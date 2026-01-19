1. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 23,428 / NEW
2. [NS2] Mario Kart World – 13,812 / 2,792,701
3. [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – 11,605 / 42,977
4. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 10,070 / 8,353,179
5. [NS2] Dynasty Warriors: Origins – 8,580 / NEW
6. [NSW] Un: Logical – 7,907 / NEW
7. [NS2] Pokemon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 7,496 / 1,072,570
8. [NSW] Pokemon Legends: Z-A – 7,385 / 1,595,038
9. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition – 6,313 / 256,111
10. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 – 5,845 / 308,057
Switch 2 – 72,086
Switch Lite – 8,577
PS5 Digital Edition – 5,524
Switch – 5,496
Switch OLED – 3,442
PS5 – 2,655
PS5 Pro – 1,587
Xbox Series X Digital Edition – 631
Xbox Series S – 43
Xbox Series X – 19
PS4 – 18
17 515 Switch / 9 766 PS5 / 693 XSXIS
Total Switch 2 : 4 237 500 / Switch : 36 507 252
PS : Semaine prochaine Code Vein II
posted the 01/29/2026 at 01:05 PM by nicolasgourry
FF c'est vraiment mort au Japon
Bref, on va encore bien rire en 2026 !
Alors que les joueurs PlayStation l'avait déjà fait sur PS4.
On le dira jamais assez mais la plupart des joueurs (même au japon), achètent une Switch/Switch 2, uniquement pour les jeux Nintendo et deux ou trois licences tiers.
C'est ainsi depuis la N64.
Les tiers ils les font sur d'autres plateformes
J'avais pourtant prévenu
Effet du nouveau FF7Remake Intergrade ou alors meilleur réassort pour une console qui reste relativement en rupture au Japon?
Le visual novel est une nouveauté, le AAA de Koei Tecmo est sorti il y a un an
Il faudra attendre la semaine d'après pour voir les chiffres de DQ7
J'ai dis que DQ7 sort la semaine prochaine, je n'ai pas dit que les charts ou va apparaitre DQ7 arriveront la semaine prochaine
Alors ou sont les jeux tiers au japon?
Soit il y a pas de jeux, soit il y a pas de joueur.....
Le jeux est sortie il y a belle lurette.
Mais il finis quand même premier.
Le numéro 10 du top est a 5800 exemplaire...
Tu te doute bien que tous ce qu'il y a en dessous, c'est encore moins.....
La PS5 est tranquille et pour ceux qui espèrent voir un Resident Evil 9 Requiem Switch 2 devant en terme de ventes PS5, je me prépare à exploser de rire
aeris333 Tu enfonces une porte ouverte concernant Dragon Quest 7, c’est le style de jeu parfait pour la Switch 2 (cf petites sessions avec level up) donc oui, ça se vendra + sur cette plate-forme
Mais c'est que la première pierre de l'édifice, le vrai test sera le 3 en sortie simultanée.
Et par ailleurs ça ne change rien au fait que le jeu se vend bien globalement dans le monde (et oui : ça restera des chiffres en dessous des chiffres originaux, ce qui encore une fois est normal).
Pas compliqué, les tiers se vendent pas sur Switch 2 comme sur Switch 1 a à l'époque
Bref comme partout dans le monde, la Switch 2 se vendra pour les jeux Nintendo et c'est tout. Comme toute les consoles Nintendo depuis la N64
[PS4] Final Fantasy VII Remake (Square Enix) {2020.04.10} - 702.853 / 954.342
[PS5] Final Fantasy VII Remake: Intergrade (Square Enix) {2021.06.10} - 20.889 / 37.060
[PS5] Final Fantasy VII Remake: Intergrade (New Price Edition) (Square Enix) {2023.12.07} - 14.085 / 40.167
Je pense que Square s'attendait à ce genre de chiffre, pour un jeu qui sort bien plus tard et sans le démat'.
Si ça leur suffit pour être satisfait why not.
Dans le reste du monde, il y a des ruptures, mais sans chiffres... si les stocks ne sont pas élevés c'est pas surprenant.
C'est pas ouf, mais Square était au courant.
Bref, je n’y crois pas du tout
Tout comme DQ se vend mieux chez Nintendo.
Et les japonais achèteront une Switch 2 pour ces jeux.
Je vois pas ce qu'il y a de compliqué a comprendre.
On est plus a l'époque de la Snes hein
Peut-être aussi parce que les tiers ne sortent plus leur jeux en même temps, ou que nintendo vampirise les ventes aide pas.
Mais la il s'agit d'un portage, donc un coup beaucoup moins élevé....
Les chiffres de fiveagainstone permettent de remettre dans le contextes les choses.
Ah zut, il n’y a pas de smiley qui regarde vers les blogs
Tu as vu des gens esperer ca ?
Pas de RE numeroté sur une console Nintendo depuis 20 ans qui ne soit pas un portage tardif donc logiquement le public RE il doit etre assez inexistant sur console Nintendo.
Et toute logique sur Switch 2 le pack qui reunit le 7-8-9 devrait mieux se vendre que le 9 seul.
Un pack qui je le rappel sort en physique chez nous uniquement sur Switch 2 il sort aussi sur PS5 en physique mais uniquement au Japon
Mais c'est peut être l’exception qui confirme la règle;
Aux tiers de proposer des jeux qui plaise aux joueurs nintendo.
Par contre MH, Momotaro et DQ ça oui ça se vendra. Ce sont les exceptions dont je parle. Et même DQ7 fera pas les chiffres des meilleurs jeux Nintendo
Alors qu'à sa sortie sur PS1 il avait fait plusieurs millions day one. Une autre époque
Les gens qui voulaient jouer a FFVII Remake ont déjà eu largement l'occasion ces 6 dernières années. Je ne pense pas que Square s'attend à des chiffres de dingues pour cette version Switch 2. Ca sera la même chose pour Rebirth.
Ils préparent juste le terrain pour espérer que FFVIII Part 3 soit un succès, en le sortant day one sur tous les supports possibles.
Après que les j-rpg se vendent beaucoup ou pas, ils sont disponibles pour les fans du genre, c'est l'essentiel.
Sinon oui, des "gens"/fanboys espèrent cela mais ne m’oblige pas à citer des pseudos, il suffit de voir la propagande Switch 2 sur certains blogs
En tout cas, hâte d’y jouer, encore 1 petit mois d’attente
Aux tiers de proposer des jeux qui plaise aux joueurs nintendo.
On est plus a l'époque des Snes, PS1 et PS2 ou les top étaient variés.
Maintenant c'est Nintendo et deux ou trois licences tierces qui intéressent les joueurs japonais. Et qui truste les top pendant des années
Même DQ n'a plus son aura d'autrefois
Et c'est pas le parc de Switch 2 qui y changera quelques chose.
C'est une autre époque. Un autre marché.
Plus jamais on verra un Dynasty Warrior faire un 700 000 day one et un millions en une semaine
Des FF a deux ou trois millions
Des RE qui dépassent le millions
Des DQ qui tape 4 millions en quelques jours.
Quand vous aurez compris cela, vous aurez tout compris.
Nintendo restant opaque....
Les licences historique si elle intéresse de moins en moins les nouveaux joueurs......
Car oui notre générations est dans les 35~45 ans.
Pour beaucoup ils passent beaucoup moins de temps sur les jeux vidéo, vie de famille, décès, ou on tourné la page.
Pourvu qu'on soit pas a la fin d'une époque.....
Les jeunes ^passent beaucoup de temps sur leur smartphone a regarder des vidéo débiles, ou a joué a des "jeux" gratuit mais avec option payante sans histoire etc
Tu as besoin de poser la question ? La réponse est evidente
Loose c'est gentil, faudrait un terme plus fort encore
Pareil les deux ou trois licences tiers.
Un VRP sauvage qui roule à 49 km/h apparaît sur la défilante !!
Quelle coïncidence
icebergbrulant Microsoft c'est finito de toute facon que ce soit au Japon ou ailleure.
Alors que Sony y accorde encore de l'importance a ce marché o combien strategique qu'est le Japon, la preuve avec la recente baisse de prix / modele "japan only" de la PS5 sortie en novembre 2025. Malgré ces efforts le public jap en a rien a cirer
Après je ne comprends pas pourquoi Sony n’a pas encore sorti une hybride comme Nintendo en améliorant par exemple sa PS Portal... quelque chose doit m’échapper
Nintendo y arrive super bien. Capcom ca peut aller aussi. Square Enix ca depent des licences, il y arrive bien avec DQ, avec FF il a beaucoup de mal
Les joueurs japonais ne veulent plus que du Nintendo en jeux et portable. Mais pour le portable ils voudront que du hardware Nintendo
C'est ce que je disais plus haut. Les japonais ne veulent plus que du Nintendo et deux trois licences tiers. Tout le reste fera des ventes moyenne ou bidera
Au final le marché japonais celui qui a le plus changé mais aussi le plus facile a comprendre.
Meme la bas ils ont compris la douille des S2 Edition.
Dans la position de Sony, faire une hybride semble pas si evident.
Quelle puissance pour cette hybride ? Celle d'une PS6 ? Que ce soit pour les couts le prix l'autonomie l'ecran, ca risque d'etre compliqué ... Quelle support pour les jeux ? Des jeux sur disque pour une PS6 qu'on peut trimballer partout ? Ca risque d'etre compliqué... Ce sera certainement des jeux en demat. Donc ce sera une PS6 tout-en-un qui pourra lire des disque quand elle est en mode salon mais uniquement demat quand est elle est mode portable. C'est pas tres plug and play, en plus de risquer de couter la peau du cul
Bon si on va dans l'hypothese (plus realiste) qu'elle aurait la puissance d'une PS5 a peu pres, donc on aurait d'un coté la PS6 en console uniquement salon et de l'autre une PS5 hybride salon/portable. Mais elle va recevoir quels jeux cette PS5 hybride ? Des jeux PS6 en inferior version ? Des jeux deja sorti sur PS5 normale ?
On voit bien qu'une hybride chez Sony c'est pas aussi évident que ca en a l'air et si Nintendo a cartonné avec la Switch c'est aussi parce que c'est leurs seule offre sur le marché. Nintendo a tous misé dessus et n'a pas proposé une console uniquement salon avec la puissance d'une PS4 en cohabitation avec la Switch. J'imagine mal Sony avoir les couilles d'abandonner le marché des consoles uniquement salon pour se lancer uniquement dans l'hybride comme l'a fait Nintendo, alors que c'est le seul moyen pour que la console rencontre le succès.
Une PS5 hybride ne fonctionnerait pas commercialement en etant en cohabitation sur le marché avec une PS6
https://www.gamekyo.com/group_article60436.html
La Switch 2 se vend au Japon en fonction des stock disponible qui fluctue constamment, faut pas chercher plus loin
D'ailleurs il est interessant de noter cette semaine la difference de ventes entre Mario Kart World (13k), et la Switch 2 (72k), donc c'est tres majoritairement le pack Switch 2 seule sans MK qui s'est vendue cette semaine
Excellentes notes
Mais depuis le jeu Jusant, j’ai le mal des hauteurs
jenicris C’est bien triste tout ça
aeris333 Ta dernière phrase sous-entend donc qu’une PS5 hybride dès aujourd'hui aurait + de sens et concurrencerait la Switch 2, au moins sur les jeux éditeurs-tiers et c’est là que je ne comprends pas Sony... qu’attendent-ils ?
Au Japon, Octopath Traveler 0 et DQI-II se sont mieux vendu sur Switch 2 que sur PS5 pourtant ce sont des GKC pourtant le parc installé PS5 est actuellement superieure a la Switch 2
Et pour info, FF7 est un titre 'nostalgique' même s'il s'éloigne beaucoup de l'original et non un nouveau épisode comme l'a pu être FF16. Donc épilogué que la licence est morte n'est pas pertinent sur ce titre.
Ca comprend donc les indés et compagnie.
En fait depuis 2006 et la sortie de la PS3 Sony a perdu le grand public au Japon. Leurs derniere console grand public c’etait la PSP (2004). Playstation est devenu une marque qui interesse que les otakus desormais.
Sortir une console hybride ou une console portable n’y changerai rien. La Vita est la console Sony la moins vendu au Japon pourtant c’est une portable. Et que dire de la PSP Go bref.
Le probleme de Sony au Japon ne se situe pas au niveau hardware, portable salon hybride peu importe c'est pas le soucis, le probleme c'est au niveau software. Faudrait des jeux qui sortent de l'ordinaire et qui parlent au grand public, il faut qu'au Japon la marque Playstation redevienne "hype".
Je me rappel quand Sony a sorti Tokyo Jungle sur PS3 en 2013, au Japon yavait eu un gros buzz autour, le jeu a fait 110k en premiere semaine, ce qui est beaucoup pour une nouvelle ip. Sony tenait un truc mais il l'a pas poussé assez loin niveau marketing. Beaucoup d'erreurs strategique c'est dommage
"On le dira jamais assez mais la plupart des joueurs (même au japon), achètent une Switch/Switch 2, uniquement pour les jeux Nintendo et deux ou trois licences tiers.
C'est ainsi depuis la N64.
Les tiers ils les font sur d'autres plateformes"
Alors que justement la Switch a changé la donne avec un ratio de 50/50 depuis 4 ans et ce même si certaines années il y avait de grosses sorties comme Zelda TOTK ou Mario Bros Wonder. Il est donc faux de dire que depuis la N64 la plupart des joueurs achètent la console pour les jeux Nintendo, la courbe de progression de ventes des jeux tiers prouvé que les choses ont évoluées depuis cette époque grâce à la Switch.
D'ailleurs c'est bien pour ça qu'ils balancent beaucoup de jeux sur la Switch 2, ce n'est pas uniquement une question de puissance mais aussi d'évolution de marché et la conséquence du succès commercial de la Switch et du concept hybride.