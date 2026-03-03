

- La PS5 Pro fonctionne avec le mode Ray Tracing activé.

- Le PC fonctionne avec les paramètres au maximum et le path tracing activé.

- Le Ray Tracing de la PS5 Pro est légèrement inférieur au réglage Ray Tracing « faible » sur PC, bien qu’il présente moins de bruit dans les zones sombres et sur les surfaces métalliques.

- Certaines surfaces métalliques ont le RT désactivé sur PS5 Pro afin d’éviter un bruit excessif.

- Le PC ajoute des sources lumineuses supplémentaires lorsque le path tracing est activé, améliorant considérablement certaines zones par rapport à la PS5 Pro.



On se demande un peu tous ce que pourrait apporter la Next-Gen, et comment elle va réussir à faire repasser les joueurs à la caisse.Parmi, la plus marquante ces dernières années est l’arrivée duIci, sur RE Requiem, nous avons une nouvelle démonstration de ce qu’Comme on pouvait déjà le voir sur des titres officiellement sortis (ou via des mods PC), le Path Tracing apporte une telle qualité dans la diffusion de la lumière qu’il change parfois complètement l’ambiance de la scène.Il donne à la matière réalisme, épaisseur et volume, via toutes les ombres ajoutées et la lumière simulée.Quand un jeu joue autant sur son ambiance horrifique, ou sur ses sources lumineuses comme Cyberpunk, la technologie prend tout son sens.On remarque aussi le gap, pour ainsi dire générationnel, en termes de rendu qu’elle apporte à elle seule, pourtant même face à du Ray Tracing.Car aussi puissante que soit la console du marché la plus performante, elle reste limitée dans ses capacités à faire du Ray Tracing de qualité d’abord, et ensuite elle n’est évidemment pas armée pour faire du Path Tracing (il faut obligatoirement un GPU Nvidia RTX avec cœurs dédiés + DLSS + Frame Generation pour que ce soit viable sur PC…), c’est dire la puissance requise.Une vidéo et des images valent mieux qu'un long discours :Et pour ceux qui veulent aller un peuen termes de technos que le Path Tracing, les technos du futur sont déjà en cours d’utilisation, je vous invite à regarder :- les démos autour dudémontrées dans la démo Zorah de Nvidia- l’IA dans la simulation de la physique capable de gérer des milliards d’interactions- l'IA dans la gestion des muscles, des vêtements (), des foules et des comportement des PNJ…Des technos qu’on retrouvera de plus en plus dans des jeux (GTA VI et The Witcher 4 en tête).De quoi amener l’expérience Next-Gen à un niveau inatteignable sur les consoles actuelles.