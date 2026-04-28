Les aperçus de la version Switch de FF VII Rebirth sont disponibles. Le jeu est fluide, le son est excellent et, même s'il n'est pas aussi beau que la version PS5, rares sont les jeux Switch 2 qui offrent un meilleur rendu visuel. C'est un bon indicateur de ce que donnera le troisième opus. Voici celui de NintendoLife :
"J'ai un avis un peu particulier sur Final Fantasy VII, même si je parie que certains d'entre vous le partagent. En effet, le portage de Remake sur Switch 2 a été ma première expérience avec cet opus, remake ou non.
Je connais FFVII original sur le bout des doigts (oui, même ça !), mais je n'y ai jamais joué. Il faudrait que j'y remédie un jour, promis, c'est sur ma liste, mais le temps me manque pour jouer à tous les jeux, et un RPG PS1 de la fin des années 90 me semble rarement prioritaire, même si on me dit souvent que c'est un chef-d'œuvre.
Alors, imaginez ma joie quand j'ai enfin pu jouer à Remake Intergrade sur Switch 2 en début d'année, et que j'ai découvert qu'il était tout simplement génial ! Certes, les performances sont meilleures ailleurs et certaines textures étaient un peu agressives pour les yeux, mais je jouais à ce RPG ambitieux en déplacement, et ma Switch 2 s'en sortait remarquablement bien.
C'est avec une certaine appréhension que j'ai testé la démo de Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2. J'avais peut-être raté sa sortie en 2024, mais je me souvenais des discussions autour de son immense monde ouvert, de ses combats ultra-rapides et de son contenu annexe colossal. De quoi faire rêver ! Mais la Switch 2 serait-elle à la hauteur ?
La réponse est non. La Switch 2 gère sans problème les séquences les plus intenses de Rebirth (du moins, celles que j'ai vues au début), même si le compromis visuel est un peu plus marqué cette fois-ci. Si, comme moi, c'est votre première fois dans le jeu et que vous connaissez le portage Remake, j'espère que ce sera une excellente façon de découvrir la « Partie 2 » dans son intégralité. Cependant, modérez vos attentes si vous vous attendez à ce que le jeu soit aussi beau et aussi fluide que sur les autres consoles."
"Pour cet aperçu de 30 minutes, j'avais le choix entre deux sauvegardes : commencer au tout début du jeu avec le flashback du Chapitre 1 à Nibelheim, ou avancer un peu plus loin jusqu'au début du « Chapitre 2 – Un nouveau voyage commence » et au début de l'histoire principale. Impatient de voir comment ce monde ouvert légendaire se comporte sur Switch 2, j'ai opté pour la seconde option et me suis lancé à toute vitesse à travers l'invasion de Kalm pour atteindre les Prairies au plus vite.
Si vous avez joué à Remake sur Switch 2, Kalm est tout aussi magnifique. Les cheveux de Cloud manquent du niveau de détail mèche par mèche qu'on trouve sur PS5, et en y regardant de plus près, on constate que certaines textures environnantes sont légèrement moins nettes qu'espéré. Cependant, en mouvement, le jeu est très fluide. Le nombre d'images par seconde est plafonné à 30, et le jeu reste fluide, même dans les zones les plus fréquentées. Je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de jouer à cette trilogie sur Switch ! En 2024, je n'aurais jamais imaginé qu'on en serait là !
Mais les Prairies étaient mon objectif principal, et après avoir échappé aux forces de la Shinra et retrouvé mon groupe grâce à de magnifiques cinématiques, j'ai enfin pu les explorer.
Pour ceux qui ne le savent pas, cette zone est plus vaste que tout ce que la série nous a proposé jusqu'à présent. Elle regorge d'ennemis errants, d'objets cachés, de mini-jeux et de PNJ. Si Midgar dans le Remake est le Grand Plateau, alors c'est le reste d'Hyrule. Et dire qu'il y a encore bien plus à découvrir !
Je suis heureux de vous annoncer que, dans l'ensemble, le jeu s'est bien comporté. J'ai constaté quelques légères baisses de framerate lors des combats intenses, et, encore une fois, les textures en gros plan paraissent un peu floues tandis que les points de repère plus éloignés manquent de détails. Cependant, à aucun moment l'expérience n'a semblé vraiment compromise.
À noter que je n'ai pu jouer qu'en mode portable ; les problèmes de textures et de résolution pourraient donc être différents sur un écran plus grand. Cela dit, le petit écran n'a pas permis de masquer l'apparition soudaine des éléments du décor lorsque je traversais les plaines. Ayant joué à de gros titres comme Cyberpunk et Star Wars Outlaws sur cette console, je suis habitué à voir les textures se charger au loin, mais c'était beaucoup plus visible dans les Prairies. Je peux pardonner à un buisson d'apparaître à 100 mètres, mais voir de l'herbe pousser du sol à proximité dès que le groupe s'arrête est un peu distrayant.
Comme je l'ai dit, je n'ai pu y jouer qu'en mode portable, et je préfère largement l'affichage tardif des éléments graphiques aux fréquentes baisses de performances. Cependant, cela m'a fait réfléchir à la façon dont ces vastes zones se comporteront lorsque je découvrirai de nouvelles façons de les parcourir. Un chocobo va-t-il faire exploser les performances ? Un combat intense va-t-il impacter les performances ailleurs ? Qu'en sera-t-il des régions plus avancées comme Corel et Gongaga ? Il faudra attendre pour le savoir, car après seulement quelques minutes d'exploration, ma session de jeu s'est terminée.
Malgré ces inquiétudes, j'ai été impressionné par ce que j'ai vu de Final Fantasy VII Rebirth sur Switch 2. La trilogie Remake est entre de bonnes mains sur la console hybride, et tant que ces vastes zones restent agréables à jouer, l'expérience devrait être parfaitement plaisante."
Source : https://www.nintendolife.com/previews/hands-on-is-final-fantasy-vii-rebirths-switch-2-port-the-most-ambitious-yet/
Ah ouais quand meme
La Switch 2 s'en sort tres bien