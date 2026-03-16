Je ne suis vraiment pas fan du résultat surtout sur les visages car on dirait juste un filtre IA bien immonde même si selon DF ça serait juste le résultat d'un bien meilleure éclairage mais rien d'autre n'est retouché.
Nvidia a dit qu'il a fallu deux RTX 5090 pour obtenir ces résultats car les exigences en matière de VRAM sont extrêmement élevées actuellement.
La démo de prévisualisation du DLSS 5 présentée à la GTC était exécutée sur deux GeForce RTX 5090. L'une était dédiée au rendu du jeu, tandis que l'autre était dédiée à l'exécution du modèle DLSS 5. Le DLSS 5 sera optimisé pour fonctionner sur une seule carte graphique pour sa sortie.
mrponey Frérot c'est de l'IA les images de quoi tu parles ?
Il vit sur un nuage lui faite le descendre les gars
J'adore perso, ça rend les jeux photoréaliste, rien à foutre que ça soit sous dopage via l'IA
Au moins on pourra pas accuser Nvidia de ne rien proposer, les mecs mènent la danse dans l'industrie sur tout ce qui est technique c'est incroyable.
Maintenant je suis pas fan non plus de ses rendus, par contre, au delà de la surprise que personne n'a vu venir ça a un potentiel fou.
Les éditeurs de JV vont pouvoir utiliser ses modèles d IA avec les visages cibles, difficile à reproduire avec autant de fidélité in engine..
Et vont laisser l IA recréer les détails.
Ça permettra d'obtenir des visages réalistes en étant moins coûteux j'imagine.
Au final ça suit la logique qu'on avait vu avec vu des techno comme rtx neural compression.
Des textures qui coûtent quasi rien en bande passante, et recréer via IA vu que le modèle les connais.
Donc oui le potentiel est là, mais pour que ça fonctionne vraiment bien faudrait donner des vrais visages comme je disais.
C'est perturbant en l'état
Surtout si on peut appliquer du DLSS 5 sur tous les jeux compatibles, mais non développés avec, on va bien se marrer
Ça ne va pas faire baisser les prix ces conneries.
Je pense c'est bien si les artistes du studio arrivent à paramétrer le modèle derrière très précisément
Là Grace de RE9 ressemble à 99% des pub genAI...
En même temps, quand on voit déjà la différence de rendu des visages quand le Path Tracing est activé :
https://i.imgur.com/FCbj9Yj.jpeg
https://i.imgur.com/6SgMTJE.jpeg
https://www.gamekyo.com/blog_article484548.html
A encourager les éditeurs et constructeurs à suivre cette course permanente à la puissance et au réalisme, en achetant des consoles mid-gen ou en s'extasiant sur le duvet d'un visage par exemple, vous ne pouvez que les pousser dans cette direction.
Au final on va ce retrouver avec des jeux qui auront tous le même rendu et sans âme dopé à l’AI Slop, alors que la DA a toujours été le plus important et que la technique doit être là pour la sublimer, pas l'inverse.
bladagun : tout à fait d'accord et perso je me dirige de plus en plus vers les petites productions, car le chemin pris par les gr1nds acteurs de l'industrie me rebute totalement.
roivas : malheureusement non, c'est officiel et a été présenté par Nvidia lors de le GDC, tu as d'ailleurs la vidéo d'annonce sur leur chaîne officielle : https://youtu.be/dJACkKbN-Eo?si=wCLv4q-vrJJG9HdY
Sinon ça donne vraiment l'impression qu'ils viennent tous du même jeu avec ce rendu
je suis d'accord mais quand tu vois les jeux d'aujourd'hui, beaucoup se ressemblent déjà avec l'UE5...
Tkt, ils te feront payer le patch 10€ sur console alors que ça activera juste l'option
Nintendo veut bien nous faire 5€ le passage a la moulinette IA des texture + upscaling + 60FPS de Xenoblade X
wickette oui, faut bien se dire qu'en l’état c'est plus un proof of concept qu'autre chose. C'est aussi bluffant techniquement, que perturbant en terme de rendu final. Par exemple vu que tu mentionnes Grace, sur le premier plan ou elle est en exterieur, ça fait très IA, sur le second plan, c'est plus subtile.
Mais ce type de techno vont se generaliser petit a petit ,avec de la maitrise ça ouvrira de nouveaux horizons en terme de rendu, et pas necessairement que tu photo realismes
les commentaires sont à mourir de rire
https://x.com/NVIDIAGeForce/status/2033617732147810782
Comme quoi les avis sont quasi unanime. Sur la chaîne Nvidia Geforce YouTube, les avis sont unanime, c'est de la daube
Ce n'est pas maîtrisé. Où est l'intérêt d'appliquer un filtre générique, sans personnalité sur tout ce qui bouge dans le JV ? Tout est dénaturé.
kaiserstark donc selon DF ont veut des rendu qui ressemble à de l'IA ?
https://x.com/TheGameVerse/status/2033628267237019795/photo/1
Correction de charac design quoi.
Je retourne sur mes jrpg
Oui ça fait filtre IA mais le rendu est photoréaliste
On va d'ailleurs se marrer pour le prix des futures series 6000 tellement c'est gourmand l'IA en ressource
romgamer6859 j'ai l'impression qu'ils misent tout l'IA désormais car ils savent pas comment faire autrement pour faire une impression de gap, horrible en plus pour le coup
Puis bon c'est leur priorité en plus l'IA désormais et vu l'oseille qu'ils ont mis dessus...
Ça transforme les jeux qui ont un rendu trop "plat" (Starfield par exemple). Ça rend très bien sur un jeu comme FC également (qui n'a pas vraiment de "DA", c'est juste un jeu qui se veut ultra réaliste).
Je n'aime pas sur Assassin's Creed ou Oblivion.
Il y a déjà la technologie RTX Remix qui va dans ce sens. "La fonctionnalité « Remix Logic » disponible sur NVIDIA RTX Remix permet aux moddeurs de remasteriser des jeux classiques avec des effets graphiques qui s'activent en fonction des événements du jeu, le tout sans toucher au code source."
https://youtu.be/C0ikGN5khY8
https://youtu.be/FbcTf1l9acE
Need for Speed Carbon avec Path Tracing et RTX Remix :
https://youtu.be/jhwpwEKoUlc
L'un des jeux qui j'ai le plus aimé ces dernières années et qui avait relancé ma passion pour le jeu vidéo, c'est Outer Wilds et même si c'est j'ai aussi aimé Expedition 33, ce n'est pas à cause de son rendu mais par la DA du jeu.
Après s'il faut 2 RTX 5090 pour avoir un rendu comme ça, ce n'est pas demain la veille et il faudra aussi voir ce que ça donne en gameplay, pas dans une cinématique, mais c'est clairement pas ce que j'attend du JV.
roivas : c'est ça, que ce soit sur la technique d'upscale, frame gen ou le passage au Path Tracing, leurs technos apportent pas mal d'avancées intéressantes, mais là ça va trop loin et me rebute totalement en dénaturant totalement le rendu global de la DA...
A ceux qui ont du mal a comprendre, c'est une demo technique donc il faut imaginer les possibilité et arreté de raler.
On pourra avoir du cel shading a la demande ou autre.
C'est le gap generationel !
Merci mais perso j'irais faire du rétro gaming ou jouerais aux jeux indé/petits éditeurs, jamais je ne participerais à ce délire.
https://pbs.twimg.com/media/HDjf8V8WwAAh_rx?format=png
Les studios qui n'avaient pas de talent pour la modélisation pourront enfin grâce à l'IA, être au niveau de maîtres comme Naughty Dog
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fh2ydowjtjnue1.jpeg
https://x.com/JB_Jawbreaker/status/1917869372124848342/photo/1
Par contre les 6080 et 6090 sont annoncés à 1700 et à 3000 balles, ça va douiller !
Mais attention, ici, ce n'est qu'un nouvel outil supplémentaire, et il ne faut pas confondre l'outil et son utilisation comme on dit
Faudra certainement un peu de temps, pour que ça soit mature et bien utilisé par tous les devs, s'ils le souhaitent dans leur propre jeu.
Et le jour ou ça sera le cas, ni sur un jeu comme Outer Wilds, ni sur aucun autre ou la DA est forte et singulière ne seront pénalisés.
Parce qu'ils auront utilisés cet outil pendant le développement du jeu, pour les modèles 3D, pour les textures, afin de se rapprocher autant que possible de leur rendu target compliqué a atteindre in game autrement.
et si le jeu a une DA de merde, si c'est générique, il en sera difficilement autrement avec ce type d'outils.
C'est le gap generationel !"
C'est ce que je me dis également Je suis curieux de voir ce que pourrait donner un rendu "anime" avec cette technologie.
mrponey Frérot, on a la preuve ici même que beaucoup vont perdre leur taf en fait, et toi t'es en mode youpi
L'art, la direction artistique ça te parle ???
Rien à foutre du résultat, de l'IA mec !! Réfléchit deux secondes, faut arrêter de penser qu'à toi....
Leur délire de l'IA nique déjà nos drivers NVIDIA, à base de ventillo qui tourne pas à partir de 110 degré !!!
Faut te réveiller gars ça urge...
Ça reste un outil, qui a bcp de potentiel, maintenant faudra le maîtriser, car peu importe la façon d'obtenir l'image (IA ou non), la seule chose importante ça sera le rendu final ^^
Les jeux qu'il sortiront leur épingle du jeu, ça seront ceux qui auront une DA singulière. l'un n'empêche pas l'autre.
Un exemple ?
On nous sort tous les jours deviennent génériques parce qu'ils sont sous Unreal Engine.
Mais non c'est faux, le fautif c'est uniquement le dev, unreal Engine n'est qu'un outil, comme le DLSS 5 en est un autre.
1.Clair Obscur est un des jeux les plus réussis artistiquement de l'histoire et c'est sous UE
2. Cet été sort Orbitals, le fameux It Takes Two manga, le jeu est sous UE aussi et c'est une pépite artistique.
Donc cest vraiment l UE qui bride la créativité ? Non bien utilisé il la démultiplie parce que c'est un outil puissant qui peut faire gagner bcp de temps. Il en sera de même avec ce type d'outils.