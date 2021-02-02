JV 17/20

Gameblog 8/10

ActuGaming 8/10

Numerama 8/10

JVFrance 75%

Cairn est une épreuve de foi qui se mérite à la sueur de ses phalanges. The Game Bakers signe une œuvre d’une verticalité captivante, aussi exigeante physiquement que bouleversante. On en ressort le souffle court, mais le regard durablement changé par l'immensité du mont Kami. Une ascension impitoyable, organique et transcendante qui prouve que pour toucher les cieux, il faut d'abord accepter de se briser sur les rochers. Un sommet du genre.ELe titre de The Game Bakers pourrait peut-être vulgairement être réduit à un « simulateur d’escalade » sur le papier, mais en réalité, il est bien plus que cela. Au-delà du défi qu’il représente pour Aava comme pour le joueur, CAIRN est aussi la promesse d’un voyage, d’une épopée comme on en voit rarement dans le jeu vidéo. C’est une œuvre capable de nous émerveiller comme de nous énerver. De nous frustrer comme nous apaiser. Mais tout ce que l’on retient à l’arrivée, c’est le sentiment d’exaltation extraordinaire qui en découle lorsque l’on parvient enfin à surmonter tous nos échecs. Oui, CAIRN est encore une belle preuve que nous avons de talentueux studios dans nos contrées françaises, et il y a de quoi en être fier.Le pari de The Game Bakers était téméraire, il est grandement réussi. Cairn offre une expérience rare où de la friction nait équitablement la satisfaction. Un gameplay précis, exigeant, mais aussi parfois frustrant, vient animer le récit particulièrement prenant d’une alpiniste avec qui on partage bien plus qu’on aurait pu le croire. Le cœur d’une création pas exempte de défauts et de couacs techniques, mais qui vient nous chercher au plus profond de nos tripes pour nous amener tout en haut du mémorable mont Kami. Assurément, tout le monde n’y trouvera pas son compte, mais c’est après tout la rançon des œuvres singulières qui osent aller au bout de leur vision.Non, Cairn n’est pas qu’un jeu magnifique porté par une direction artistique singulière aux faux airs de BD interactive. Derrière tout cela se cache un gameplay parfaitement pensé qui délivre à la fois des séquences de jeu variées et prenantes, et un challenge formidable qui sert à merveille tout le propos de cette aventure pas comme les autres. C’est un formidable pourvoyeur d’émotions, un périple vertical extraordinaire, intelligent et retors que je ne suis vraiment pas près d’oublier.Si tout n’est pas encore parfait, Cairn n’en reste pas moins une production solide, qui saura séduire les amateurs d’escalade aussi bien en salle que dans des environnements naturels. Porté par une réalisation en cel-shading maîtrisée et une direction artistique à couper le souffle, sublimée par des panoramas saisissants, le jeu procure un réel plaisir à gravir la montagne et à en découvrir les nombreux secrets. En revanche, son approche survivaliste impose une gestion réfléchie des ressources afin d’éviter de se retrouver rapidement en difficulté, un aspect qui pourrait dérouter certains joueurs. Cairn mérite néanmoins qu’on lui laisse sa chance : l’expérience qu’il propose, aussi exigeante qu’immersive, vaut largement l’effort. Vous ne le regretterez pas !