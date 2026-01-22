Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
10
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
478
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18810
visites since opening : 32293154
link49 > blog
[USA] Switch 2 : Console qui s'est vendue le plus vite de l'histoire!


La Switch 2 s'est vendue à 4,4 millions d'exemplaires aux États-Unis depuis son lancement. C'est aussi :

- Console la plus vendue en décembre
- Console ayant connu la plus forte progression des ventes aux États-Unis après 7 mois
- Ventes en hausse de 35 % par rapport à la PS4 après 7 mois
- Ventes en hausse de près de 50 % par rapport à la Switch

Et niveau jeu pour décembre :



Metroid Prime 4 était le 7e jeu le plus vendu aux États-Unis en décembre.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1qjxmnm/nintendo_switch_2_remains_the_fastest_selling/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/22/2026 at 04:08 PM by link49
    comments (74)
    rogeraf posted the 01/22/2026 at 04:08 PM
    Impressionnant
    rendan posted the 01/22/2026 at 04:10 PM
    UN TRUC DE FOU TOUT SE PASSE COMME PRÉVU
    link49 posted the 01/22/2026 at 04:12 PM
    Si Nintendo gère bien, je pense que la Switch 2 battra le total de la Switch 1.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 04:13 PM
    Ce ras de marée

    Et dire que certain disaient que la Switch 2 avait subit un mauvais noel commercial

    Succès mérité pour cette petite merveille ludique
    beyondgood074 posted the 01/22/2026 at 04:13 PM
    Va falloir qu'ils commencent à gérer dès maintenant alors, parce que pour l'instant c'est un peu triste ce qu'ils proposent question exclu
    ratchet posted the 01/22/2026 at 04:18 PM
    J’ai fini Metroid Prime 4 en 10H une catastrophe le jeu…
    senseisama posted the 01/22/2026 at 04:19 PM
    4,4M c'est tout ?! Même avec bradé a 400 dollars?!
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 04:21 PM
    Metroid Prime 4 était le 7e jeu le plus vendu aux États-Unis en décembre.

    Beau succès pour Metroid surtout que 1/ les ventes demat ne sont pas incluses 2/ décembre est le mois le plus concurrentiel de l'année avec des mastodontes comme Call of, Pokemon ZA et j'en passe
    akinen posted the 01/22/2026 at 04:25 PM
    On récapitule:
    - Console de l'arnaque
    - Aucun grand intérêt
    - Les feux sont au rouge (joke)

    Des ventes comme ça, ça assure le suivi des grosses licences. Espérons qu'ils respecteront enfin Metroid et que le prochain Fire Emblem tournera enfin correctement (60fps avec une bonne réal)
    tripy73 posted the 01/22/2026 at 04:32 PM
    Voilà au lieu de crier victoire en disant que la Switch 2 s'était moins bien vendue en décembre que la PS5, il était préférable d'attendre le rapport de circana afin d'avoir des infos fiables.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 04:34 PM
    - Ventes en hausse de 35 % par rapport à la PS4 après 7 mois
    - Ventes en hausse de près de 50 % par rapport à la Switch

    Ah ouais quand meme

    Pourtant on nous a expliqué c’était qu'au Japon et que la PS5 était devant partout ailleurs Encore des journalo-mytho

    Merci Circana de retablir les choses
    ducknsexe posted the 01/22/2026 at 04:37 PM
    Logique. Les pleureuses ne comprennent toujours pas que nintendo a plus qu un seul support a gérer, donc toutes les grosses licences sortiront dessus, et que le succès sera au rdv

    Les feux sont au rouge, une exclusivité des hâters
    natedrake posted the 01/22/2026 at 04:39 PM
    aeris666 On t'a vu beaucoup moins enthousiaste sur la news concernant les ventes hardware en Espagne, on se demande pourquoi.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 04:40 PM
    Ah et cet article oublie une info importante :

    La Switch 2 a également été la console la plus vendue en 2025 aux USA malgré sa sortie en milieu d'année
    tripy73 posted the 01/22/2026 at 04:42 PM
    natedrake : difficile d'avoir un vrai comparatif pour l'Espagne quand on sait que les ventes de la PS5 c'est sur 1 an alors que la Switch 2 sur 6 mois. Après l'Espagne a toujours été un territoire plus PS que Nintendo donc rien d'étonnant.
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 04:42 PM
    natedrake forcément
    51love posted the 01/22/2026 at 04:43 PM
    C'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'une console qui vient de sortir soit la plus vendue dès son premier noel.

    Généralement ce sont plutôt les consoles en milieu de vie qui se vendent le plus, mais la PS5 commence déjà a ralentir alors que j'ai l'impression que la génération n'a a peine commencé a être exploité

    Et que la PS6 c'est au mieux 2028.

    La Switch a commencé moins fort suite à la méfiance des joueurs envers Nintendo suite à l'échec de la Wii U, et parce que la Switch était un nouveau concept.

    Maintenant va falloir garder le rythme sur S2, et pour ça Nintendo devra faire bcp plus que ce qu'on a eu jusque là, a commencé par des jeux d'un autre niveau que MP 4
    senseisama posted the 01/22/2026 at 04:51 PM
    51love 2026 sera pour PlayStation tu verras
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 04:53 PM
    natedrake Quand une console est un immense carton dans les deux territoires clés que sont les USA et le Japon le match est plié

    Apres, si elles fait des bonnes ventes en Lettonie et en Lituanie c'est toujours bon a prendre m'enfin bon
    senseisama posted the 01/22/2026 at 04:53 PM
    aeris666 cet article oublie une autre chose : jamais une console n'a été bradé mondialement après 6 mois de ça sortir. J'imagine même pas la déception des premiers acheteur
    51love posted the 01/22/2026 at 04:54 PM
    aeris666 maintenant que tu te prends plus un ban def quotidien, on doit te rappeler que ça sert a rien de changer quand même ton pseudo tous les jours ?

    T'as pris de mauvaises habitudes

    senseisama vaudrait mieux pour ton petit cœur hein pour moi tant que les joueurs y trouvent leur compte..
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 04:57 PM
    51love Quoi il se bann à vue en plus?
    51love posted the 01/22/2026 at 05:00 PM
    ouroboros4 bah oui regarde tu peux changer ton pseudo comme tu veux.

    Petit hommage à nos 2 vedettes du moment Aeris et Sensei :lol
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 05:01 PM
    aerisetsenseisurunbateau Enorme
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 05:01 PM
    ducknsexe Logique. Les pleureuses ne comprennent toujours pas que nintendo a plus qu un seul support a gérer, donc toutes les grosses licences sortiront dessus, et que le succès sera au rdv

    Oui.

    Se vendre 50% mieux que la Switch 1 en etant beaucoup plus cher et sans avoir de Zelda au lancement ni de gros jeu Mario a noel c'est ouf

    Qu'est-ce que ca va etre quand toutes ces licences vont debarquer ? Sans parler de la gen 10 de Pokemon
    senseisama posted the 01/22/2026 at 05:04 PM
    aerisetsenseisurunbateau il a utilisé le pseudo de sensei... je me disais que tu étais un de mes nombre fan. Bienvenue dans le club love to love
    51love posted the 01/22/2026 at 05:04 PM
    ouroboros4
    senseisama posted the 01/22/2026 at 05:06 PM
    aeris666 faut arrêter de flambé sur le mois de décembre. Entre octobre et décembre elle a fait que 2 millions. La ps5 a fait 1.5M juste en novembre
    51love posted the 01/22/2026 at 05:07 PM
    senseisama oui en un mois sur gamekyo t'es devenu une vraie vedette, une mascotte, malheureusement pas pour les bonnes raisons
    jenicris posted the 01/22/2026 at 05:09 PM
    Maintenant j'attends de gros jeux qui m'intéressent! Et elle sera mienne.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 05:14 PM
    senseisama Aux USA la PS5 s'est moins vendue que la Switch 2 en 2025 alors que la PS5 etait disponible toute l'année (forcement), contrairement a la Switch 2 qui a la moitié de l'année qui n'est pas pris en compte vu qu'elle est sortie en juin

    Pour en revenir au comparo Switch 1, la Switch 1 a fini l'année 2017 aux USA avec un parc de 4.8 millions. La Switch 2 fini l'année 2025 avec un parc de 4.4 millions.

    Donc la Switch 2 s'est vendu quasiment autant que la Switch 1 en etant plus cher, en ayant moins de jeux et surtout moins de mois pris en compte car elle est sortie en juin alors que la Switch 1 etait sortie un mois de mars donc 3 mois plus tot
    51love posted the 01/22/2026 at 05:15 PM
    jenicris d'ici là le modèle OLED ou Lite certainement

    C'est pas forcément un mauvais move non plus, la console est pas indispensable à l'heure actuelle, et même si l'écran fait son petit effet avec sa belle diagonale et résolution, il est quand meme perfectible. Après je joue surtout sur la TV donc..
    senseisama posted the 01/22/2026 at 05:16 PM
    aeris666 c'est normal vu que la switch 2 viens de sortir mais moi je parle du dernier trimestre
    jamrock posted the 01/22/2026 at 05:17 PM
    Encore une news pour réveiller les crises hémorroïdales de nos moutons bleus, les memes qui parlent de jeux non stop alors que sony a sorti moins de 10 vraies fausses exclues en 7 ans pour leur bousin
    jenicris posted the 01/22/2026 at 05:17 PM
    aerisetsenseisurunbateau ton pseudo

    Je la veux pour le prochain Monolith et Mario 3d surtout. Tant que ces jeux sont pas montré elle n'a pas d'intérêt a mes yeux.
    Mais bon Xenoblade 3 est mon jeu Switch préféré donc trop impatient de leur prochaine prod!
    senseisama posted the 01/22/2026 at 05:18 PM
    aerisetsenseisurunbateau pas bien la jalousie... tiens tu devrais te pseudonné haineux51 ou jaloux51 ce serait plus assortie avec de commentaires
    hyoga57 posted the 01/22/2026 at 05:19 PM
    jenicris La moitié des commentaires de l’article sont les siens.
    senseisama posted the 01/22/2026 at 05:20 PM
    hyoga57
    jenicris posted the 01/22/2026 at 05:24 PM
    hyoga57
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 05:26 PM
    senseisama La PS5 s'est bien vendue en novembre uniquement grâce à une réduction de 100 $.

    En décembre, retour à la réalité
    nyseko posted the 01/22/2026 at 05:26 PM
    aeris666 8 vs senseisama 8

    Le match est serré !!! Qui l'emportera ???
    senseisama posted the 01/22/2026 at 05:32 PM
    aeris666 la switch 2 s'est vendu uniquement grâce à une réduction de 50 euros/dollars
    kratoszeus posted the 01/22/2026 at 05:47 PM
    Y a 50k d'écart en ventes pour décembre avec la ps5. Et la ps5 reste la console al plus vendue aux usa en 2025. Mais les suce boules de Nintendo d'ici n'oserai pas faire l'article. A part spammer gamekyo ce mec ne joue a rien
    ducknsexe posted the 01/22/2026 at 06:12 PM
    aeris666 pas besoin des best seller's quand tu possede deja des gros jeux comme MKW, DK bananza, MP4, fast fusion, des tiers comme hades 2, Sillkong, c'est normal que l hydrebride a 7 tête cartonne dans le monde Entier, Nintendo et le roi de la mer il sillonne les oceans, Il va engloutir le paquebot vieillissant ps5 les rats vont quitter le navire comme pour le titanic.

    Alors quand Le Mario 3d et le nouveau zelda vont se pointer ce sera la fin du monde pour les Trolls, les haters, les hypocrites.

    Mouhahahahahahaha
    cyr posted the 01/22/2026 at 06:13 PM
    link49. Merci, je commencer a me demander si les américains ont suivi les espagnols.

    Je me demande si les anglais, allemands , français etc on suivi les espagnols ou les américains.
    senseisama posted the 01/22/2026 at 06:17 PM
    kratoszeus aeris666
    hypermario posted the 01/22/2026 at 06:27 PM
    kratoszeus Lol la switch est arrivé en juin 2025 , etre fier d'avoir plus vendu de PS5 eest un bô joke !
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 06:42 PM
    hypermario C'est surtout faux. La Switch 2 est la console la plus vendue de 2025 aux USA, la PS5 est deuxième

    "Nintendo Switch 2 led the hardware market in both unit and dollar sales during December and the 2025 year, helping offset year-on-year declines across other platforms. PlayStation 5 placed second across both measures and time periods."

    C'est le mec de Circana qui le dit.

    L'internaute Kratoszeus est un pro-S mytho frustré qui essaye de se rassurer en balançant des fake news. Fait pas attention
    leonr4 posted the 01/22/2026 at 06:46 PM
    https://bsky.app/profile/matpiscatella.bsky.social/post/3mczftrp2l22v

    C'est Game Boy Advance

    Mat Piscatella
    Please note - this should read "fastest selling video game console hardware platform."

    The Game Boy Advance is the fastest selling hardware platform overall in the US after 7 months in market.

    Apologies for the error.
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 06:51 PM
    aerisetsenseisurunbateau maintenant que tu te prends plus un ban def quotidien, on doit te rappeler que ça sert a rien de changer quand même ton pseudo tous les jours ?

    Rhoo fallait pas le dire !

    J'ai envie que les gens pensent que je me fais ban tout les jours et que je cree des tas de comptes. J'ai une image et une réputation a maintenir
    ouroboros4 posted the 01/22/2026 at 07:03 PM
    hyoga57 ce mec c'est comme une sangsue une fois qu'elle s'accroche cette saloperie te lache plus et parfois elle transporte des maladies
    hypermario posted the 01/22/2026 at 07:07 PM
    aeris666 De toutes manieres on sais bien qu'ils viennent polluer les news Nintendo car il se passe rien sur la scene play depuis belle lurette
    aeris586 posted the 01/22/2026 at 07:26 PM
    hypermario Bah oui, la seule actu des pro-S c'est les retards intempestifs de GTA6 et des exclus comme Death Stranding 2 et Ghost of Wokei qui sont instantanément oublié des le lendemain de leurs sortie

    Donc je comprends qu'il ait rien d'autres a faire que de déverser leurs seum c'est pas grave
    kikoo31 posted the 01/22/2026 at 07:54 PM
    51love posted the 01/22/2026 at 08:25 PM
    aeris666
    J'ai envie que les gens pensent que je me fais ban tout les jours et que je cree des tas de comptes. J'ai une image et une réputation a maintenir


    Tkt, t'as pas besoin de changer de pseudo tous les jours pour ta réputation vu le niveau cataclysmique de 90% de tes interventions l'ami

    Mais bon, l'espoir est permis, c'était bien pire il y a un an ou 2 à ce rythme la, dans 10 ans...
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 01:56 AM
    aeris209 ta réputation ya p'us rien à en faire mon pauvre
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 01:58 AM
    hypermario c'est bien d'avoir une mémoire sélective.
    Quand ce sont les fanboy comme Aerith avec les 20 ban ou cyr qui se mêle de tout on t'entend pas.
    Mémoire sélective je suppose.
    zephon posted the 01/23/2026 at 07:46 AM
    ouroboros4 je suis sur qu'ils sont la même personne
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 07:50 AM
    zephon des fois franchement je me demande.
    Ya quelques années Gamekyo était pas aussi horrible à fréquenter.
    Sauf depuis l'arrivée de certains ahuris
    zephon posted the 01/23/2026 at 07:52 AM
    ouroboros4 c'est partout pareil y a des rageaux/suce boule partout même chez les "journalistes"
    hypermario posted the 01/23/2026 at 08:35 AM
    ouroboros4 Tu viens pleurer car ton copain c'est fait ban ?
    tu sais pourquoi il s'est fait ban au moins ? Tu pense que c'est comparable ?
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 08:56 AM
    hypermario oui parfaitement. Et tes sûrement pas le plus poli et le plus respectueux non plus.
    Bizarrement quand ton pote Aerith troll depuis des mois c'est silence radio.
    On est pas aveugle tu sais.
    hypermario posted the 01/23/2026 at 09:21 AM
    ouroboros4 Je suis pas le plus poli en effet, mais ton petit cherie lui il sort des phrases comme ca :

    senseisama le 22/01/26 à 19h58
    "Toi tu es le genre d'être humain qu'on écrabouille en voiture"

    Donc ne compare pas, merci.
    hypermario posted the 01/23/2026 at 09:23 AM
    Aerith n'est pas mon pote et je n'ai pas vu ses troll, senseisama lui, m'a insulté directement.
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 10:02 AM
    hypermario "mais ton petit chéri"
    déjà ta phrase condescendante ça montre déjà l'exemple.


    "OUI TA PS5 EST PLUS PUISSANTE, allez, v ate toucher ton prepuce et laisse nous tranquile"

    Aertirh n'est pas ton pote mais t'es super complaisant.
    D'ailleurs tu as du culot de dire que certaines personne rendent le site inbuvable pendant que des troll comme Aerith viennent foutre la merde sans arrêt malgré les ban répéter.
    Mais là bizarrement tu dis rien ?

    Tu as raison. Il y a quelques années sans les troll comme Cyr Aertirh et toi c'était bien mieux.
    Maintenant c'est effectivement devenu imbuvable
    hypermario posted the 01/23/2026 at 10:41 AM
    ouroboros4
    Alors toi tu me dis "ton pote" pour Aeris, mais moi je ne peux pas dire "ton petit chéri" ?? Lol reflechis, tu vera que tu a un soucis de logique.

    Vous etes les trolls, jolie inversion acusatoire, personne ne vous a demandé de venir cracher sur les News switch2 , et venir rajouter votre PS5 a tout les etages comme quoi elle est plus puissante et que si tu joue a une version switch 2, et bien tu est Naze blablbla...
    On en a rien a foutre, c'est des consoles bien differnente.

    Nous on respecte le joueur PS5 et leur choix de puissance, Mais Bordel, respecter les joueur switch qui priviliegie la portabilité.

    Vous nous cassez serieusement les couilles avec votre probleme d'ego.
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 10:47 AM
    hypermario parle pas de respect quand tu sais parler normalement merci.
    C'est toi et clique à troll qui vous faite souvent recadrer par ceux qui sont ici depuis plus de 10 ans.
    Sans parler que ce sont aussi les même que se font bannir à tour de bras.

    Ya rien de ça avec les autres juste vous. Mais tu as raison. Ya 2 ans aucun de vous n'était encore la. Et c'était bien plus respirable
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 10:48 AM
    D'ailleurs ce sont toujours les fanboy Nintendo les plus malpolis et agressif et qui se font bannir. On se demande pourquoi
    hypermario posted the 01/23/2026 at 10:55 AM
    ouroboros4
    je suis la depuis bien plus que 10 ans, a l'époque de jeuxfrance.com

    Et n'oublie pas qqchose :

    Je ne te respecte pas
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 11:01 AM
    hypermario un fanboy Nintendo qui fait preuve de respect.
    Effectivement c'est pas ici que tu verras ça
    hypermario posted the 01/23/2026 at 11:06 AM
    ouroboros4
    Aller je te laisse, tout se que tu cherche a faire c'est d'ennerver les gens pour donner une raison au modo de les Ban, ca ne marchera pas ici.
    Tu dois penser a grandir mec, ton comportement est digne d'un enfant .

    Bisou mon cherie.
    ouroboros4 posted the 01/23/2026 at 11:13 AM
    hypermario je veux pas de bisou désolé j'aime les femmes.

    Et ya que les fanboy Nintendo qui s'énervent et se font bannir.
    Quand on vois tes réflexion on se demande qui se comporte comme un enfants.
    Allez je vais laisse entre 4 mais ne faite pas trop de galipettes
    aeris586 posted the 01/23/2026 at 12:10 PM
    51love Tkt, t'as pas besoin de changer de pseudo tous les jours

    Sisi. J'y tiens.

    Avoir la réputation d'un mec qui se fait ban tout les jours et qui cree des tas de comptes pour revenir c'est une image de moi qui me plait plutot bien et je tiens a la maintenir.

    Et avoir un pseudo different chaque jour ca donne l'impression que je suis de retour apres un ban meme si ce n'est pas le cas
    hypermario posted the 01/23/2026 at 12:59 PM
    ouroboros4
    Et ya que les fanboy Nintendo qui s'énervent et se font bannir.

    senseisama = Fan boy Nintendo

    ReBIsous
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo