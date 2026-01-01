Début 2018, nous révélions en exclusivité sur Gamereactor que la Switch originale avait détrôné la Xbox One en Espagne. La nouvelle console de Nintendo avait franchi le cap des 300 000 unités vendues dans le pays en seulement 10 mois, tandis que la console de Microsoft n'y était pas parvenue après quatre ans de commercialisation. Ce succès s'était produit en pleine période de Noël. Aujourd'hui, malgré des ventes hebdomadaires un peu en demi-teinte durant l'été et l'automne, nous pouvons confirmer que la Nintendo Switch 2 vient d'établir un nouveau record de ventes pour la firme aux jeux Mario.
Gamereactor a appris que la Nintendo Switch 2 s'est vendue à 312 000 exemplaires en Espagne à la 52e semaine de 2025 (les trois derniers jours de l'année ne sont donc pas inclus). Lancée le 5 juin, contre le 3 mars pour sa prédécesseure, la nouvelle console a franchi le cap des ventes en trois mois seulement (mars, avril et mai), s'imposant ainsi comme la console Nintendo la plus rapidement vendue sur ce territoire et dépassant la Switch, qui avait elle-même détrôné la Wii. Ce record a été battu avec la distribution d'environ 16 000 unités lors de la 52e semaine, soit 5 000 consoles de plus que lors de la 51e semaine.
La Nintendo Switch 2 avait déjà établi un nouveau record de lancement en Espagne en juin, avec 73 000 unités écoulées dès sa sortie et environ 100 000 au cours de son premier mois, pulvérisant tous les records précédents détenus par Nintendo ou PlayStation.
De même, Mario Kart World, inclus dans le pack le plus vendu de la console, a terminé l'année à la deuxième place des meilleures ventes tous supports confondus, avec pas moins de 255 000 unités écoulées (un taux de possession de 0,82, soit 81,7 %, ce qui signifie que plus de 8 acheteurs de Switch 2 sur 10 le possèdent). Par ailleurs, 61 000 exemplaires de Donkey Kong Country ont été vendus cette année, une performance plus qu'honorable pour le deuxième titre phare de la nouvelle gamme. Ce succès est d'autant plus impressionnant que la Switch originale avait été lancée avec un jeu Zelda et un titre Mario principal pour les fêtes de fin d'année.
Source : https://www.nintenderos.com/nintendo-switch-2/switch-2-es-la-consola-de-nintendo-con-mejor-ritmo-de-ventas-de-la-historia-en-espana/
tags :
posted the 01/01/2026 at 05:42 AM by link49
Tu as l'air de mal vivre le fait que link49 soit un grand fan de la marque, faut se detendre un petit peu.
L'Espagne le bureau de la switch 2 au bûche de Noël.