Yoshi and the Mysterious Book
4
name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
articles : 18928
visites since opening : 32907375
[Switch 2] Yoshi and the Mysterious Book : 60€ en numérique et 70€ en physique?


Nintendo a ouvert les précommandes pour Yoshi et le Livre Mystérieux, dont une nouvelle bande-annonce a été dévoilée hier. La page de précommande de ce charmant jeu de plateforme 2D indique que la taille du fichier pour l'édition numérique est actuellement de 20 Go et que son prix est de 59,99 $ | 59,99 € | 49,99 £.

Voici quelques images :

















Voici enfin la box du jeu :



Pour la version physique, il faudra compter apparement 10 euros de plus, soit 69.99 euros, au lieu de 59.99 en dématérialisé.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1rq77xq/yoshi_and_the_mysterious_book_will_be_60/
    posted the 03/11/2026 at 05:18 AM by link49
    comments (10)
    cyr posted the 03/11/2026 at 06:02 AM
    Le prix de la cartouche......
    dono56 posted the 03/11/2026 at 06:04 AM
    En cartouche complète, ça fait plaisir.
    Cyr toujours mieux que le prix de Pokopia à 79 euros en GKC ...soit le prix plein pot alors que censé être réservé au "vrai" physique...
    gaeon posted the 03/11/2026 at 06:37 AM
    Avec une armada d'internautes qui ont insister sur le fait qu'ils étaient prêts a mettre le prix pour avoir leurs jeux pleinement sur cartouche... faut pas s'étonner si ça prend cette direction là maintenant.

    dono56 ou 60 selon le magasin* On a vu a quel point cette histoire a freiné les joueurs en tout cas.
    taiko posted the 03/11/2026 at 06:46 AM
    Ça fait des années à ce que l'on demande que le support numérique soit moins cher mais on pensait pas se faire mettre une douille et que ce soit le physique qui augmente encore.
    link49 posted the 03/11/2026 at 06:53 AM
    Si j'ai bien compris il y a une loi qui interdit maintenant de vendre du dema au prix du physique mais je sais pas si c'est en vigueur en Europe.
    kujiraldine posted the 03/11/2026 at 07:08 AM
    link49 : Niveau loi, je ne peux pas te dire, mais il y a une règle non écrite dans le milieu de la vente qui est très bien appliquée par les marques: tu ne vends jamais moins cher que les grandes surfaces. Sinon, elles mettent moins en avant ton hardware puisque tu es un concurrent.
    Et quand je dis hardware, je parle en fait de tous les produits: boisson, lave linge, biscuit...

    Au delà de quelques promo, je ne pense pas que Yoshi, ou aucun autre jeu puissent être moins cher en démat qu'en physique. Ce serait une première.
    link49 posted the 03/11/2026 at 07:28 AM
    Je te crois kujiraldine après je pense que pour Yoshi il y a moyen de l'avoir à 54 euros je pense.
    kujiraldine posted the 03/11/2026 at 07:35 AM
    link49 : En magasin, c'est tout à fait possible. On pourrait même s'attendre à du 49.99 si s'il est vendu à 59.99€ sur l'eShop. Le prix de C-Discount est certainement un prix provisoire. Le temps nous le dira.
    link49 posted the 03/11/2026 at 07:40 AM
    kujiraldine Possible en effet. Après, ça reste un "petit" jeu.
    zekk posted the 03/11/2026 at 08:09 AM
    gaeon Non, ils ont insisté pour dire que c'était légitime de préféré avoir le jeu sur la cartouche que du GKC et que ça ne devait pas être le consommateur à payer pour leurs choix...

    faut vraiment que tu arrêtes de t'arranger avec la vérité
