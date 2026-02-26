accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Nintendo Switch 2] Classement Metacritic des jeux les mieux notés
Resident Evil Requiem fait son entrée directement à la sixième place. Prochains candidats : Pokopia et Monster Hunter Stories 3, sans oublier Pragmata.
Source :
https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/26/2026 at 05:06 AM by
link49
comments (
6
)
kujiraldine
posted
the 02/26/2026 at 05:47 AM
Seulement 2 exclus dans ce top 23. Cette première année de la Switch 2 est assez décevante. Bon! J'ai confiance en Nintendo. C'est juste qu'aujourd'hui, le constat est là: la Switch 1 avait fait beaucoup mieux. Après, pendant longtemps, la Switch 1 était la seule machine à gérer pour Nintendo.
taiko
posted
the 02/26/2026 at 06:08 AM
Je viens de finir hades 2. Il est très bon mais c'est pas un 95.
On est dans la lignée du 1 et je ne vois pas du tout la seconde partie qui renverse le jeu d'après beaucoup de monde. Je cherche encore.
Bananza est sympathique, j'ai passé un bon moment dessus et c'est sûrement le principal... Mais ça reste un jeu Nintendo sans scénario, sans grande ambition avec une DA clairement discutable et avec pas tant de bonnes idées de gameplay que ça.
Les Zelda n'ont rien à faire dans ce classement.
legato
posted
the 02/26/2026 at 06:10 AM
kujiraldine
le contexte de la Switch n'est pas celui de la Switch 2,
Quand la Switch est lancée elle démarre sur le cadavre de la wiiU et aspire à son compte un catalogue ignoré par le public et des projets inédit basculer directement au lancement.
La Switch 2 démarre derrière une machine encore bien vivante de plus de 150 millions d'utilisateurs avec des projets dédié encore à sortir, il ya forcément un impact, si ont fait le parallèle avec les bascules chez Sony PS3/PS4 et PS4/PS5 ce que propose en même pas 1 an la Switch 2 c'est plus que solide et l'avenir est très prometteur.
cyr
posted
the 02/26/2026 at 06:11 AM
kujiraldine
et nintendo a fait un recyclage massif du catalogue wii u sur switch...
Si tu a pas eu de wii u, oui forcément tu avais de quoi faire.
Mais si tu a eu une wii u...... c'est pas la même histoire..
Attendons le prochain nintendo direct qui devrait arriver d'ici fin mars 2026.
link49
posted
the 02/26/2026 at 06:22 AM
C'est clair la Switch 1 avait aussi très peu d'exclusivité au début. La plupart des jeux était des jeux multi WiiU.
fdestroyer
posted
the 02/26/2026 at 06:55 AM
link49
J'sais pas quoi dire, certes y'en avait pas des masses, mais c'était des perles absolue, rien que BOTW à la sortie c'était violent, puis Xeno 2 qui pour moi est l'un des meilleurs RPG en 3D que j'ai joué, et Odyssey à la fin de la première année, pouah, ça envoyait lourd je trouve
