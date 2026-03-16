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kaiserstark
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Nvidia dévoile le DLSS 5
Nvidia a devoilé son DLSS 5 :























Je ne suis vraiment pas fan du résultat surtout sur les visages car on dirait juste un filtre IA bien immonde même si selon DF ça serait juste le résultat d'un bien meilleure éclairage mais rien d'autre n'est retouché.

Nvidia a dit qu'il a fallu deux RTX 5090 pour obtenir ces résultats car les exigences en matière de VRAM sont extrêmement élevées actuellement.
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    mrponey, idd, guyllan
    posted the 03/16/2026 at 06:53 PM by kaiserstark
    comments (84)
    ouroboros4 posted the 03/16/2026 at 06:56 PM
    C'est pas faux on dirai des images IA qui pullulent sur le net depuis quelques mois
    bladagun posted the 03/16/2026 at 06:58 PM
    J'espère c'est faux parce ça risque de donner envie à plus d'un d'arrêter le JV cette merde
    yanssou posted the 03/16/2026 at 06:59 PM
    Le filtre IA reality
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 07:00 PM
    WHAT
    jenicris posted the 03/16/2026 at 07:02 PM
    Quelle abomination le rendu des visages full IA
    keiku posted the 03/16/2026 at 07:02 PM
    heureusement on peut le laisser en off
    liquidus posted the 03/16/2026 at 07:03 PM
    J'ai cru à une vanne au début en voyant la vidéo dans la journée. Y a un côté uncanny valley quand même x) un peu le même genre de rendu que quand on fait le con avec une IA générative
    giru posted the 03/16/2026 at 07:03 PM
    Je comprends pas le délire… c’est un filtre yassify le truc? À vomir.
    taiko posted the 03/16/2026 at 07:07 PM
    On voit clairement qu'il n'y a pas que l'éclairage qui est retouché. Ça fait clairement filtre. C'est entre impressionnant et déroutant. Clairement ça change la DA
    keiku posted the 03/16/2026 at 07:09 PM
    taiko ca modifie carrément la texture des assets, pas sur que les dev soit d'accord...
    nigel posted the 03/16/2026 at 07:09 PM
    J'ai cru à un poisson d'Avril...
    brook1 posted the 03/16/2026 at 07:10 PM
    ca flingue la DA je trouve
    mrponey posted the 03/16/2026 at 07:10 PM
    C'est vachement impressionnant
    xynot posted the 03/16/2026 at 07:13 PM
    ça me fait limite préférer le premier rendu de Starfield, plus cohérent dans sa DA
    jenicris posted the 03/16/2026 at 07:15 PM
    Sur quel hardware la démo présentée sur le stand de la GTC était-elle exécutée ?

    La démo de prévisualisation du DLSS 5 présentée à la GTC était exécutée sur deux GeForce RTX 5090. L'une était dédiée au rendu du jeu, tandis que l'autre était dédiée à l'exécution du modèle DLSS 5. Le DLSS 5 sera optimisé pour fonctionner sur une seule carte graphique pour sa sortie.
    5120x2880 posted the 03/16/2026 at 07:19 PM
    C'est juste un filtre snapchat
    romgamer6859 posted the 03/16/2026 at 07:20 PM
    c'est censé accompagner les futures 6000? Mais vu la quantité de Vram qu'il faut ça va couper un bras ou alors ce sera dédiées aux cartes les plus chères...
    ravyxxs posted the 03/16/2026 at 07:21 PM
    liquidus Pareil je me suis dit mais le poisson d'avril c'est dans pas longtemps les gars, c'est quoi ce truc......


    mrponey Frérot c'est de l'IA les images de quoi tu parles ?

    Il vit sur un nuage lui faite le descendre les gars
    zanpa posted the 03/16/2026 at 07:24 PM
    keiku ils ont tous données leur accords car ils ont dev dessus, regarde la page officiel de NVIDIA

    J'adore perso, ça rend les jeux photoréaliste, rien à foutre que ça soit sous dopage via l'IA
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 07:25 PM
    nos consoles fait sous AMD vont encore se faire enculer par les PC sous nvidia (avant c'etait l'absence de DLSS)
    guyllan posted the 03/16/2026 at 07:27 PM
    Impressionnant ! Que ça ressemble à des images générées par l'IA est plutôt un compliment. Si on ne connaissait pas l'image de référence, on aurait du mal à croire qu'il s'agit d'images tirées de jeux vidéo
    plasmide posted the 03/16/2026 at 07:27 PM
    C’est assez fou si vrai, on dirait qu’il y a une gen d’écart.
    51love posted the 03/16/2026 at 07:28 PM


    Au moins on pourra pas accuser Nvidia de ne rien proposer, les mecs mènent la danse dans l'industrie sur tout ce qui est technique c'est incroyable.

    Maintenant je suis pas fan non plus de ses rendus, par contre, au delà de la surprise que personne n'a vu venir ça a un potentiel fou.

    Les éditeurs de JV vont pouvoir utiliser ses modèles d IA avec les visages cibles, difficile à reproduire avec autant de fidélité in engine..

    Et vont laisser l IA recréer les détails.

    Ça permettra d'obtenir des visages réalistes en étant moins coûteux j'imagine.

    Au final ça suit la logique qu'on avait vu avec vu des techno comme rtx neural compression.

    Des textures qui coûtent quasi rien en bande passante, et recréer via IA vu que le modèle les connais.

    Donc oui le potentiel est là, mais pour que ça fonctionne vraiment bien faudrait donner des vrais visages comme je disais.

    C'est perturbant en l'état


    Surtout si on peut appliquer du DLSS 5 sur tous les jeux compatibles, mais non développés avec, on va bien se marrer
    roivas posted the 03/16/2026 at 07:29 PM
    les visages sont dégelasses on dirait du gen AI, c'est un poisson d'avril sorti en avance c'est pas possible?
    mrponey posted the 03/16/2026 at 07:29 PM
    ravyxxs Regarde plutôt la vidéos de Digital Foundry au lieu de répéter ce que disent les autres.
    51love posted the 03/16/2026 at 07:31 PM
    J'ai hâte de voir la gueule des joueurs dans le prochain Fifa en tt cas, s'ils utilisent bien la techno on pourrait avoir un gap générationnel.
    oreillesal posted the 03/16/2026 at 07:32 PM
    La vitesse qu'NVIDIA met à ses concurrents
    Ça ne va pas faire baisser les prix ces conneries.
    ducknsexe posted the 03/16/2026 at 07:35 PM
    Ça rend juste la DA plus réaliste. Bon ça reste un filtre, merci skynet
    wickette posted the 03/16/2026 at 07:35 PM
    Les visages sont ultra génériques

    Je pense c'est bien si les artistes du studio arrivent à paramétrer le modèle derrière très précisément

    Là Grace de RE9 ressemble à 99% des pub genAI...
    pcverso posted the 03/16/2026 at 07:37 PM
    Sur la vidéo de df c'est impressionnant les transitions. Limite en remettant nos ancien jeux on aura des remaster gratuit
    jaysennnin posted the 03/16/2026 at 07:40 PM
    ils sont en train de se prendre une volée de bois vert sur twitter
    abookhouseboy posted the 03/16/2026 at 07:40 PM
    Nvidia est tellement au-dessus de tout le monde, c'est incroyable.
    guyllan posted the 03/16/2026 at 07:43 PM
    "Je ne suis vraiment pas fan du résultat surtout sur les visages car on dirait juste un filtre IA bien immonde même si selon DF ça serait juste le résultat d'un bien meilleure éclairage mais rien d'autre n'est retouché."

    En même temps, quand on voit déjà la différence de rendu des visages quand le Path Tracing est activé :
    https://i.imgur.com/FCbj9Yj.jpeg
    https://i.imgur.com/6SgMTJE.jpeg

    https://www.gamekyo.com/blog_article484548.html
    romgamer6859 posted the 03/16/2026 at 07:43 PM
    jenicris tu peux ne pas aimer, perso je trouve ça pas mal et il n'y a pas que les visages, au pire t'es pas obligé de l'activer
    keiku posted the 03/16/2026 at 07:43 PM
    zanpa c'est surtout qu'il n'y a pas plus moche que le photoréalisme, alors autant pour l'éclairage, ok, mais pour les visages c'est a gerber
    elicetheworld posted the 03/16/2026 at 07:47 PM
    Le visage de grace????????
    tripy73 posted the 03/16/2026 at 07:47 PM
    Ben voilà les kékés graphismes vont être contents, ils vont les avoir leurs jeux photoréalistes...

    A encourager les éditeurs et constructeurs à suivre cette course permanente à la puissance et au réalisme, en achetant des consoles mid-gen ou en s'extasiant sur le duvet d'un visage par exemple, vous ne pouvez que les pousser dans cette direction.

    Au final on va ce retrouver avec des jeux qui auront tous le même rendu et sans âme dopé à l’AI Slop, alors que la DA a toujours été le plus important et que la technique doit être là pour la sublimer, pas l'inverse.

    bladagun : tout à fait d'accord et perso je me dirige de plus en plus vers les petites productions, car le chemin pris par les gr1nds acteurs de l'industrie me rebute totalement.

    roivas : malheureusement non, c'est officiel et a été présenté par Nvidia lors de le GDC, tu as d'ailleurs la vidéo d'annonce sur leur chaîne officielle : https://youtu.be/dJACkKbN-Eo?si=wCLv4q-vrJJG9HdY
    jenicris posted the 03/16/2026 at 07:49 PM
    romgamer6859 ça dénature carrément les visages des personnages, et la DA des jeux. Puis ça fait tellement image générative sous IA
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 07:49 PM
    tripy73 entierement d'accord , on est clairement responsable
    jenicris posted the 03/16/2026 at 07:51 PM
    jaysennnin les retours sont pas bon ?
    kaiserstark posted the 03/16/2026 at 07:51 PM
    jenicris Grace on dirait qu'elle s'est fait refaire le nez et qu'elle passé chez un chirurgien pour se faire rajouter du lip filler.

    Sinon ça donne vraiment l'impression qu'ils viennent tous du même jeu avec ce rendu
    supasaiyajin posted the 03/16/2026 at 07:53 PM
    Il faut le dire, la différence est incroyable, mais le rendu final... je sais pas trop comment dire. On dirait une de ces pubs random pour une IA qu'on voit partout maintenant.
    jenicris posted the 03/16/2026 at 07:53 PM
    kaiserstark ça gâche tout le côté artistique. Des rendus IA génériques en gros.
    romgamer6859 posted the 03/16/2026 at 07:53 PM
    jenicris
    je suis d'accord mais quand tu vois les jeux d'aujourd'hui, beaucoup se ressemblent déjà avec l'UE5...
    51love posted the 03/16/2026 at 07:54 PM
    pcverso
    Limite en remettant nos ancien jeux on aura des remaster gratuit


    Tkt, ils te feront payer le patch 10€ sur console alors que ça activera juste l'option

    Nintendo veut bien nous faire 5€ le passage a la moulinette IA des texture + upscaling + 60FPS de Xenoblade X

    wickette oui, faut bien se dire qu'en l’état c'est plus un proof of concept qu'autre chose. C'est aussi bluffant techniquement, que perturbant en terme de rendu final. Par exemple vu que tu mentionnes Grace, sur le premier plan ou elle est en exterieur, ça fait très IA, sur le second plan, c'est plus subtile.

    Mais ce type de techno vont se generaliser petit a petit ,avec de la maitrise ça ouvrira de nouveaux horizons en terme de rendu, et pas necessairement que tu photo realismes
    supasaiyajin posted the 03/16/2026 at 07:54 PM
    kaiserstark C'est ce que je me suis dit aussi. Au final, tous les jeux vont se ressembler visuellement. Pour le coup, c'est vraiment perturbant.
    micheljackson posted the 03/16/2026 at 07:54 PM
    Bientôt sur Switch 12
    jaysennnin posted the 03/16/2026 at 07:55 PM
    jenicris les gars disent que ça fait trop filtre snapchat

    les commentaires sont à mourir de rire

    https://x.com/NVIDIAGeForce/status/2033617732147810782
    kaiserstark posted the 03/16/2026 at 07:56 PM
    jenicris Non, les retours ne sont pas bon même DF est entrain de se faire défoncer pour adorer le truc, en disant des choses comme le fait de comment on pourrait ne pas vouloir jouer à jeux qui ressemblent à ça ?
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 07:58 PM
    jaysennnin https://x.com/Bruce0539/status/2033617924015997209

    jenicris posted the 03/16/2026 at 07:59 PM
    jaysennnin ah ouais ça fait plaisir à lire

    Comme quoi les avis sont quasi unanime. Sur la chaîne Nvidia Geforce YouTube, les avis sont unanime, c'est de la daube
    sardinecannibale posted the 03/16/2026 at 08:00 PM
    C'est affreux. Une purge. La totale destruction de ce que les artistes ont pu penser.
    Ce n'est pas maîtrisé. Où est l'intérêt d'appliquer un filtre générique, sans personnalité sur tout ce qui bouge dans le JV ? Tout est dénaturé.
    jaysennnin posted the 03/16/2026 at 08:00 PM
    skuldleif
    benichou posted the 03/16/2026 at 08:02 PM
    En gros leur dlss intègre un filtre IA en temps réel?
    jenicris posted the 03/16/2026 at 08:02 PM
    romgamer6859 ouaip mais là c'est clairement un rendu IA plus que jamais auparavant. C'est juste horrible.

    kaiserstark donc selon DF ont veut des rendu qui ressemble à de l'IA ?
    micheljackson posted the 03/16/2026 at 08:03 PM

    https://x.com/TheGameVerse/status/2033628267237019795/photo/1
    akinen posted the 03/16/2026 at 08:03 PM
    Ah okay, le futur c’est un filtre IA?

    Correction de charac design quoi.

    Je retourne sur mes jrpg
    brook1 posted the 03/16/2026 at 08:03 PM
    jenicris tu m'étonnes c'est à cause de ça qu'on a des barrettes de RAM hors de prix, je comprends leur colère
    romgamer6859 posted the 03/16/2026 at 08:04 PM
    jenicris ça montre juste qu'on arrive à un point où à part avoir des tech utilisant la VRAM, on a rien de nouveaux
    marcus62 posted the 03/16/2026 at 08:05 PM
    C’est vraiment impressionnant les transitions !

    Oui ça fait filtre IA mais le rendu est photoréaliste
    guiguif posted the 03/16/2026 at 08:07 PM
    degueulasse
    jenicris posted the 03/16/2026 at 08:07 PM
    brook1 tellement vrai

    On va d'ailleurs se marrer pour le prix des futures series 6000 tellement c'est gourmand l'IA en ressource

    romgamer6859 j'ai l'impression qu'ils misent tout l'IA désormais car ils savent pas comment faire autrement pour faire une impression de gap, horrible en plus pour le coup
    Puis bon c'est leur priorité en plus l'IA désormais et vu l'oseille qu'ils ont mis dessus...
    roivas posted the 03/16/2026 at 08:08 PM
    tripy73 franchement j'ai toujours apprécié le travail de nvidia sur le DLSS, path tracing & co, mais là, c'est juste abominable, ca te change carrément la direction artistique du jeu.
    lafibre posted the 03/16/2026 at 08:08 PM
    Top sur certains jeux, moins sur d'autres (altère trop la DA). Une techno qui a sans doute de l'avenir quand même.

    Ça transforme les jeux qui ont un rendu trop "plat" (Starfield par exemple). Ça rend très bien sur un jeu comme FC également (qui n'a pas vraiment de "DA", c'est juste un jeu qui se veut ultra réaliste).

    Je n'aime pas sur Assassin's Creed ou Oblivion.
    guyllan posted the 03/16/2026 at 08:10 PM
    pcverso "Sur la vidéo de df c'est impressionnant les transitions. Limite en remettant nos ancien jeux on aura des remaster gratuit "

    Il y a déjà la technologie RTX Remix qui va dans ce sens. "La fonctionnalité « Remix Logic » disponible sur NVIDIA RTX Remix permet aux moddeurs de remasteriser des jeux classiques avec des effets graphiques qui s'activent en fonction des événements du jeu, le tout sans toucher au code source."
    https://youtu.be/C0ikGN5khY8
    https://youtu.be/FbcTf1l9acE

    Need for Speed Carbon avec Path Tracing et RTX Remix :
    https://youtu.be/jhwpwEKoUlc
    sardinecannibale posted the 03/16/2026 at 08:12 PM
    Le rendu pour les décors et la lumière est bluffant par contre.
    romgamer6859 posted the 03/16/2026 at 08:17 PM
    jenicris écoute quand je vois certains jeux sortis récemment (que je considère comme moyens) qui n'apprennent pas, t'as des jeux à la troisieme personne qui copient god of war, sauf que x années après ils sont pas foutus de faire un bon level design, d'apporter une variété, un système de combat, etc. ça va au delà des graphismes
    tripy73 posted the 03/16/2026 at 08:17 PM
    skuldleif : oui clairement, perso j'ai jamais compris cette obsession de vouloir avoir des jeux qui singent le rendu de la réalité, ce ne sera jamais une obligation pour prendre du plaisir sur un jeu et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer à des jeux qui n'emprunté pas cette voie.

    L'un des jeux qui j'ai le plus aimé ces dernières années et qui avait relancé ma passion pour le jeu vidéo, c'est Outer Wilds et même si c'est j'ai aussi aimé Expedition 33, ce n'est pas à cause de son rendu mais par la DA du jeu.

    Après s'il faut 2 RTX 5090 pour avoir un rendu comme ça, ce n'est pas demain la veille et il faudra aussi voir ce que ça donne en gameplay, pas dans une cinématique, mais c'est clairement pas ce que j'attend du JV.

    roivas : c'est ça, que ce soit sur la technique d'upscale, frame gen ou le passage au Path Tracing, leurs technos apportent pas mal d'avancées intéressantes, mais là ça va trop loin et me rebute totalement en dénaturant totalement le rendu global de la DA...
    hypermario posted the 03/16/2026 at 08:18 PM
    C'est super beau et impressionant !

    A ceux qui ont du mal a comprendre, c'est une demo technique donc il faut imaginer les possibilité et arreté de raler.
    On pourra avoir du cel shading a la demande ou autre.

    C'est le gap generationel !
    skuldleif posted the 03/16/2026 at 08:20 PM
    tripy73 la pour moi c'est une fatalité c'est plus qu'une question de temps ,ils pourraient meme proposer ca par le cloud avec un abonnement payant
    jenicris posted the 03/16/2026 at 08:22 PM
    romgamer6859 ah c'est un autre soucis. Et c'est pas l'IA qui va améliorer cela
    tripy73 posted the 03/16/2026 at 08:23 PM
    skuldleif : tu veux dire être dépendant d'un service qui augmente de prix régulièrement et en ne possédant rien... C'est exactement ce que cherchent les PDG des big techs et autres organisations mondialistes, "vous ne posséderez rien et vous serez heureux".

    Merci mais perso j'irais faire du rétro gaming ou jouerais aux jeux indé/petits éditeurs, jamais je ne participerais à ce délire.
    pcverso posted the 03/16/2026 at 08:26 PM
    guyllan août ca envoie du lourd
    micheljackson posted the 03/16/2026 at 08:28 PM
    oh bordel
    https://pbs.twimg.com/media/HDjf8V8WwAAh_rx?format=png
    niflheim posted the 03/16/2026 at 08:30 PM
    Faire du beau avec du moche, bravo Nvidia, quelle prouesse !

    Les studios qui n'avaient pas de talent pour la modélisation pourront enfin grâce à l'IA, être au niveau de maîtres comme Naughty Dog

    https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fh2ydowjtjnue1.jpeg

    https://x.com/JB_Jawbreaker/status/1917869372124848342/photo/1

    Par contre les 6080 et 6090 sont annoncés à 1700 et à 3000 balles, ça va douiller !
    51love posted the 03/16/2026 at 08:41 PM
    tripy73 On sera bien d'accord, notamment au sujet de Outer Wilds.

    Mais attention, ici, ce n'est qu'un nouvel outil supplémentaire, et il ne faut pas confondre l'outil et son utilisation comme on dit

    Faudra certainement un peu de temps, pour que ça soit mature et bien utilisé par tous les devs, s'ils le souhaitent dans leur propre jeu.

    Et le jour ou ça sera le cas, ni sur un jeu comme Outer Wilds, ni sur aucun autre ou la DA est forte et singulière ne seront pénalisés.

    Parce qu'ils auront utilisés cet outil pendant le développement du jeu, pour les modèles 3D, pour les textures, afin de se rapprocher autant que possible de leur rendu target compliqué a atteindre in game autrement.

    et si le jeu a une DA de merde, si c'est générique, il en sera difficilement autrement avec ce type d'outils.
    guyllan posted the 03/16/2026 at 08:42 PM
    hypermario "On pourra avoir du cel shading a la demande ou autre.
    C'est le gap generationel !"

    C'est ce que je me dis également Je suis curieux de voir ce que pourrait donner un rendu "anime" avec cette technologie.
    hypermario posted the 03/16/2026 at 08:44 PM
    guyllan Ghibli ? ^^ Oui on retourne sur le soucis que cela va poser sur les droits d'auteur
    guyllan posted the 03/16/2026 at 08:52 PM
    hypermario Je ne pensais pas à un style particulièrement identifiable, juste à un rendu cel shading qui se rapproche davantage du rendu 2D.
    tripy73 posted the 03/16/2026 at 09:04 PM
    51love : mouais on connait la chanson, ils vont juste passer le tout dans la moulinette pour avoir un rendu photoréaliste et ils n'iront pas plus loin, ça leur permettra de se passer de vrai artiste pour avoir un rendu qui correspond vraiment à leur vision artistique. Perso, j'arrête le JV si c'est pour nous pondre des trucs avec ce genre de technique.
    niflheim posted the 03/16/2026 at 09:06 PM
    PSSR OFF / PSSR ON
    hypermario posted the 03/16/2026 at 09:16 PM
    guyllan Oui je sais mais je me projete et j'imagine les mod possible et ce que tu pourra faire a l'avenir..
    ravyxxs posted the 03/16/2026 at 09:19 PM
    skuldleif AL BATAAAAR

    mrponey Frérot, on a la preuve ici même que beaucoup vont perdre leur taf en fait, et toi t'es en mode youpi

    L'art, la direction artistique ça te parle ???

    Rien à foutre du résultat, de l'IA mec !! Réfléchit deux secondes, faut arrêter de penser qu'à toi....

    Leur délire de l'IA nique déjà nos drivers NVIDIA, à base de ventillo qui tourne pas à partir de 110 degré !!!

    Faut te réveiller gars ça urge...
    51love posted the 03/16/2026 at 09:22 PM
    tripy73 et ils se feront clasher comme ajd quand un jeu a un rendu generique... ^^ et faudra pas pleurer que ça se vend pas ou qu'il y a des GIF a propos de la tronche de leur jeu moche ^^

    Ça reste un outil, qui a bcp de potentiel, maintenant faudra le maîtriser, car peu importe la façon d'obtenir l'image (IA ou non), la seule chose importante ça sera le rendu final ^^

    Les jeux qu'il sortiront leur épingle du jeu, ça seront ceux qui auront une DA singulière. l'un n'empêche pas l'autre.


    Un exemple ?

    On nous sort tous les jours deviennent génériques parce qu'ils sont sous Unreal Engine.

    Mais non c'est faux, le fautif c'est uniquement le dev, unreal Engine n'est qu'un outil, comme le DLSS 5 en est un autre.

    1.Clair Obscur est un des jeux les plus réussis artistiquement de l'histoire et c'est sous UE
    2. Cet été sort Orbitals, le fameux It Takes Two manga, le jeu est sous UE aussi et c'est une pépite artistique.


    Donc cest vraiment l UE qui bride la créativité ? Non bien utilisé il la démultiplie parce que c'est un outil puissant qui peut faire gagner bcp de temps. Il en sera de même avec ce type d'outils.
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