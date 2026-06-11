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Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
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name : Xenoblade Chronicles : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
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[Switch 2] Prix Trilogie Xenoblade et Kingdom Hearts Collection


Leclerc a ouvert les réservations. Il faudra compter envirion 80 euros la version Switch 2 ou Ps5.



Chez auchan, les 3 Xenoblade Chronicles sur Switch 2 sont en précommande à 54.99€.

Source : https://www.hamster-joueur.com/
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    kisukesan, aeris201
    posted the 06/11/2026 at 06:24 PM by link49
    comments (26)
    solarr posted the 06/11/2026 at 06:26 PM
    Ah 55 €, C'est déjà mieux, et en boîte complète.
    guiguif posted the 06/11/2026 at 06:29 PM
    et tout ça sans les DLC, on dit "Merci Nintendo"
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 06:30 PM
    guiguif ya vraiment que Nintendo pour faire ça
    jackfrost posted the 06/11/2026 at 06:33 PM
    On a déjà ces jeux.
    djfab posted the 06/11/2026 at 06:33 PM
    guiguif : sérieusement !??
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 06:34 PM
    Il y a aussi les precos du collector de Fire Emblem

    119€ sur amazon
    51love posted the 06/11/2026 at 06:40 PM
    Ça va les noms sont plutôt condensés, vivement le prochain pack

    Xenoblade Chronicles définitive édition Nintendo Switch 2 édition

    Et derrière ce nom qui en jette grave, faut encore se payer les DLC

    Alors qu'ils sont sortis ya des années.... Plus c'est gros plus ça passe... ;c
    guiguif posted the 06/11/2026 at 06:44 PM
    djfab Oui.
    tripy73 posted the 06/11/2026 at 06:48 PM
    70€ ou 55€ pour de simple version techniquement améliorée à l'arrache en plus, le tout sans les DLC inclus, on sens bien là l'influence de monsieur Pokemon Company :vomi:
    killia posted the 06/11/2026 at 06:57 PM
    Ahahahahahahahahahahahaha

    Allez vous faire ******* Square Enix

    Genre vraiment j’aime une partie de ce que vous faites mais là vous affichez le pire de votre politique.
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 07:09 PM
    tripy73 Nintendo n’inclus pas les DLC car il considère que du contenu additionnel doit rester additionnel, peu importe la version du jeu.

    Deja Nintendo considère qu’un jeu n’a pas a perdre de sa valeur tarifaire au fil du temps donc ne pas inclure les DLC dans un jeu pourtant deja rentabilisé s’inscrit dans cette meme logique.

    Au Japon Nintendo a proposé une version de BOTW sur Switch qui contient les DLC mais elle n’a pas remplacé l’edition standard et elle etait vendue plus cher que l’edition standard. C’etait surtout pour celui qui veut acheter tout d’un coup.

    Je crois qu’il existe aussi une version de MK8D avec les DLC inclus mais dans la meme logique. Vendue plus cher et qui remplace pas l’edition standard
    xynot posted the 06/11/2026 at 07:13 PM
    aeris201 bah c'est de la merde ?
    tripy73 posted the 06/11/2026 at 07:25 PM
    aeris201 : Super Mario Wonder ou Kirby et le monde oublié (pour ne citer qu'eux), démontre le contraire ça sert à rien de trouvée une justification, la seule chose qu’ils veulent c'est gratter aux maximum sur certains jeux.
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 07:30 PM
    tripy73 Non tes deux exemples n’ont
    rien a voir car c’est leurs NS2 Edition qui ont apporté leurs nouveau contenu.

    Ce n’est pas du contenu qui etait payant avant et qui est devenu inclus dans leurs NS2 Edition
    mibugishiden posted the 06/11/2026 at 07:30 PM
    Xenoblade c'est les 3 jeux ensemble pour ce prix ou c'est par tête ? C'est pas clair.
    aeris201 posted the 06/11/2026 at 07:38 PM
    mibugishiden mibugishiden Ah ton avis ? On parle de Nintendo

    C’est 54€ par jeu
    mooplol posted the 06/11/2026 at 08:02 PM
    guiguif y a pas les extensions ?
    wickette posted the 06/11/2026 at 08:38 PM
    Square Enix qui aurait utilisé l'ia pour la cover art de leur KH collection...pas mal de gens réagissent

    KH c'est pas une licence connue pour son scénario, c'est son art, son ost qui ont fait sa puissance...voir ce niveau de fainéantise, sont irrécupérables Square...nouveau CEO ou pas, toujours les mêmes clowneries
    hyoga57 posted the 06/11/2026 at 08:41 PM
    killia Il y a pire avec ces chiens de Nintendo sur Xenoblade.
    tripy73 posted the 06/11/2026 at 08:42 PM
    aeris201 : c'est exactement la même chose, ça reste des éditions Switch 2 qui auraient donc pu contenir le contenu additionnel au même titre que les jeux que j’ai cité ou par exemple Super Mario Bros U Deluxe qui comprend le jeu de base et le DLC/Stand Alone avec Luigi...

    Et quand tu vois le prix des versions Switch 2, ils auraient largement pu inclure les DLC au lieu de surfacturer une maj technique faite à l'arrache, mais bon il faut gratter à tous les râteliers donc autant tout faire payer au prix max.
    hyoga57 posted the 06/11/2026 at 08:42 PM
    mooplol Non, ce sont juste les versions simples. Sauf le premier qui est déjà dans sa version définitive.
    mercure7 posted the 06/11/2026 at 08:52 PM
    Même pas foutus de mettre les DLCs pour s'excuser d'avoir sorti des jeux finis à la pisse sur Switch 1 . . .
    ouroboros4 posted the 06/11/2026 at 08:54 PM
    mercure7 tu crois que le petit artisan est la pour faire plaisir aux joueurs ?
    solarr posted the 06/11/2026 at 09:15 PM
    guiguif ouroboros4 tripy73 Une Definitive Edition sans DLC donc pas définitive ? y a quoi de définitif pour ne pas rajouter un téléchargement derrière alors ?
    Heureusement que j'ai la version Wii alors que je peux utiliser sur Wii U...
    Et pour les 2 & 3, il y a la version Switch 1 + DLC gratuits. La Switch 2 étant rétrocompatible..

    Les dirigeants de Nintendo n'ont honte de rien et prennent certains pour des cons.
    solarr posted the 06/11/2026 at 09:21 PM
    Link49 merci pour ces news, positives ou négatives.
    guiguif posted the 06/11/2026 at 09:29 PM
    solarr ya pas de dlc dans le 1, juste le 2 et 3.
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