Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Crimson Desert] Pearl Abyss est généreux vis-à-vis de ses employés


Pearl Abyss a versé à tous ses employés une prime exceptionnelle de 5 millions de wons chacun. Cette prime, destinée à célébrer la vente de 5 millions d'exemplaires de Crimson Desert, a été distribuée équitablement à tous les employés.Ce jour-là, le PDG de Pearl Abyss, Heo Jin-young, a annoncé en interne :

« J'exprime ma profonde reconnaissance et ma gratitude pour le travail acharné de chacun d'entre vous, qui a permis d'atteindre ce succès mondial. Nous accordons une prime à tous les employés pour fêter ce cap des 5 millions de ventes.»

Il a ajouté : « Notre aventure ne s'arrête pas là. Le potentiel que nous avons confirmé aujourd'hui sera notre plus puissant moteur pour relever tous les défis à venir.»

Selon les rapports d'activité, Pearl Abyss comptait 733 employés à la fin de l'année dernière. Le montant total des primes versées le 23 juillet s'élève à environ 3,7 milliards de wons.
La dernière fois que Pearl Abyss a versé des primes exceptionnelles à ses employés remonte à 2023, avec la distribution d'environ 8 milliards de wons. À l'époque, les versements étaient différenciés selon les performances individuelles lors des années de bénéfices. Par la suite, face au déclin de l'activité de l'entreprise, aucune prime n'a été distribuée.
Cette prime exceptionnelle, distincte de la prime annuelle de performance liée aux bénéfices, a été versée à tous les employés. Début 2027, des primes distinctes, également liées aux bénéfices, devraient être distribuées en fonction des bénéfices réalisés en 2026.

Source : https://www.resetera.com/threads/mtn-pearl-abyss-gives-all-employees-a-special-bonus-of-5-000-usd-each%E2%80%A6-to-celebrate-5-million-copies-sold-of-crimson-desert.1502875/
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    bogsnake, kujiraldine, tynokarts
    posted the 04/27/2026 at 01:48 PM by link49
    comments (6)
    rogeraf posted the 04/27/2026 at 01:54 PM
    J'aurais du faire ce métier ...... Bon respect des dirigeants
    nigel posted the 04/27/2026 at 01:57 PM
    kujiraldine C'est 5m de wons, et non 5000 wons. Je regardais sur Google, 5000 wons, c'est 2 euros 80. Une prime de 2 balles, c'est limite de la provoc'

    Après tant mieux pour les employés, c'est difficile de juger de l'extérieur, à vrai dire ça n'a rien de si exceptionnel. Beaucoup de studio offrent des primes en fonction de la rentabilité du jeu, et j'ai déjà gagné pas mal plus que 3k sur des primes de sortie de jeu. Mais encore une fois, très difficile de comparer, ça dépend du salaire annuel, du niveau de vie, etc...
    link49 posted the 04/27/2026 at 02:01 PM
    Oui, dans le tweet en image, il s'est trompé effectivement.
    altendorf posted the 04/27/2026 at 02:04 PM
    nigel Mais encore une fois, très difficile de comparer, ça dépend du salaire annuel, du niveau de vie, etc...
    kujiraldine posted the 04/27/2026 at 02:04 PM
    nigel : désolé. J'avais effacé mon message après avoir vu l'erreur du tweet. Je tape ça depuis mon tél. Je viens de voir ton message après avoir corrigé le précédent.

    Bref: on dira ce qu'on voudra, à la fin, la boîte se tient bien vis à vis des joueurs et de ses employés et le jeu est un vrai succès vidéo-ludique.
    keiku posted the 04/27/2026 at 03:01 PM
    altendorf ca équivaut a 6 euro en france en terme de niveau de vie...
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