ce nouveau tarif entrera en vigueur le 1er août, soit quelques mois seulement avant la sortie de GTA 6 le 19 novembre. Les joueurs risquent donc non seulement de ne pas trouver de consoles en magasin pour Grand Theft Auto 6 pendant les fêtes de fin d'année, mais ils devront probablement payer un prix exorbitant. C'est plutôt déprimant.
Source : https://www.vice.com/en/article/gta-6-preorders-on-ps5-are-outselling-xbox-6-to-1-as-retailers-warn-of-console-shortages/
SONY se frottent les mains, c’est du petit lait, la PS5 Pro sera la reine du BF et de la fin d’année
La génération ???
Parce que tu pense que la prochaine sera mieux?
Du coup j'espere que Nintendo prevoit un bon gros stock de Switch 2 pour la fin d'année, car en période de fetes quand une console est en rupture de stock ca profite toujours a la console en face qui est disponible
Surtout si elle est plus récente
Mais ce sera un carton sur les deux consoles
aeris201 : T’arrives encore à parler de la Switch 2 sur un article de GTA VI
Ça confirme que GTA VI en fait suer plus d’un ici
Tu veux une PS5 pour le jeu évènement de cette décennie, c’est en rupture, tu dis allez je vais me rabattre sur une SW2 et remplacer GTA par Pokemon…un peu de sérieux voyons
Ouais possible