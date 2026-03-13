Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Question] Crimson Desert : Quelles notes le jeu va t-il récolter?


Tout se passait bien pour le titre mais à une semaine de sa sortie, les choses se sont un peu compliquées. Tout d'abord, d'après l'historique des mises à jour trouvé sur SteamDB, Crimson Desert a été récemment mis à jour pour inclure le DRM Denuvo Anti-Tamper. La protection aurait été intégrée juste quelques heures avant que les joueurs s'en aperçoivent.

De plus, la version physique sur PlayStation 5 et Xbox Series suscite également des discussions, et pas en bien : certaines copies anticipées ont circulé parmi les joueurs et testeurs, révélant un inconvénient majeur : un patch indispensable d'environ 48 Go doit être téléchargé lors de l'installation initiale.



Selon les images partagées sur internet, la console procède d'abord à l'installation d'environ 77 Go à partir du disque avant de réclamer cette mise à jour initiale pour pouvoir exécuter le jeu. Plus embêtant encore, le processus s'arrête avec un message qui dit : « ce produit ne fonctionne que sur Internet », ce qui empêche le jeu de démarrer si la mise à jour n'est pas téléchargée. En d'autres termes, il faudra être en ligne pour démarrer Crimson Desert, et ce même si l'on possède une version physique.

Enfin, l'embargo sur les tests prendra fin le 18 mars, un jour avant la sortie du jeu. Malgré tout, pensez-vous que le jeu va recevoir de très bonnes notes?

Source : https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/1rrn4dx/denuvo_added_to_crimson_desert_1_week_before/?tl=fr/
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    posted the 03/13/2026 at 05:17 PM by link49
    comments (16)
    rogeraf posted the 03/13/2026 at 05:24 PM
    5/5 - 10/10 ou un 92/100. GTA ne te plantes pas
    midomashakil posted the 03/13/2026 at 05:26 PM
    16/20
    7/10
    evasnake posted the 03/13/2026 at 05:30 PM
    ca sent le 80.

    On s'attendait à plus, mais ce sera toujours mieux que la quasi totalité des exclusivités Switch2 / PS5 / Series. Quelle génération franchement.
    malroth posted the 03/13/2026 at 05:32 PM
    18/20
    djfab posted the 03/13/2026 at 05:37 PM
    85%
    torotoro59 posted the 03/13/2026 at 05:39 PM
    + que 1348 ex-vomito
    micheljackson posted the 03/13/2026 at 05:42 PM
    J'attends le portage sur Switch 4.
    negan posted the 03/13/2026 at 05:42 PM
    entre 75 et 80
    elicetheworld posted the 03/13/2026 at 05:43 PM
    Plus le temps passe plus la hype s'estompe,on verra je suis toujours de le trip re9 requiem..c'est mieux de profiter à fond du jeu avant d'éventuellement de me lancer sur un jeu d'une ampleur démesuré telle que crimsort desert
    ravyxxs posted the 03/13/2026 at 05:49 PM
    Denuvo.........les devs ont faim.
    perse9 posted the 03/13/2026 at 05:50 PM
    je pense qu'il va avoir un 15/20...max 16/20 ce qui n'est pas assez pour que je passe à la caisse.
    aeris012 posted the 03/13/2026 at 05:51 PM
    Yoshi aura une meilleure note
    micheljackson posted the 03/13/2026 at 05:54 PM
    Je sens que ça va être médiocre, une espèce de botw-like mais sans skin Zelda, ça va taper dans les 75-80 au lieu 99 donc.
    olex posted the 03/13/2026 at 05:59 PM
    Si le blocage se fait sur Xbox, j'ai déjà vu ça plusieurs fois jusqu'à très récemment, le jeu ne pouvant pas être lancé avant la MAJ Day One. Sur PS5, c'est assez inhabituel en effet. Dans ma ludothèque, j'ai uniquement l'exemple d'Indiana Jones qui obligeait d'attendre le patch arrivé quelques heures avant le jour officiel pour pouvoir le lancer. Même sur les jeux Ubi, on pouvait les lancer des jours auparavant, même sur Avatar et cie. Cette pratique est d'autant plus étrange de la part de Plaion, qui jusque-là soignait son image là-dessus en proposant une version disque optimale et enchaîne les bourdes via Embracer/THQ Nordic avec le cas KCD2...

    Même si ici ils font office d'éditeur et distributeur, je maintiens que la responsabilité incombe également à cette structure.
    edarn posted the 03/13/2026 at 06:51 PM
    Ah ouais... On en est là...
    abookhouseboy posted the 03/13/2026 at 06:56 PM
    Des bonnes notes mais pas trop bonnes + polémique à la con, parce que ça fait une sacré concurrence supplémentaire pour les studios occidentaux qui arrosent bien nos médias, style Ubisoft ou Sony.

    Donc traitement "oui mais bof" style Black Myth ou Stellar Blade, avant que les gamers ne remettent les point sur les "i".
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