Halo : Campaign Evolved enregistre des précommandes record sur le PlayStation Store dans de nombreuses régions. Un succès prévisible, compte tenu de l'immense popularité de la franchise au fil des ans et du fait qu'il s'agit de la première apparition du Master Chief sur la console emblématique de Sony.
Prenons l'exemple du PlayStation Store britannique : l'édition Standard est actuellement la plus précommandée, tandis que l'édition Premium figure dans le top 5. Aux États-Unis, l'édition Premium est la septième plus précommandée, tandis que l'édition Standard est loin derrière, n'apparaissant même pas dans le top 10. Ceci pourrait s'expliquer par l'accès anticipé à la campagne, qui débute le 23 juillet.
La France et l'Allemagne présentent des tendances similaires : la France manifeste un vif intérêt pour l'édition Premium, tandis que l'Allemagne privilégie le jeu de base. Face à un tel succès pour un titre qui n'est même pas encore sorti, on ne peut s'empêcher de se demander si la situation pourrait s'améliorer du côté de Gears of War, et si The Coalition va reconsidérer sa décision de ne pas faire de PlayStation une priorité pour son prochain préquel.
Halo : Campaign Evolved prouve sans aucun doute qu'une approche mesurée de l'exclusivité sur plateforme est la solution idéale. Il faudra attendre le 28 juillet, date de sortie mondiale sur PS5, Xbox Series X/S et PC, pour voir ce que l'avenir nous réserve.
Source : https://gamingbolt.com/halo-campaign-evolved-charting-strongly-in-pre-orders-on-the-playstation-store/
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posted the 06/16/2026 at 04:08 PM by link49
masharu
J'avoue... les gars ils se sont fourrés la tête dans le fion pour ne plus en sortir, jusqu'à se rappeler que...
Consternant...
En tout cas moi je le ferai sur ps5
Avec le game passe de toute façon ça se vendra forcément mieux sur ps5 que sur xbox, idem pour Fable je suis sur… pour forza 5 hors game passé je ne sais pas par contre
Bref, comme dit masharu la question « pourquoi on fait des consoles » va tomber sur MS
Peu probable. Dans le contexte actuel, peu de joueurs opteront pour un changement de support à l'avenir. Et encore moins se permettront le luxe d'avoir les 2 vu vers quoi on se dirige niveau tarif. C'est d'autant plus vrai alors que MS dégraisse à tour de bras et cherche par tous les moyens à augmenter ses revenus. Sortir un jeu de ce calibre partout, c'est l'assurance d'engranger du pognon sur la durée.
Qui l'aurait cru bordel....Halo sur Playstation et qui fait un carton alors que sur XBOX ça sera le désert de Mojave
Je ne suis pas étonné du succès, c’est une licence mythique. J’ai une préférence pour le 3. Mais le premier est excellent. Et ce remake s’annonce excellent !
Day one sur XSX !
COD n'a pas marché sur le GP ils ont pas perdu de temps pour communiquer et l'enveler du day one, parce que, hey,plus de 200 millions sur un projet ça pique l'ami, ça pique !!!
Sachant qu'ils faisaient un profit de plus de 60% avec le rachat de ACTIBLI, les exclusivités mon cul ouais L'argent avant tout.
La suite on l'a connait, tout va sortir sur PS. Parce que si ils sont aussi à cran sur le thème exclusivité, met Fable seulement sur XBOX, et tout le reste, tu fais un show à 98% de jeu sur PS5 et au dernier moment tu sacrifies 400 millions dans ta poche..
MOOOUAAIS !!!