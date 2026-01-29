accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49
link49
> blog
[Disney Afternoon] Prix et pas de format Game Key Card sur Switch 2
Bonne nouvelle pour les joueurs Switch 2, le jeu sera entièrment sur la cartouche.
Par contre, niveaux prix :
- Switch 2 : $40.99
- Switch : $29.99
Environ 10$ de plus la version Switch 2.
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qpq376/looks_like_the_disney_afternoon_collection_will/
ducknsexe
posted
the 01/29/2026 at 06:07 AM
Magnifique
cyr
posted
the 01/29/2026 at 06:07 AM
Normal, c'est le prix de la cartouche.
Faudra choisir entre payer une gkc a prix normal, ou payer plus cher pour avoir une cartouche.
Si sur l'eshop c'est le même prix, je prendrai la version switch. Parce que la version switch2 n'apporte rien sur ce type de jeux....
derno
posted
the 01/29/2026 at 06:11 AM
c'est presque un troll aux autres éditeurs à ce niveau là.
cyr
posted
the 01/29/2026 at 06:20 AM
derno
de quoi?
link49
posted
the 01/29/2026 at 06:25 AM
cyr
Oui sur ce genre de jeu ça ne vaut pas le coup.
Perso je le prendrai sur Switch 2 ayant vendu ma première Switch'
derno
posted
the 01/29/2026 at 06:29 AM
cyr
la petite boite, limite indé, qui te colle des roms et des bonus pour moins d'un giga de données dans une vrai cartouche là où une grosse boite n'essayera même pas et se contentera d'une GKC ou d'un code in a box je vois ça comme une pic non dissumulé aux autres acteurs.
je comprend bien que les volumes ne sont pas les même et que ce qui sera mis sur le marché sera vendu mais j'aimerais bien que les gros change un peut leur stratégie pour au minimum donner l'occasion à ceux qui le veulent d'avoir leur cartouche.
fdestroyer
posted
the 01/29/2026 at 06:29 AM
Je dois me faire vieux con, mais pourquoi diable c'est les compil de vieux jeu (MK Kollection et maintenant ça) qui récupèrent les véritables cartouches (64GO!!!!!!) pour stocker des ROMS NES qui pèsent 14ko, alors que DQ 1+ 2 est en GKC!? c'est le monde à l'envers!
cyr
posted
the 01/29/2026 at 07:21 AM
fdestroyer
ouai enfin, tu a vu la différence we prix? Tu la paye ta cartouche, et surtout il y a eu aucun travail supplémentaire pour cette version switch2.
link49
tu sais, la switch2 accepte les carrouche switch 1.
link49
posted
the 01/29/2026 at 07:23 AM
derno
c'est quand même Disney.
cyr
pas faux.
gally099
posted
the 01/29/2026 at 07:26 AM
il y a un mode rewind ?
ducknsexe
posted
the 01/29/2026 at 07:44 AM
cyr
dommage que la cartouche inclus pas le remake de duck tales.
magneto860
posted
the 01/29/2026 at 08:07 AM
Ca doit faire vingt ans qu'il n'y a pas eu de jeu Tic et Tac ou de jeu Picsou, du coup. Surprenant que personne ne se charge proprement de ces licences.
narustorm
posted
the 01/29/2026 at 08:30 AM
Aller pour le soutien
aeris924
posted
the 01/29/2026 at 08:40 AM
Peut-être parce que c’est une NS2 Edition mais qui n’a pas pris soin de le préciser, on ne sait pas
Faudrait inserer la version Switch 2 dans une Switch 1 pour vérifier
Si je dis ça c’est parce que je rappel qu’une NS2 Edition ne peut pas être au format GKC
fdestroyer
posted
the 01/29/2026 at 08:40 AM
cyr
Raison de plus, la NS2 accèpte la cartouche NS1, du coup à quoi bon?! C'est invraissemblable!
amario
posted
the 01/29/2026 at 08:53 AM
Prix de merde pour des jeux retro
forte
posted
the 01/29/2026 at 09:00 AM
Pour des roms de quelques ko, HEUREUSEMENT qu'il n'est pas en GKG j'ai envie de te dire
link49
posted
the 01/29/2026 at 09:03 AM
Après à la revente, je pense que la version Switch 2 cotera plus.
cyr
posted
the 01/29/2026 at 09:05 AM
fdestroyer
surtout pour cette compile. La switch 1 les fait tourner les doigts dans le nez. On parle quand même de jeux qui sont sortie sur des consoles 16 bit....
Pour ça la version switch 1 me suffira largement. Pourquoi payer plus chère pour avoir marquer NS2.
Et même pour le coup, je trouve idiot de proposer une version switch2....
(Bon si sur l'eshop le prix est identique (ce que je pense pas), toute façon j'attendrais une baisse comme j'ai fait pour la compile précédente. Même si la réduction n'etais pas folle.
cyr
posted
the 01/29/2026 at 09:12 AM
ducknsexe
oui...surtout faut que je relance ma wii u pour y jouer.....ou alors le plus simple, je ressort ma gamecube et sont game boy player, et j'insère ma cartouche game boy de duck tales ....mon cinquième jeux game boy, de ma vie....que j'ai fini en quelque heure lol.
magneto860
ouai, surtout que il y a bon nombre de film disney qui n'ont pas eu d'adaptation videoludique...
Pourquoi pas un jeux sur Robin des bois, ou sur les 101 dalmatien, ou d'autre.....
Fan de disney, je passe du temps sur dreamlight valley, et je prends toute les extensions.....
Je sais pas si disney y a déjà réfléchi, mais ils sont assis sur une mine d'or....
Il y a pas mal de fan disney dans le monde, suffit de voir le nombre de personne qui vont dans un disneyland, (quand tu vois le prix du billet d'entrée, et même pour faire une croisière cruisline.......le délai d'attente....
newtechnix
posted
the 01/29/2026 at 09:55 AM
C'est assez curieux de voir Atari être l'éditeur, genre Capcom a les mains dans les poches?
cyr
posted
the 01/29/2026 at 10:05 AM
newtechnix
ils sont occupés, très occupés.
magneto860
posted
the 01/29/2026 at 10:30 AM
cyr
Concernant la bande à Picsou et celle à Mickey, le potentiel me semble encore plus grand que les films. Ils ont chacun leur magazine BD depuis des décennies, ils ont chacun des milliers d'histoire disponibles.
Les licences Disney touchent particulièrement les jeunes enfants, c'est vrai, mais quand on voit le succès de franchises comme Pat Patrouille, Asterix ou les Schtroumpfs, pour ne citer que celles là, on voit qu'il y a un créneau.
Dreamlight j'ai jamais essayé, probablement à cause de l'éditeur Gameloft que je ne sens pas du tout.
aeris924
posted
the 01/29/2026 at 11:23 AM
La version Switch 2 apporte quoi concretement par rapport a la version Switch 1 ?
Surtout pour justifier les 12$ de plus.
cyr
posted
the 01/29/2026 at 11:59 AM
aeris333
la cartouches 64 go et pas une gkc?
aeris924
posted
the 01/29/2026 at 12:13 PM
cyr
possible oui
fdestroyer
posted
the 01/29/2026 at 12:16 PM
cyr
aeris333
Bah pour le coup c'est 64GO vide à 99% et sur NS1 c'est pas non plus une GKC
C'est ridicule, qu'importe dans quel sens on regarde
zephon
posted
the 01/29/2026 at 03:19 PM
derno
atari...indé ?
patrickleclairvoyant
posted
the 01/29/2026 at 03:38 PM
Encore heureux c’est des rom de quelques mo
cyr
posted
the 01/29/2026 at 06:59 PM
aeris333
link49
amario
fdestroyer
J'ai une excellente nouvelle (pour moi), le jeux sur l'eshop quel que soit la version est au même prix: 19,99€ .
17,99€ en pré-commande.
Mais bordel si ça pouvait être la même chose pour tous les jeux. Moins chère en demat.
cyr
posted
the 01/29/2026 at 07:05 PM
J'ai preco la version switch2, parce que la pour le coup, c'est le même tarif.
Que ça a du bon parfois le démat.
