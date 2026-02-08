Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
1
Likers
name : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
platform : Switch 2
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
[Nintendo Switch 2] Franchement, Capcom maitrise bien la console












Monster Hunter Stories 3 a un rendu artistique vraiment sublime. Et que dire de Pragmata :













J'ai vraiment hâte de voir le travail sur Resident Evil Requiem.

Source : https://x.com/Archangel491/
    tynokarts
    posted the 02/08/2026 at 01:06 PM by link49
    comments (9)
    rbz posted the 02/08/2026 at 01:43 PM
    oui mais MH stories sur S2, ça rame pas mal et les concession graphique sont assez parlante.
    mais pragamata oui c'est propre
    judebox posted the 02/08/2026 at 01:47 PM
    "[Nintendo Switch 2] Franchement, Capcom maitrise bien la console" -> moi qui ait fait la démo de Monster Hunter Stories 3, je peux répondre à cette phrase : "NON"

    Aucune optimisation, lag de fou, sluttering de dingue, framerate instable, couleurs délavées, etc... Au début j'ai même vérifié si j'avais pas choppé une démo dédiée à la Switch 1. Dommage, le jeu aurait pu m'intéresser...

    Pragmata par contre, super opti, il tourne nickel.
    rbz posted the 02/08/2026 at 01:49 PM
    judebox
    les joueurs nintendo sont jamais trop regardant après.
    wickette posted the 02/08/2026 at 02:19 PM
    Le RE engine perso je ne suis pas fan, je suis convaincu qu'il est mal optimisé cet engine et la colorimétrie/contraste est bizarre depuis le début de la gen sur MH Wilds, Dragon's Dogma 2.

    Pragmata est bien mais flou, je pense que la console peut faire mieux

    MH Stories 3, le framerate aux fraises et la qualité est inégale, surtout certaines textures aux sols et aux arbres. C'est surtout lui qui m'a déçu, Pragmata reste bien.

    Les Resident evil ça a l'air bien
    guiguif posted the 02/08/2026 at 02:28 PM
    judebox rbz Franchement même Pragmata n'est pas toujours très fluide sur Switch 2, dès que tu sors de la zone du tuto et que tu dois aller activer les 3 panneaux pour ouvrir la porte, ça commence à doucement varier (en mode TV, pas testé en portable).

    Je pensais que le mode qualité sur PS5 serait lock à 30fps avant de le lancer, mais il est aussi en 60fps et les rares chutes ne se sentent pas, dans cette demo du moins.
    tynokarts posted the 02/08/2026 at 02:35 PM
    C’est une bonne chose d’avoir des jeux Capcom sur N-Switch 2
    cyr posted the 02/08/2026 at 02:44 PM
    Ouai enfin, capcom est une boite jap. La seul consoles qui marche au Japon est la switch2, et avant elle c'etais la switch.....

    Donc difficile d'ignorer sur leur terre ce qui marche.
    sonilka posted the 02/08/2026 at 04:59 PM
    MHS3 est quand meme pas hyper bien optimisé. Entre le framerate et le flou surtout niveau distance d'affichage, c'est assez agaçant. Sur PS5 c'est évidemment mieux (surtout niveau framerate) mais y a aussi un léger flou sur les décors au loin. Et y a un espèce de filtre blanchâtre (sur S2 et PS5) je pige pas pourquoi. Bref on sent que c'est pas le jeu qui a concentré le plus de ressources.
    vieuxconsoleux posted the 02/08/2026 at 05:13 PM
    Comme tout le monde, je trouve que pragmata tourne au poil! Quelques rares chutes mais rien de bien grave.
    Par contre Monster Hunter c’est pas fou du tout, autant à dos de dragon ça passe mais dès qu’on est à pied ça ramouille pas mal. Même la DA j’accroche pas, les trailers donnaient envie mais au final l’animation du perso est étrange et les couleurs sont délavées ( sur tout les supports d’ailleurs)
