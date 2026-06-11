Leclerc a ouvert les réservations. Il faudra compter envirion 80 euros la version Switch 2 ou Ps5.
Chez auchan, les 3 Xenoblade Chronicles sur Switch 2 sont en précommande à 54.99€.
Source : https://www.hamster-joueur.com/
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posted the 06/11/2026 at 06:24 PM by link49
119€ sur amazon
Xenoblade Chronicles définitive édition Nintendo Switch 2 édition
Et derrière ce nom qui en jette grave, faut encore se payer les DLC
Alors qu'ils sont sortis ya des années.... Plus c'est gros plus ça passe... ;c
Allez vous faire ******* Square Enix
Genre vraiment j’aime une partie de ce que vous faites mais là vous affichez le pire de votre politique.
Deja Nintendo considère qu’un jeu n’a pas a perdre de sa valeur tarifaire au fil du temps donc ne pas inclure les DLC dans un jeu pourtant deja rentabilisé s’inscrit dans cette meme logique.
Au Japon Nintendo a proposé une version de BOTW sur Switch qui contient les DLC mais elle n’a pas remplacé l’edition standard et elle etait vendue plus cher que l’edition standard. C’etait surtout pour celui qui veut acheter tout d’un coup.
Je crois qu’il existe aussi une version de MK8D avec les DLC inclus mais dans la meme logique. Vendue plus cher et qui remplace pas l’edition standard
rien a voir car c’est leurs NS2 Edition qui ont apporté leurs nouveau contenu.
Ce n’est pas du contenu qui etait payant avant et qui est devenu inclus dans leurs NS2 Edition
C’est 54€ par jeu
KH c'est pas une licence connue pour son scénario, c'est son art, son ost qui ont fait sa puissance...voir ce niveau de fainéantise, sont irrécupérables Square...nouveau CEO ou pas, toujours les mêmes clowneries
Et quand tu vois le prix des versions Switch 2, ils auraient largement pu inclure les DLC au lieu de surfacturer une maj technique faite à l'arrache, mais bon il faut gratter à tous les râteliers donc autant tout faire payer au prix max.
Heureusement que j'ai la version Wii alors que je peux utiliser sur Wii U...
Et pour les 2 & 3, il y a la version Switch 1 + DLC gratuits. La Switch 2 étant rétrocompatible..
Les dirigeants de Nintendo n'ont honte de rien et prennent certains pour des cons.