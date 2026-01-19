profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6079
visites since opening : 10477044
nicolasgourry > blog
all
Famitsu sales (1/19/26 – 1/25/26) / FF7 R.I numéro 1 mais...
1. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 23,428 / NEW
2. [NS2] Mario Kart World – 13,812 / 2,792,701
3. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 11,605 / 42,977
4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 10,070 / 8,353,179
5. [NS2] Dynasty Warriors: Origins – 8,580 / NEW
6. [NSW] Un: Logical – 7,907 / NEW
7. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 7,496 / 1,072,570
8. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 7,385 / 1,595,038
9. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 6,313 / 256,111
10. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 5,845 / 308,057

Switch 2 – 72,086
Switch Lite – 8,577
PS5 Digital Edition – 5,524
Switch – 5,496
Switch OLED – 3,442
PS5 – 2,655
PS5 Pro – 1,587
Xbox Series X Digital Edition – 631
Xbox Series S – 43
Xbox Series X – 19
PS4 – 18

17 515 Switch / 9 766 PS5 / 693 XSXIS
Total Switch 2 : 4 237 500 / Switch : 36 507 252
PS : Semaine prochaine Code Vein II
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr
    posted the 01/29/2026 at 01:05 PM by nicolasgourry
    comments (79)
    fdestroyer posted the 01/29/2026 at 01:07 PM
    Y'avait pas des bruits comme quoi le Integrade NS2 était en rupture sur l'archipel? La production devait être faible alors
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:09 PM
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 01:10 PM
    J’avais predis un flop a 40k en premiere semaine, il fait encore pire avec deux fois moins d’exemplaires vendu, j’etais trop optimiste

    FF c'est vraiment mort au Japon
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 01:14 PM
    Et après il y a l’autre BIIIIIIIIIIIP de Nintendo qui nous dit que les ventes Switch 2 d’Intergrade s’arrachent

    Bref, on va encore bien rire en 2026 !
    hyoga57 posted the 01/29/2026 at 01:16 PM
    jenicris C’est à peine mieux que sur PS5 avec un parc supérieur et le fait que la Switch 2 cible deux marchés.
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:19 PM
    hyoga57 sans oublier que le jeu était jamais sortie sur Switch

    Alors que les joueurs PlayStation l'avait déjà fait sur PS4.
    On le dira jamais assez mais la plupart des joueurs (même au japon), achètent une Switch/Switch 2, uniquement pour les jeux Nintendo et deux ou trois licences tiers.
    C'est ainsi depuis la N64.
    Les tiers ils les font sur d'autres plateformes
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 01:19 PM
    "Les joueurs Nintendo n'acheteront pas cette bouse"

    J'avais pourtant prévenu
    newtechnix posted the 01/29/2026 at 01:20 PM
    Niveau hardware, la Switch 2 avec 72,086 fait mieux que la semaine précédente qui était à 67,509.

    Effet du nouveau FF7Remake Intergrade ou alors meilleur réassort pour une console qui reste relativement en rupture au Japon?
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 01:21 PM
    Les chiffres de la version Switch 2 de DQ7 (qui sort la semaine prochaine) seront d'un autre niveau
    newtechnix posted the 01/29/2026 at 01:22 PM
    Flippant de voir qu'un visual novel switch fasse presque aussi bien qu'un AAA de koei Tecmo:

    5. [NS2] Dynasty Warriors: Origins – 8,580 / NEW
    6. [NSW] Un: Logical – 7,907 / NEW
    legato posted the 01/29/2026 at 01:23 PM
    Certains se paluche du non succès relatif du FF 7R c'est assez malaisant comme attitude surtout que les chiffres du dématérialisé ne sont pas communiquer et dans l'absolu il n'y pas mort d'homme si FF chez Nintendo ça vends moins que chez super Sony non ?
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 01:24 PM
    newtechnix

    Le visual novel est une nouveauté, le AAA de Koei Tecmo est sorti il y a un an
    nicolasgourry posted the 01/29/2026 at 01:25 PM
    aeris333 la semaine prochaine le "gros" jeu c'est Code Vein II
    Il faudra attendre la semaine d'après pour voir les chiffres de DQ7
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 01:27 PM
    nicolasgourry Oui je sais.

    J'ai dis que DQ7 sort la semaine prochaine, je n'ai pas dit que les charts ou va apparaitre DQ7 arriveront la semaine prochaine
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:28 PM
    legato au japon sur les consoles Nintendo la part du demat est très basse. Selon diverses stats officielles.
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 01:30 PM
    On s'en doutait bien mais bon, d'après certain....
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 01:31 PM
    9k PS5 vendues cette semaine
    cyr posted the 01/29/2026 at 01:31 PM
    jenicris "Les tiers ils les font sur d'autres plateformes"

    Alors ou sont les jeux tiers au japon?

    Soit il y a pas de jeux, soit il y a pas de joueur.....


    Le jeux est sortie il y a belle lurette.

    Mais il finis quand même premier.

    Le numéro 10 du top est a 5800 exemplaire...

    Tu te doute bien que tous ce qu'il y a en dessous, c'est encore moins.....
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 01:32 PM
    legato Ce qui est malaisant, ce sont les faux articles qui prétendaient que le jeu s’arrachait tout en insinuant que la Switch 2, c’est LA console des éditeurs-tiers maintenant !

    La PS5 est tranquille et pour ceux qui espèrent voir un Resident Evil 9 Requiem Switch 2 devant en terme de ventes PS5, je me prépare à exploser de rire

    aeris333 Tu enfonces une porte ouverte concernant Dragon Quest 7, c’est le style de jeu parfait pour la Switch 2 (cf petites sessions avec level up) donc oui, ça se vendra + sur cette plate-forme
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 01:34 PM
    Du coup bonne chance pour les 15.000 Rebirth
    lafibre posted the 01/29/2026 at 01:35 PM
    Logique, je l'avais dit avant la sortie, les portages au Japon ça vend pas, rien de nouveau.

    Mais c'est que la première pierre de l'édifice, le vrai test sera le 3 en sortie simultanée.

    Et par ailleurs ça ne change rien au fait que le jeu se vend bien globalement dans le monde (et oui : ça restera des chiffres en dessous des chiffres originaux, ce qui encore une fois est normal).
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:36 PM
    cyr ils se vendent plus depuis des lustres. Suffit d'ouvrir les yeux c'est full Nintendo desormais et deux ou trois licences tiers comme Momotaro et DQ.
    Pas compliqué, les tiers se vendent pas sur Switch 2 comme sur Switch 1 a à l'époque

    Bref comme partout dans le monde, la Switch 2 se vendra pour les jeux Nintendo et c'est tout. Comme toute les consoles Nintendo depuis la N64
    fiveagainstone posted the 01/29/2026 at 01:36 PM
    Pour remettre dans le contexte:

    [PS4] Final Fantasy VII Remake (Square Enix) {2020.04.10} - 702.853 / 954.342
    [PS5] Final Fantasy VII Remake: Intergrade (Square Enix) {2021.06.10} - 20.889 / 37.060
    [PS5] Final Fantasy VII Remake: Intergrade (New Price Edition) (Square Enix) {2023.12.07} - 14.085 / 40.167

    Je pense que Square s'attendait à ce genre de chiffre, pour un jeu qui sort bien plus tard et sans le démat'.
    Si ça leur suffit pour être satisfait why not.

    Dans le reste du monde, il y a des ruptures, mais sans chiffres... si les stocks ne sont pas élevés c'est pas surprenant.
    C'est pas ouf, mais Square était au courant.
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 01:38 PM
    lafibre Je me coupe une c...... si la Partie 3 sort sur Switch 2 et PS5 en même temps
    Bref, je n’y crois pas du tout
    legato posted the 01/29/2026 at 01:39 PM
    icebergbrulant oui tout autant malaisant, mais ce n'est pas le sujet ici.
    fiveagainstone posted the 01/29/2026 at 01:39 PM
    Même si la partie 3 sort en même temps, il se vendra mieux sur PS parce que le jeu est d'abord associé à PS.
    Tout comme DQ se vend mieux chez Nintendo.
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:40 PM
    Les top seront essentiellement trusté par les jeux Nintendo une fois de plus, Momotaro...au japon
    Et les japonais achèteront une Switch 2 pour ces jeux.
    Je vois pas ce qu'il y a de compliqué a comprendre.

    On est plus a l'époque de la Snes hein
    cyr posted the 01/29/2026 at 01:41 PM
    jenicris donc pour toi, c'est impossible que ça évolue ?

    Peut-être aussi parce que les tiers ne sortent plus leur jeux en même temps, ou que nintendo vampirise les ventes aide pas.

    Mais la il s'agit d'un portage, donc un coup beaucoup moins élevé....

    Les chiffres de fiveagainstone permettent de remettre dans le contextes les choses.
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 01:41 PM
    fiveagainstone Mais puisqu'on te dit que la Switch 2 c'est LA console du JRPG au Japon
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 01:42 PM
    legato Bah... ça a quand même un lien, ća montre que la fanboyisme n’a aucune limite et certains devraient réfléchir avant de poster un article erroné et provocateur, suivez mon regard...

    Ah zut, il n’y a pas de smiley qui regarde vers les blogs
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:42 PM
    cyr écoute suffit de voir l'évolution du marché japonais et les goûts des joueurs Nintendo japonais. C'est pas compliqué
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 01:43 PM
    icebergbrulant pour ceux qui espèrent voir un Resident Evil 9 Requiem Switch 2 devant en terme de ventes PS5, je me prépare à exploser de rire

    Tu as vu des gens esperer ca ?

    Pas de RE numeroté sur une console Nintendo depuis 20 ans qui ne soit pas un portage tardif donc logiquement le public RE il doit etre assez inexistant sur console Nintendo.

    Et toute logique sur Switch 2 le pack qui reunit le 7-8-9 devrait mieux se vendre que le 9 seul.

    Un pack qui je le rappel sort en physique chez nous uniquement sur Switch 2 il sort aussi sur PS5 en physique mais uniquement au Japon
    cyr posted the 01/29/2026 at 01:45 PM
    jenicris Il y a eu aussi des contre exemple, comme pour monster hunter....

    Mais c'est peut être l’exception qui confirme la règle;

    Aux tiers de proposer des jeux qui plaise aux joueurs nintendo.
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:45 PM
    C'est comme RE Requiem qui sortira day one sur Switch 2, soyez pas surpris si les chiffres sont pas ouf.
    Par contre MH, Momotaro et DQ ça oui ça se vendra. Ce sont les exceptions dont je parle. Et même DQ7 fera pas les chiffres des meilleurs jeux Nintendo
    Alors qu'à sa sortie sur PS1 il avait fait plusieurs millions day one. Une autre époque
    giru posted the 01/29/2026 at 01:45 PM
    Les gens se sont emballés en voyant les ruptures de stock ici et là alors que ça voulait de toute évidence dire que le premier tirage est très limité.

    Les gens qui voulaient jouer a FFVII Remake ont déjà eu largement l'occasion ces 6 dernières années. Je ne pense pas que Square s'attend à des chiffres de dingues pour cette version Switch 2. Ca sera la même chose pour Rebirth.

    Ils préparent juste le terrain pour espérer que FFVIII Part 3 soit un succès, en le sortant day one sur tous les supports possibles.
    fiveagainstone posted the 01/29/2026 at 01:47 PM
    ouroboros4 C'est toujours pareil, ça dépend des licences, si c'est un portage ou pas. Dragon quest VII fera bien mieux.


    Après que les j-rpg se vendent beaucoup ou pas, ils sont disponibles pour les fans du genre, c'est l'essentiel.
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 01:48 PM
    aeris333 Merci pour l’info concernant les packs (cf ton dernier paragraphe), je ne savais pas

    Sinon oui, des "gens"/fanboys espèrent cela mais ne m’oblige pas à citer des pseudos, il suffit de voir la propagande Switch 2 sur certains blogs

    En tout cas, hâte d’y jouer, encore 1 petit mois d’attente
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:49 PM
    cyr c'est ce que je disais plus haut. Les deux ou trois licences tierces

    Aux tiers de proposer des jeux qui plaise aux joueurs nintendo.

    On est plus a l'époque des Snes, PS1 et PS2 ou les top étaient variés.
    Maintenant c'est Nintendo et deux ou trois licences tierces qui intéressent les joueurs japonais. Et qui truste les top pendant des années
    Même DQ n'a plus son aura d'autrefois
    Et c'est pas le parc de Switch 2 qui y changera quelques chose.

    C'est une autre époque. Un autre marché.

    Plus jamais on verra un Dynasty Warrior faire un 700 000 day one et un millions en une semaine
    Des FF a deux ou trois millions
    Des RE qui dépassent le millions
    Des DQ qui tape 4 millions en quelques jours.

    Quand vous aurez compris cela, vous aurez tout compris.
    cyr posted the 01/29/2026 at 01:49 PM
    jenicris impossible de trouver sur le net la part du demat sur la switch/switch2.

    Nintendo restant opaque....
    jenicris posted the 01/29/2026 at 01:51 PM
    cyr y a des stats qui sont sorties ces dernières années
    guiguif posted the 01/29/2026 at 01:56 PM
    Dire que toute la semaine ça se paluchait sur les ventes sur les reseaux, certains parlaient meme d’avoir l’impression que c’etait la premiere sortie du jeu
    cyr posted the 01/29/2026 at 01:57 PM
    jenicris Donc, ils faut de nouvelles licences, de nouveau concept.

    Les licences historique si elle intéresse de moins en moins les nouveaux joueurs......

    Car oui notre générations est dans les 35~45 ans.

    Pour beaucoup ils passent beaucoup moins de temps sur les jeux vidéo, vie de famille, décès, ou on tourné la page.

    Pourvu qu'on soit pas a la fin d'une époque.....

    Les jeunes ^passent beaucoup de temps sur leur smartphone a regarder des vidéo débiles, ou a joué a des "jeux" gratuit mais avec option payante sans histoire etc
    cidkageno posted the 01/29/2026 at 01:59 PM
    Sony c'est vraiment la loose au Japon ????
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 02:03 PM
    cidkageno Sony c'est vraiment la loose au Japon ????


    Tu as besoin de poser la question ? La réponse est evidente

    Loose c'est gentil, faudrait un terme plus fort encore
    jenicris posted the 01/29/2026 at 02:05 PM
    cyr le problème ce sont pas les concepts, c'est juste les japonais aiment essentiellement certaines licences, et notamment de Nintendo
    Pareil les deux ou trois licences tiers.
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 02:08 PM
    cidkageno aeris333 Si Sony, c’est la loose, qu’en est-il de Microsoft ?!
    ouroboros4 posted the 01/29/2026 at 02:09 PM
    guiguif toujours les mêmes comiques de service en plus
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 02:11 PM
    Ah tiens, Nicolasgourry qui va atteindre les 50 commentaires très vite et hop !!
    Un VRP sauvage qui roule à 49 km/h apparaît sur la défilante !!

    Quelle coïncidence
    cidkageno posted the 01/29/2026 at 02:11 PM
    aeris333 Ouais les Japonais en ont vraiment plus rien a cirer de Sony c'est ouf mdr
    icebergbrulant Microsoft c'est finito de toute facon que ce soit au Japon ou ailleure.
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 02:14 PM
    icebergbrulant Depuis la sortie de la One, Microsoft s'en fout royalement du marché japonais, je rappel que la One est sorti au Japon 1 an après les autres territoires !

    Alors que Sony y accorde encore de l'importance a ce marché o combien strategique qu'est le Japon, la preuve avec la recente baisse de prix / modele "japan only" de la PS5 sortie en novembre 2025. Malgré ces efforts le public jap en a rien a cirer
    jenicris posted the 01/29/2026 at 02:19 PM
    aeris333 c'est pas Microsoft qui s'en fou ce sont les japonais qui s'en foutent depuis toujours
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 02:20 PM
    cidkageno aeris333 Effectivement, difficile de vous contredire, les faits sont là, faut le dire, Nintendo a eu le nez creux avec son concept hybride

    Après je ne comprends pas pourquoi Sony n’a pas encore sorti une hybride comme Nintendo en améliorant par exemple sa PS Portal... quelque chose doit m’échapper
    zekk posted the 01/29/2026 at 02:24 PM
    guiguif C'est d'ailleurs marrant de voir les discours de la cetra du pauvre changer complètement en fonction des articles
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 02:27 PM
    cyr Ce qui est difficile pour un editeur c'est d'arriver a renouveler le public de ses vieilles licences. Faire en sorte qu'elle soit intergenerationnel, c'est a dire qu'elles suscitent l'interet des anciens joueurs mais aussi (et surtout) des nouveaux.

    Nintendo y arrive super bien. Capcom ca peut aller aussi. Square Enix ca depent des licences, il y arrive bien avec DQ, avec FF il a beaucoup de mal
    jenicris posted the 01/29/2026 at 02:28 PM
    icebergbrulant même si Sony sortait une hybride elle cartonnerait pas. Le soucis n'est pas là
    Les joueurs japonais ne veulent plus que du Nintendo en jeux et portable. Mais pour le portable ils voudront que du hardware Nintendo

    C'est ce que je disais plus haut. Les japonais ne veulent plus que du Nintendo et deux trois licences tiers. Tout le reste fera des ventes moyenne ou bidera
    Au final le marché japonais celui qui a le plus changé mais aussi le plus facile a comprendre.
    sonilka posted the 01/29/2026 at 02:29 PM
    3. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 11,605 / 42,977
    4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 10,070 / 8,353,179


    Meme la bas ils ont compris la douille des S2 Edition.
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 02:31 PM
    icebergbrulant Après je ne comprends pas pourquoi Sony n’a pas encore sorti une hybride comme Nintendo en améliorant par exemple sa PS Portal... quelque chose doit m’échapper

    Dans la position de Sony, faire une hybride semble pas si evident.

    Quelle puissance pour cette hybride ? Celle d'une PS6 ? Que ce soit pour les couts le prix l'autonomie l'ecran, ca risque d'etre compliqué ... Quelle support pour les jeux ? Des jeux sur disque pour une PS6 qu'on peut trimballer partout ? Ca risque d'etre compliqué... Ce sera certainement des jeux en demat. Donc ce sera une PS6 tout-en-un qui pourra lire des disque quand elle est en mode salon mais uniquement demat quand est elle est mode portable. C'est pas tres plug and play, en plus de risquer de couter la peau du cul

    Bon si on va dans l'hypothese (plus realiste) qu'elle aurait la puissance d'une PS5 a peu pres, donc on aurait d'un coté la PS6 en console uniquement salon et de l'autre une PS5 hybride salon/portable. Mais elle va recevoir quels jeux cette PS5 hybride ? Des jeux PS6 en inferior version ? Des jeux deja sorti sur PS5 normale ?

    On voit bien qu'une hybride chez Sony c'est pas aussi évident que ca en a l'air et si Nintendo a cartonné avec la Switch c'est aussi parce que c'est leurs seule offre sur le marché. Nintendo a tous misé dessus et n'a pas proposé une console uniquement salon avec la puissance d'une PS4 en cohabitation avec la Switch. J'imagine mal Sony avoir les couilles d'abandonner le marché des consoles uniquement salon pour se lancer uniquement dans l'hybride comme l'a fait Nintendo, alors que c'est le seul moyen pour que la console rencontre le succès.

    Une PS5 hybride ne fonctionnerait pas commercialement en etant en cohabitation sur le marché avec une PS6
    nicolasgourry posted the 01/29/2026 at 02:37 PM
    icebergbrulant en faire toute une montagne, en parlant de ça, un jeu qui pourrait atteindre les sommets des possibles meilleurs jeux indé de l'année 2026.
    https://www.gamekyo.com/group_article60436.html
    hyoga57 posted the 01/29/2026 at 02:39 PM
    jenicris Clairement, de toute façon vu le retard technologique de la Switch 2, les tiers c’est sur PlayStation, voire Xbox que ça se passe.
    zekk posted the 01/29/2026 at 02:43 PM
    hyoga57 N'empêche, ça fait dix ans que j'ai l'impression de lire les même choses sur les article vente jap... les mecs depuis autant d'années sont toujours aussi étonnés où on besoin de t'expliquer l’évidence même à chaque fois.
    hyoga57 posted the 01/29/2026 at 02:48 PM
    zekk C’est pratiquement le cas. Depuis 2017 qu’on a droit au même cirque.
    hypermario posted the 01/29/2026 at 02:50 PM
    Je pense que comme moi, certain joueur attende d'avoir soit la trilogi, sot au moin le deuxieme sortie pour s'attaquer a celui la.
    natedrake posted the 01/29/2026 at 02:53 PM
    aeris333 en plein damage control, c'est magnifique.
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 02:58 PM
    newtechnix Niveau hardware, la Switch 2 avec 72,086 fait mieux que la semaine précédente qui était à 67,509. Effet du nouveau FF7Remake Intergrade ou alors meilleur réassort pour une console qui reste relativement en rupture au Japon?

    La Switch 2 se vend au Japon en fonction des stock disponible qui fluctue constamment, faut pas chercher plus loin

    D'ailleurs il est interessant de noter cette semaine la difference de ventes entre Mario Kart World (13k), et la Switch 2 (72k), donc c'est tres majoritairement le pack Switch 2 seule sans MK qui s'est vendue cette semaine
    jenicris posted the 01/29/2026 at 03:02 PM
    hyoga57 clair que faire les tiers et surtout AAA, sur Switch 2, à moins de n'avoir que cette dernière, faut le faire...
    fiveagainstone posted the 01/29/2026 at 03:12 PM
    jenicris C'est ce que je fais et je me porte bien. Chacun ça façon de jouer, je vois pas le mal.
    icebergbrulant posted the 01/29/2026 at 03:24 PM
    nicolasgourry
    Excellentes notes

    Mais depuis le jeu Jusant, j’ai le mal des hauteurs

    jenicris C’est bien triste tout ça

    aeris333 Ta dernière phrase sous-entend donc qu’une PS5 hybride dès aujourd'hui aurait + de sens et concurrencerait la Switch 2, au moins sur les jeux éditeurs-tiers et c’est là que je ne comprends pas Sony... qu’attendent-ils ?
    pimoody posted the 01/29/2026 at 03:51 PM
    Bah en plus le format GKC ne se vend déjà pas vraiment bien au Japon...
    tripy73 posted the 01/29/2026 at 03:57 PM
    jenicris : faux 50% des jeux vendus sur Switch 1 ne sont pas des jeux Nintendo...
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 04:36 PM
    pimoody Bah en plus le format GKC ne se vend déjà pas vraiment bien au Japon…….

    Au Japon, Octopath Traveler 0 et DQI-II se sont mieux vendu sur Switch 2 que sur PS5 pourtant ce sont des GKC pourtant le parc installé PS5 est actuellement superieure a la Switch 2
    jobiwan posted the 01/29/2026 at 04:48 PM
    aeris333 Et tu es en mesures de nous dire combien d'exemplaires SE a mis dans les rayons des boutiques japonaises ? Tu es en mesures de nous dire combien de japonais ont acheté la version dématérialisée ?
    Et pour info, FF7 est un titre 'nostalgique' même s'il s'éloigne beaucoup de l'original et non un nouveau épisode comme l'a pu être FF16. Donc épilogué que la licence est morte n'est pas pertinent sur ce titre.
    jenicris posted the 01/29/2026 at 05:05 PM
    tripy73 encore une fois tous les tiers, versus uniquement les jeux Nintendo
    Ca comprend donc les indés et compagnie.
    delabayko posted the 01/29/2026 at 05:06 PM
    Le jeux semble faire un bon démarrage dans le monde , donc même si les chiffres japonais ne sont pas incroyable cela n’est pas bien grave , si il se vend dans le monde , il n’y a aucun problème , La Switch 2 est maintenant une console qui accueille les jeux tiers , cela semble emmerder certains
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 05:15 PM
    icebergbrulant Ta dernière phrase sous-entend donc qu’une PS5 hybride dès aujourd'hui aurait + de sens et concurrencerait la Switch 2, au moins sur les jeux éditeurs-tiers et c’est là que je ne comprends pas Sony... qu’attendent-ils ?

    En fait depuis 2006 et la sortie de la PS3 Sony a perdu le grand public au Japon. Leurs derniere console grand public c’etait la PSP (2004). Playstation est devenu une marque qui interesse que les otakus desormais.

    Sortir une console hybride ou une console portable n’y changerai rien. La Vita est la console Sony la moins vendu au Japon pourtant c’est une portable. Et que dire de la PSP Go bref.

    Le probleme de Sony au Japon ne se situe pas au niveau hardware, portable salon hybride peu importe c'est pas le soucis, le probleme c'est au niveau software. Faudrait des jeux qui sortent de l'ordinaire et qui parlent au grand public, il faut qu'au Japon la marque Playstation redevienne "hype".

    Je me rappel quand Sony a sorti Tokyo Jungle sur PS3 en 2013, au Japon yavait eu un gros buzz autour, le jeu a fait 110k en premiere semaine, ce qui est beaucoup pour une nouvelle ip. Sony tenait un truc mais il l'a pas poussé assez loin niveau marketing. Beaucoup d'erreurs strategique c'est dommage
    chambo posted the 01/29/2026 at 08:46 PM
    Les dégénèrés de pro S qui jouissant sur des chiffres de ventes d'un portage ????
    tripy73 posted the 01/29/2026 at 10:29 PM
    jenicris : oui les jeux tiers donc tous les jeux non édités ou développés par Nintendo. Je ne faisais que répondre à ton premier message :
    "On le dira jamais assez mais la plupart des joueurs (même au japon), achètent une Switch/Switch 2, uniquement pour les jeux Nintendo et deux ou trois licences tiers.
    C'est ainsi depuis la N64.
    Les tiers ils les font sur d'autres plateformes"

    Alors que justement la Switch a changé la donne avec un ratio de 50/50 depuis 4 ans et ce même si certaines années il y avait de grosses sorties comme Zelda TOTK ou Mario Bros Wonder. Il est donc faux de dire que depuis la N64 la plupart des joueurs achètent la console pour les jeux Nintendo, la courbe de progression de ventes des jeux tiers prouvé que les choses ont évoluées depuis cette époque grâce à la Switch.

    D'ailleurs c'est bien pour ça qu'ils balancent beaucoup de jeux sur la Switch 2, ce n'est pas uniquement une question de puissance mais aussi d'évolution de marché et la conséquence du succès commercial de la Switch et du concept hybride.
    jenicris posted the 01/30/2026 at 07:25 AM
    tripy73 pas d'accord du tout mais pas grave
    tripy73 posted the 01/30/2026 at 09:05 AM
    jenicris : effectivement, libre à toi de nier les faits
    jenicris posted the 01/30/2026 at 09:24 AM
    tripy73 juste un avis
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo