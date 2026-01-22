La Switch 2 s'est vendue à 4,4 millions d'exemplaires aux États-Unis depuis son lancement. C'est aussi :
- Console la plus vendue en décembre
- Console ayant connu la plus forte progression des ventes aux États-Unis après 7 mois
- Ventes en hausse de 35 % par rapport à la PS4 après 7 mois
- Ventes en hausse de près de 50 % par rapport à la Switch
Et niveau jeu pour décembre :
Metroid Prime 4 était le 7e jeu le plus vendu aux États-Unis en décembre.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qjxmnm/nintendo_switch_2_remains_the_fastest_selling/
posted the 01/22/2026 at 04:08 PM by link49
Et dire que certain disaient que la Switch 2 avait subit un mauvais noel commercial
Succès mérité pour cette petite merveille ludique
Beau succès pour Metroid surtout que 1/ les ventes demat ne sont pas incluses 2/ décembre est le mois le plus concurrentiel de l'année avec des mastodontes comme Call of, Pokemon ZA et j'en passe
- Console de l'arnaque
- Aucun grand intérêt
- Les feux sont au rouge (joke)
Des ventes comme ça, ça assure le suivi des grosses licences. Espérons qu'ils respecteront enfin Metroid et que le prochain Fire Emblem tournera enfin correctement (60fps avec une bonne réal)
- Ventes en hausse de près de 50 % par rapport à la Switch
Ah ouais quand meme
Pourtant on nous a expliqué c’était qu'au Japon et que la PS5 était devant partout ailleurs Encore des journalo-mytho
Merci Circana de retablir les choses
Les feux sont au rouge, une exclusivité des hâters
La Switch 2 a également été la console la plus vendue en 2025 aux USA malgré sa sortie en milieu d'année
Généralement ce sont plutôt les consoles en milieu de vie qui se vendent le plus, mais la PS5 commence déjà a ralentir alors que j'ai l'impression que la génération n'a a peine commencé a être exploité
Et que la PS6 c'est au mieux 2028.
La Switch a commencé moins fort suite à la méfiance des joueurs envers Nintendo suite à l'échec de la Wii U, et parce que la Switch était un nouveau concept.
Maintenant va falloir garder le rythme sur S2, et pour ça Nintendo devra faire bcp plus que ce qu'on a eu jusque là, a commencé par des jeux d'un autre niveau que MP 4
Apres, si elles fait des bonnes ventes en Lettonie et en Lituanie c'est toujours bon a prendre m'enfin bon
T'as pris de mauvaises habitudes
senseisama vaudrait mieux pour ton petit cœur hein pour moi tant que les joueurs y trouvent leur compte..
Petit hommage à nos 2 vedettes du moment Aeris et Sensei :lol
Oui.
Se vendre 50% mieux que la Switch 1 en etant beaucoup plus cher et sans avoir de Zelda au lancement ni de gros jeu Mario a noel c'est ouf
Qu'est-ce que ca va etre quand toutes ces licences vont debarquer ? Sans parler de la gen 10 de Pokemon
Pour en revenir au comparo Switch 1, la Switch 1 a fini l'année 2017 aux USA avec un parc de 4.8 millions. La Switch 2 fini l'année 2025 avec un parc de 4.4 millions.
Donc la Switch 2 s'est vendu quasiment autant que la Switch 1 en etant plus cher, en ayant moins de jeux et surtout moins de mois pris en compte car elle est sortie en juin alors que la Switch 1 etait sortie un mois de mars donc 3 mois plus tot
C'est pas forcément un mauvais move non plus, la console est pas indispensable à l'heure actuelle, et même si l'écran fait son petit effet avec sa belle diagonale et résolution, il est quand meme perfectible. Après je joue surtout sur la TV donc..
Je la veux pour le prochain Monolith et Mario 3d surtout. Tant que ces jeux sont pas montré elle n'a pas d'intérêt a mes yeux.
Mais bon Xenoblade 3 est mon jeu Switch préféré donc trop impatient de leur prochaine prod!
En décembre, retour à la réalité
Le match est serré !!! Qui l'emportera ???
Alors quand Le Mario 3d et le nouveau zelda vont se pointer ce sera la fin du monde pour les Trolls, les haters, les hypocrites.
Mouhahahahahahaha
Je me demande si les anglais, allemands , français etc on suivi les espagnols ou les américains.
"Nintendo Switch 2 led the hardware market in both unit and dollar sales during December and the 2025 year, helping offset year-on-year declines across other platforms. PlayStation 5 placed second across both measures and time periods."
C'est le mec de Circana qui le dit.
L'internaute Kratoszeus est un pro-S mytho frustré qui essaye de se rassurer en balançant des fake news. Fait pas attention
C'est Game Boy Advance
Please note - this should read "fastest selling video game console hardware platform."
The Game Boy Advance is the fastest selling hardware platform overall in the US after 7 months in market.
Apologies for the error.
Rhoo fallait pas le dire !
J'ai envie que les gens pensent que je me fais ban tout les jours et que je cree des tas de comptes. J'ai une image et une réputation a maintenir
Donc je comprends qu'il ait rien d'autres a faire que de déverser leurs seum c'est pas grave
