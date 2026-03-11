Nintendo a ouvert les précommandes pour Yoshi et le Livre Mystérieux, dont une nouvelle bande-annonce a été dévoilée hier. La page de précommande de ce charmant jeu de plateforme 2D indique que la taille du fichier pour l'édition numérique est actuellement de 20 Go et que son prix est de 59,99 $ | 59,99 € | 49,99 £.
Voici quelques images :
Voici enfin la box du jeu :
Pour la version physique, il faudra compter apparement 10 euros de plus, soit 69.99 euros, au lieu de 59.99 en dématérialisé.
Cyr toujours mieux que le prix de Pokopia à 79 euros en GKC ...soit le prix plein pot alors que censé être réservé au "vrai" physique...
dono56 ou 60 selon le magasin* On a vu a quel point cette histoire a freiné les joueurs en tout cas.
Et quand je dis hardware, je parle en fait de tous les produits: boisson, lave linge, biscuit...
Au delà de quelques promo, je ne pense pas que Yoshi, ou aucun autre jeu puissent être moins cher en démat qu'en physique. Ce serait une première.
faut vraiment que tu arrêtes de t'arranger avec la vérité