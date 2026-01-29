Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Disney Afternoon] Prix et pas de format Game Key Card sur Switch 2


Bonne nouvelle pour les joueurs Switch 2, le jeu sera entièrment sur la cartouche.



Par contre, niveaux prix :
- Switch 2 : $40.99
- Switch : $29.99

Environ 10$ de plus la version Switch 2.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qpq376/looks_like_the_disney_afternoon_collection_will/
    posted the 01/29/2026 at 05:24 AM by link49
    comments (31)
    ducknsexe posted the 01/29/2026 at 06:07 AM
    Magnifique
    cyr posted the 01/29/2026 at 06:07 AM
    Normal, c'est le prix de la cartouche.

    Faudra choisir entre payer une gkc a prix normal, ou payer plus cher pour avoir une cartouche.

    Si sur l'eshop c'est le même prix, je prendrai la version switch. Parce que la version switch2 n'apporte rien sur ce type de jeux....
    derno posted the 01/29/2026 at 06:11 AM
    c'est presque un troll aux autres éditeurs à ce niveau là.
    cyr posted the 01/29/2026 at 06:20 AM
    derno de quoi?
    link49 posted the 01/29/2026 at 06:25 AM
    cyr Oui sur ce genre de jeu ça ne vaut pas le coup.

    Perso je le prendrai sur Switch 2 ayant vendu ma première Switch'
    derno posted the 01/29/2026 at 06:29 AM
    cyr
    la petite boite, limite indé, qui te colle des roms et des bonus pour moins d'un giga de données dans une vrai cartouche là où une grosse boite n'essayera même pas et se contentera d'une GKC ou d'un code in a box je vois ça comme une pic non dissumulé aux autres acteurs.

    je comprend bien que les volumes ne sont pas les même et que ce qui sera mis sur le marché sera vendu mais j'aimerais bien que les gros change un peut leur stratégie pour au minimum donner l'occasion à ceux qui le veulent d'avoir leur cartouche.
    fdestroyer posted the 01/29/2026 at 06:29 AM
    Je dois me faire vieux con, mais pourquoi diable c'est les compil de vieux jeu (MK Kollection et maintenant ça) qui récupèrent les véritables cartouches (64GO!!!!!!) pour stocker des ROMS NES qui pèsent 14ko, alors que DQ 1+ 2 est en GKC!? c'est le monde à l'envers!
    cyr posted the 01/29/2026 at 07:21 AM
    fdestroyer ouai enfin, tu a vu la différence we prix? Tu la paye ta cartouche, et surtout il y a eu aucun travail supplémentaire pour cette version switch2.

    link49 tu sais, la switch2 accepte les carrouche switch 1.
    link49 posted the 01/29/2026 at 07:23 AM
    derno c'est quand même Disney.

    cyr pas faux.
    gally099 posted the 01/29/2026 at 07:26 AM
    il y a un mode rewind ?
    ducknsexe posted the 01/29/2026 at 07:44 AM
    cyr dommage que la cartouche inclus pas le remake de duck tales.
    magneto860 posted the 01/29/2026 at 08:07 AM
    Ca doit faire vingt ans qu'il n'y a pas eu de jeu Tic et Tac ou de jeu Picsou, du coup. Surprenant que personne ne se charge proprement de ces licences.
    narustorm posted the 01/29/2026 at 08:30 AM
    Aller pour le soutien
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 08:40 AM
    Peut-être parce que c’est une NS2 Edition mais qui n’a pas pris soin de le préciser, on ne sait pas

    Faudrait inserer la version Switch 2 dans une Switch 1 pour vérifier

    Si je dis ça c’est parce que je rappel qu’une NS2 Edition ne peut pas être au format GKC
    fdestroyer posted the 01/29/2026 at 08:40 AM
    cyr Raison de plus, la NS2 accèpte la cartouche NS1, du coup à quoi bon?! C'est invraissemblable!
    amario posted the 01/29/2026 at 08:53 AM
    Prix de merde pour des jeux retro
    forte posted the 01/29/2026 at 09:00 AM
    Pour des roms de quelques ko, HEUREUSEMENT qu'il n'est pas en GKG j'ai envie de te dire
    link49 posted the 01/29/2026 at 09:03 AM
    Après à la revente, je pense que la version Switch 2 cotera plus.
    cyr posted the 01/29/2026 at 09:05 AM
    fdestroyer surtout pour cette compile. La switch 1 les fait tourner les doigts dans le nez. On parle quand même de jeux qui sont sortie sur des consoles 16 bit....

    Pour ça la version switch 1 me suffira largement. Pourquoi payer plus chère pour avoir marquer NS2.

    Et même pour le coup, je trouve idiot de proposer une version switch2....

    (Bon si sur l'eshop le prix est identique (ce que je pense pas), toute façon j'attendrais une baisse comme j'ai fait pour la compile précédente. Même si la réduction n'etais pas folle.
    cyr posted the 01/29/2026 at 09:12 AM
    ducknsexe oui...surtout faut que je relance ma wii u pour y jouer.....ou alors le plus simple, je ressort ma gamecube et sont game boy player, et j'insère ma cartouche game boy de duck tales ....mon cinquième jeux game boy, de ma vie....que j'ai fini en quelque heure lol.


    magneto860 ouai, surtout que il y a bon nombre de film disney qui n'ont pas eu d'adaptation videoludique...

    Pourquoi pas un jeux sur Robin des bois, ou sur les 101 dalmatien, ou d'autre.....

    Fan de disney, je passe du temps sur dreamlight valley, et je prends toute les extensions.....

    Je sais pas si disney y a déjà réfléchi, mais ils sont assis sur une mine d'or....

    Il y a pas mal de fan disney dans le monde, suffit de voir le nombre de personne qui vont dans un disneyland, (quand tu vois le prix du billet d'entrée, et même pour faire une croisière cruisline.......le délai d'attente....
    newtechnix posted the 01/29/2026 at 09:55 AM
    C'est assez curieux de voir Atari être l'éditeur, genre Capcom a les mains dans les poches?
    cyr posted the 01/29/2026 at 10:05 AM
    newtechnix ils sont occupés, très occupés.
    magneto860 posted the 01/29/2026 at 10:30 AM
    cyr Concernant la bande à Picsou et celle à Mickey, le potentiel me semble encore plus grand que les films. Ils ont chacun leur magazine BD depuis des décennies, ils ont chacun des milliers d'histoire disponibles.

    Les licences Disney touchent particulièrement les jeunes enfants, c'est vrai, mais quand on voit le succès de franchises comme Pat Patrouille, Asterix ou les Schtroumpfs, pour ne citer que celles là, on voit qu'il y a un créneau.

    Dreamlight j'ai jamais essayé, probablement à cause de l'éditeur Gameloft que je ne sens pas du tout.
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 11:23 AM
    La version Switch 2 apporte quoi concretement par rapport a la version Switch 1 ?

    Surtout pour justifier les 12$ de plus.
    cyr posted the 01/29/2026 at 11:59 AM
    aeris333 la cartouches 64 go et pas une gkc?
    aeris924 posted the 01/29/2026 at 12:13 PM
    cyr possible oui
    fdestroyer posted the 01/29/2026 at 12:16 PM
    cyr aeris333 Bah pour le coup c'est 64GO vide à 99% et sur NS1 c'est pas non plus une GKC

    C'est ridicule, qu'importe dans quel sens on regarde
    zephon posted the 01/29/2026 at 03:19 PM
    derno atari...indé ?
    patrickleclairvoyant posted the 01/29/2026 at 03:38 PM
    Encore heureux c’est des rom de quelques mo
    cyr posted the 01/29/2026 at 06:59 PM
    aeris333 link49 amario fdestroyer

    J'ai une excellente nouvelle (pour moi), le jeux sur l'eshop quel que soit la version est au même prix: 19,99€ .
    17,99€ en pré-commande.
    Mais bordel si ça pouvait être la même chose pour tous les jeux. Moins chère en demat.
    cyr posted the 01/29/2026 at 07:05 PM
    J'ai preco la version switch2, parce que la pour le coup, c'est le même tarif.

    Que ça a du bon parfois le démat.
