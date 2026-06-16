Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Halo : Campaign Evolved
0
Likers
name : Halo : Campaign Evolved
platform : Playstation 5
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19179
visites since opening : 34103381
link49 > blog
[Halo : Campaign Evolved] Vers un très gros succès commercial sur Ps5


Halo : Campaign Evolved enregistre des précommandes record sur le PlayStation Store dans de nombreuses régions. Un succès prévisible, compte tenu de l'immense popularité de la franchise au fil des ans et du fait qu'il s'agit de la première apparition du Master Chief sur la console emblématique de Sony.

Prenons l'exemple du PlayStation Store britannique : l'édition Standard est actuellement la plus précommandée, tandis que l'édition Premium figure dans le top 5. Aux États-Unis, l'édition Premium est la septième plus précommandée, tandis que l'édition Standard est loin derrière, n'apparaissant même pas dans le top 10. Ceci pourrait s'expliquer par l'accès anticipé à la campagne, qui débute le 23 juillet.

La France et l'Allemagne présentent des tendances similaires : la France manifeste un vif intérêt pour l'édition Premium, tandis que l'Allemagne privilégie le jeu de base. Face à un tel succès pour un titre qui n'est même pas encore sorti, on ne peut s'empêcher de se demander si la situation pourrait s'améliorer du côté de Gears of War, et si The Coalition va reconsidérer sa décision de ne pas faire de PlayStation une priorité pour son prochain préquel.

Halo : Campaign Evolved prouve sans aucun doute qu'une approche mesurée de l'exclusivité sur plateforme est la solution idéale. Il faudra attendre le 28 juillet, date de sortie mondiale sur PS5, Xbox Series X/S et PC, pour voir ce que l'avenir nous réserve.

Source : https://gamingbolt.com/halo-campaign-evolved-charting-strongly-in-pre-orders-on-the-playstation-store/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 06/16/2026 at 04:08 PM by link49
    comments (23)
    grievous32 posted the 06/16/2026 at 04:16 PM
    Plus qu'à espérer qu'ils se disent pas que c'est une bonne chose de le foutre sur Playstation pour de bon. Qu'ils se rendent compte que Halo 1 aura attirer potentiellement de nouveaux acheteurs pour les suites en gardant tout exclusif à la XBOX, histoire qu'ils arrêtent l'auto-sabotage et qu'on évite un monopole de la console de salon par Sony =>
    masharu posted the 06/16/2026 at 04:17 PM
    Les têtes actuelles de Microsoft en mode : "attendez, pourquoi nous faisions des consoles déjà ?"
    ratchet posted the 06/16/2026 at 04:32 PM
    Hâte de l’avoir en tout cas.
    aros posted the 06/16/2026 at 04:32 PM
    Le remake du 1er et du 2ème de la Masterchief était très bien, et en 120fps ; un bonheur !

    masharu
    J'avoue... les gars ils se sont fourrés la tête dans le fion pour ne plus en sortir, jusqu'à se rappeler que...
    Consternant...
    jem25 posted the 06/16/2026 at 04:34 PM
    Pas surprenant ça reste un des meilleur fps Xbox

    En tout cas moi je le ferai sur ps5

    Avec le game passe de toute façon ça se vendra forcément mieux sur ps5 que sur xbox, idem pour Fable je suis sur… pour forza 5 hors game passé je ne sais pas par contre

    Bref, comme dit masharu la question « pourquoi on fait des consoles » va tomber sur MS
    jenicris posted the 06/16/2026 at 04:40 PM
    Normal et ils auraient pas annulé Gears ça aurait été pareil
    sonilka posted the 06/16/2026 at 04:46 PM
    grievous32 Qu'ils se rendent compte que Halo 1 aura attirer potentiellement de nouveaux acheteurs pour les suites en gardant tout exclusif à la XBOX

    Peu probable. Dans le contexte actuel, peu de joueurs opteront pour un changement de support à l'avenir. Et encore moins se permettront le luxe d'avoir les 2 vu vers quoi on se dirige niveau tarif. C'est d'autant plus vrai alors que MS dégraisse à tour de bras et cherche par tous les moyens à augmenter ses revenus. Sortir un jeu de ce calibre partout, c'est l'assurance d'engranger du pognon sur la durée.
    negan posted the 06/16/2026 at 04:47 PM
    Qu'ils en profitent c'est probablement le dernier Halo a sortir sur PlayStation
    deathegg posted the 06/16/2026 at 04:54 PM
    negan et la dernière que microsoft verra un de leurs jeux se vendre bien.
    negan posted the 06/16/2026 at 04:56 PM
    deathegg Ok Corcky
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 05:00 PM
    Satya qui va tout doucement arrêter les exclus en 2027 ça va être beau ! Les Pro S vont jouer à tous les jeux XBOX.

    Qui l'aurait cru bordel....Halo sur Playstation et qui fait un carton alors que sur XBOX ça sera le désert de Mojave
    marcus62 posted the 06/16/2026 at 05:05 PM
    C’est une certitude, le prochain Halo canonique et principal sera une exclusivité console Xbox !

    Je ne suis pas étonné du succès, c’est une licence mythique. J’ai une préférence pour le 3. Mais le premier est excellent. Et ce remake s’annonce excellent !

    Day one sur XSX !
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 05:06 PM
    Moi j'ai dit, le reste du budget de Gears c'est un sacrifice, ils font genre ils peuvent se permetrent ce genre de chose en ces temps difficile, mais vous inquiétez pas que cet erreur ils vont pas la répéter, c'est vraiment un appât pour faire genre on revient sur les exclusivités, mais c'est archi faux !

    COD n'a pas marché sur le GP ils ont pas perdu de temps pour communiquer et l'enveler du day one, parce que, hey,plus de 200 millions sur un projet ça pique l'ami, ça pique !!!


    Sachant qu'ils faisaient un profit de plus de 60% avec le rachat de ACTIBLI, les exclusivités mon cul ouais L'argent avant tout.

    La suite on l'a connait, tout va sortir sur PS. Parce que si ils sont aussi à cran sur le thème exclusivité, met Fable seulement sur XBOX, et tout le reste, tu fais un show à 98% de jeu sur PS5 et au dernier moment tu sacrifies 400 millions dans ta poche..


    MOOOUAAIS !!!
    grievous32 posted the 06/16/2026 at 05:06 PM
    Sonilka je parle pas nécessairement d'un achat de XBOX sur cette gen, mais s'ils réussissent le lancement de leur prochaine et que toutes les news à chier qui arrivent dernièrement ne permettent qu'un bon revival même si la fermeture de certains studios est hallucinant de stupidité, ils peuvent grappiller d'autres joueurs.
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 05:07 PM
    marcus62 C’est une certitude, le prochain Halo canonique et principal sera une exclusivité console Xbox !

    zanpa posted the 06/16/2026 at 05:17 PM
    Ils doivent voir flou chez MS … c’est comme si t’étais attiré par une belle femme, mais que tu veux rester fidèle à ta vielle femme décrépie !
    grundbeld posted the 06/16/2026 at 05:48 PM
    Game Key disc et VF en carton. Chacun est libre de ses choix mais en ce qui me concerne, c’est non. Je reste sur mes originaux sur Xbox.
    zboubi480 posted the 06/16/2026 at 05:59 PM
    Quand les grosses IP XBOX vont redevenir des exclues, au même titre que Gears of War, j'en connais qui vont changer de crémerie
    khazawi posted the 06/16/2026 at 06:09 PM
    zboubi480 ça ne changera strictement rien
    perse9 posted the 06/16/2026 at 06:14 PM
    en tant que joueur playstation je le surveille de prês..j'aimerais comprendre pk cette licence est concideré comme culte.
    losz posted the 06/16/2026 at 06:23 PM
    Il y en a qui vont déchanter en découvrant la serie avec cet épisode, ca a tellement mal vieilli comme jeu, déjà le anniversary c'était une purge à jouer en 2011 alors j'imagine pas en 2026 avec ce level design de merde...
    zboubi480 posted the 06/16/2026 at 06:50 PM
    Le prochain sera exclusif Xbox khazawi
    khazawi posted the 06/16/2026 at 07:24 PM
    zboubi480 et ? Les exclues Xbox n'ont jamais fait acheté les consoles en masse avant et ce n'est pas aujourd'hui ou demain que ca changera
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo