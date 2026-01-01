Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[30 ans Pokemon] Qu'espérez-vous comme annonce de la part de The Pokémon Company?


Cette année, la franchise Pokémon franchit une nouvelle étape importante, célébrée en grande pompe !

The Pokémon Company a publié une nouvelle annonce pour marquer le 30e anniversaire de cette série de jeux culte. À cette occasion, la société a également dévoilé un nouveau logo et une animation pour cet anniversaire.

Source : https://nintendosoup.com/the-pokemon-company-reveals-new-logo-for-pokemons-30th-anniversary/
    posted the 01/01/2026 at 01:01 PM by link49
    comments (14)
    shanks posted the 01/01/2026 at 01:02 PM
    Du budget
    nicolasgourry posted the 01/01/2026 at 01:03 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=UvP1KkB3_nE Date : 27/02/2026
    terikku posted the 01/01/2026 at 01:03 PM
    j'attends plus rien d'eux
    5120x2880 posted the 01/01/2026 at 01:10 PM
    Toujours plus de bugs
    jowy14 posted the 01/01/2026 at 01:13 PM
    shanks c’est clair, vu ce que ça rapporte à chaque fois, ils pourraient mettre 50 millions sur chaque jeux et améliorer leur moteur aussi
    aeris504 posted the 01/01/2026 at 01:15 PM
    Que les jeux Pokemon soient enfin disponible dans le Nintendo Switch Online
    mrponey posted the 01/01/2026 at 01:24 PM
    Quel honte cette licence, je peux pas en vouloir à la Pokemon Compagnie maxi Benef. Mais alors ceux qui achète clairement une autre histoire.
    raykaza posted the 01/01/2026 at 01:31 PM
    Unreal engine 9 exclu uniquement jeu pokemon
    liberty posted the 01/01/2026 at 01:59 PM
    Que les jeux Pokémon soient développés par des studios compétant. Que ce soit en Europe, en Amérique où en Asie hors Japon.
    Un jeu qui reprend toute les anciennes map, tout le lore (manga, animé, jeu, carte...) et fasse enfin le jeu que les joueurs veulent, pas celui que la Pokémon Company et gamefreak souhaitent imposer par leur incompétence
    adamjensen posted the 01/01/2026 at 02:07 PM
    Qu'espérez-vous comme annonce de la part de The Pokémon Company?

    Un autel où tu peux égorger tes Pokémon, et qu’à chaque sacrifice, le jeu gagne 1 FPS.
    drybowser posted the 01/01/2026 at 02:09 PM
    Hélas rien a attendre vu les leaks la prochaine gen a un budget alloué de 16 millions si je me rappelle bien ...
    Dommage j'aurais aimé de l'ambition avec par exemple un retour en force d'un pokémon en 2d là au gamefreak assurait un minimum
    shinz0 posted the 01/01/2026 at 02:13 PM
    L'annonce d'un kickstarter pour leur offrir un moteur 3D
    altendorf posted the 01/01/2026 at 02:20 PM
    Un vrai remake, un vrai jeu anniversaire, un vrai jeu avec du budget.
    shambala93 posted the 01/01/2026 at 02:27 PM
    Un vrai jeu d’aventure avec une DA à la Nino kuni version 2026.


    Les Pokemon fade comme sur Écarlate violet, Legends arceus ou encore ZA, à la poubelle !

    Que le personnage parle, pourquoi pas, en faire un gros JRPG
