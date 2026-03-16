Nvidia a devoilé son DLSS 5 :Je ne suis vraiment pas fan du résultat surtout sur les visages car on dirait juste un filtre IA bien immonde même si selon DF ça serait juste le résultat d'un bien meilleure éclairage mais rien d'autre n'est retouché.Nvidia a dit qu'il a fallu deux RTX 5090 pour obtenir ces résultats car les exigences en matière de VRAM sont extrêmement élevées actuellement.