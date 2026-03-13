Tout se passait bien pour le titre mais à une semaine de sa sortie, les choses se sont un peu compliquées. Tout d'abord, d'après l'historique des mises à jour trouvé sur SteamDB, Crimson Desert a été récemment mis à jour pour inclure le DRM Denuvo Anti-Tamper. La protection aurait été intégrée juste quelques heures avant que les joueurs s'en aperçoivent.
De plus, la version physique sur PlayStation 5 et Xbox Series suscite également des discussions, et pas en bien : certaines copies anticipées ont circulé parmi les joueurs et testeurs, révélant un inconvénient majeur : un patch indispensable d'environ 48 Go doit être téléchargé lors de l'installation initiale.
Selon les images partagées sur internet, la console procède d'abord à l'installation d'environ 77 Go à partir du disque avant de réclamer cette mise à jour initiale pour pouvoir exécuter le jeu. Plus embêtant encore, le processus s'arrête avec un message qui dit : « ce produit ne fonctionne que sur Internet », ce qui empêche le jeu de démarrer si la mise à jour n'est pas téléchargée. En d'autres termes, il faudra être en ligne pour démarrer Crimson Desert, et ce même si l'on possède une version physique.
Enfin, l'embargo sur les tests prendra fin le 18 mars, un jour avant la sortie du jeu. Malgré tout, pensez-vous que le jeu va recevoir de très bonnes notes?
Source : https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/1rrn4dx/denuvo_added_to_crimson_desert_1_week_before/?tl=fr/
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posted the 03/13/2026 at 05:17 PM by link49
7/10
On s'attendait à plus, mais ce sera toujours mieux que la quasi totalité des exclusivités Switch2 / PS5 / Series. Quelle génération franchement.
Même si ici ils font office d'éditeur et distributeur, je maintiens que la responsabilité incombe également à cette structure.
Donc traitement "oui mais bof" style Black Myth ou Stellar Blade, avant que les gamers ne remettent les point sur les "i".