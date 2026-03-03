On se demande un peu tous ce que pourrait apporter la Next-Gen, et comment elle va réussir à faire repasser les joueurs à la caisse.
Parmi les technos « game changer », la plus marquante ces dernières années est l’arrivée du Path Tracing.
Ici, sur RE Requiem, nous avons une nouvelle démonstration de ce qu’elle peut offrir en matière d’éclairage, de fidélité de rendu des matériaux, d’ombres…
Comme on pouvait déjà le voir sur des titres officiellement sortis (ou via des mods PC), le Path Tracing apporte une telle qualité dans la diffusion de la lumière qu’il change parfois complètement l’ambiance de la scène.
Il donne à la matière réalisme, épaisseur et volume, via toutes les ombres ajoutées et la lumière simulée.
Quand un jeu joue autant sur son ambiance horrifique, ou sur ses sources lumineuses comme Cyberpunk, la technologie prend tout son sens.
On remarque aussi le gap, pour ainsi dire générationnel, en termes de rendu qu’elle apporte à elle seule, pourtant même face à du Ray Tracing.
Car aussi puissante que soit la console du marché la plus performante, elle reste limitée dans ses capacités à faire du Ray Tracing de qualité d’abord, et ensuite elle n’est évidemment pas armée pour faire du Path Tracing (il faut obligatoirement un GPU Nvidia RTX avec cœurs dédiés + DLSS + Frame Generation pour que ce soit viable sur PC…), c’est dire la puissance requise.
Une vidéo et des images valent mieux qu'un long discours :
- La PS5 Pro fonctionne avec le mode Ray Tracing activé.
- Le PC fonctionne avec les paramètres au maximum et le path tracing activé.
- Le Ray Tracing de la PS5 Pro est légèrement inférieur au réglage Ray Tracing « faible » sur PC, bien qu’il présente moins de bruit dans les zones sombres et sur les surfaces métalliques.
- Certaines surfaces métalliques ont le RT désactivé sur PS5 Pro afin d’éviter un bruit excessif.
- Le PC ajoute des sources lumineuses supplémentaires lorsque le path tracing est activé, améliorant considérablement certaines zones par rapport à la PS5 Pro.
Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin en termes de technos que le Path Tracing, les technos du futur sont déjà en cours d’utilisation, je vous invite à regarder :
- les démos autour du Neural Rendering démontrées dans la démo Zorah de Nvidia
- l’IA dans la simulation de la physique capable de gérer des milliards d’interactions
- l'IA dans la gestion des muscles, des vêtements (ML Deformer), des foules et des comportement des PNJ…
Des technos qu’on retrouvera de plus en plus dans des jeux (GTA VI et The Witcher 4 en tête).
De quoi amener l’expérience Next-Gen à un niveau inatteignable sur les consoles actuelles.
alors oui on fini par passer outre mais dire qu'une next gen n'apporterait rien est un mensonge
C'est vraiment un autre monde par rapport au rendu RT habituel.
Et je l'ai refait l'année dernière dans sa version définitive, via PT + mods (graphique ou non), la claque encore une fois, t'as l'impression d'être à nouveau dans le futur
La différence visuelle est tout aussi flagrante, sinon plus, que sur RE 9.
Et en ce qui concerne Cyberpunk en PT, est ce que c'est vraiment une référence en la matière ou c'est une techno réservée aux cartes Nvidia ? Parce que j'ai essayé le jeu sur ma 9070 en PT avec le FSR 4, sans FG, je tourne à 60 FPS en 1440p. Et honnêtement, je ne trouve pas la différence incroyable par rapport au RT.
Aujourd'hui, RE 9 tourne aussi "bien" sur une console portable qui consomme 10W qu'un PC qui peut avoir un GPU qui consomme 400W+ a lui tout seul.
Alors visuellement, l'écart est colossal entre une S2 et un bon PC, mais mine de rien, c'est le même jeu, la meme experience.
Il y a quelques années, tu jouais à Nintendogs sur DS et a Battlefield 3 sur PC
Il y a encore plus longtemps, tu jouais à Pokemon gameboy color et à Half Life sur PC
Ceci dit, comme j'en parle vaguement sur mon article, le Path Tracing n'est pas la derniere pierre de l'édifice, que ce soit sur le rendu, le comportement, la physique, les interactions, l'IA va apporter beaucoup..
Et rien que sur le rendu, on est loin d'avoir encore ici une finesse comme dans le monde réelle, il y a aussi la disparation des LOD grace a des technos comme Nanite, etc... mais ça demande une puissance de calcul que meme une RTX 5090 a du mal a deployer, alors imagine les consoles :
http://www.youtube.com/watch?v=5wbpuD-EMnk
le Neural Rendering, c'est la prochaine enorme evolution dans les jeux, GTA6 et TW4 comme je le dis dans l'article, vont commencer a l'exploiter sur divers aspects.
taiko oui mais c'est pas tellement la chose, TLoU P2 particulièrement dans les cinematiques in game reste encore ajd un des jeux les plus impressionnants jamais sorti. Mais tu prends RDR2, c'est pareil, ça c'est parce que ND / R* ont le talent et des moyens colossaux pour faire du réalisme avec "peu", en "bidouillant".
Le progrès technologique n'est plus question de "bidouiller" mais de "simuler" la lumière, la physique, la matiere, les comportement humains, etc...
Tout comme je peux te faire le PNJ les mieux ecrits du monde, qui auront les meilleurs réponses (scriptés) à tes propres choix.
ou alors réutiliser un modele de conversation IA qui vont le doter d'une intelligence.
Dans le second cas, tu iras tjs bcp plus loin.
Pour moi la next gen va énormément briller avec son PSSR 2 ou 3, suffit de voir ce que le DLSS fait pour la switch 2 déjà
Rien que ça, plus de RAM, meilleure CPU/GPU et surtout upscaling IA (sans devoir acheter la pro), je dirai la PS6 sera la gen la plus importante grâce au machine learning au contraire
- The Last of Us Part I - Capitol Interior Lower Display Hall
- The Last of Us Part I - Capitol Interior Memorial Hall
- The Last of Us Part I - Military Quarantine Zone, 20 Years Later..
The Last of Us Part I | Colorado Mall | Corridor
- La finesse des textures, c'est millimétré !
Je m'imagine déjà des trucs complètement fous sur Intergalactic: The Heretic Prophet avec la nouvelle version mise à jour du Naughty Engine, je crois que personne n'est prêt.