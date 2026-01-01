Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Nintendo Switch 2] Des ventes records, même en Espagne!


Début 2018, nous révélions en exclusivité sur Gamereactor que la Switch originale avait détrôné la Xbox One en Espagne. La nouvelle console de Nintendo avait franchi le cap des 300 000 unités vendues dans le pays en seulement 10 mois, tandis que la console de Microsoft n'y était pas parvenue après quatre ans de commercialisation. Ce succès s'était produit en pleine période de Noël. Aujourd'hui, malgré des ventes hebdomadaires un peu en demi-teinte durant l'été et l'automne, nous pouvons confirmer que la Nintendo Switch 2 vient d'établir un nouveau record de ventes pour la firme aux jeux Mario.

Gamereactor a appris que la Nintendo Switch 2 s'est vendue à 312 000 exemplaires en Espagne à la 52e semaine de 2025 (les trois derniers jours de l'année ne sont donc pas inclus). Lancée le 5 juin, contre le 3 mars pour sa prédécesseure, la nouvelle console a franchi le cap des ventes en trois mois seulement (mars, avril et mai), s'imposant ainsi comme la console Nintendo la plus rapidement vendue sur ce territoire et dépassant la Switch, qui avait elle-même détrôné la Wii. Ce record a été battu avec la distribution d'environ 16 000 unités lors de la 52e semaine, soit 5 000 consoles de plus que lors de la 51e semaine.

La Nintendo Switch 2 avait déjà établi un nouveau record de lancement en Espagne en juin, avec 73 000 unités écoulées dès sa sortie et environ 100 000 au cours de son premier mois, pulvérisant tous les records précédents détenus par Nintendo ou PlayStation.

De même, Mario Kart World, inclus dans le pack le plus vendu de la console, a terminé l'année à la deuxième place des meilleures ventes tous supports confondus, avec pas moins de 255 000 unités écoulées (un taux de possession de 0,82, soit 81,7 %, ce qui signifie que plus de 8 acheteurs de Switch 2 sur 10 le possèdent). Par ailleurs, 61 000 exemplaires de Donkey Kong Country ont été vendus cette année, une performance plus qu'honorable pour le deuxième titre phare de la nouvelle gamme. Ce succès est d'autant plus impressionnant que la Switch originale avait été lancée avec un jeu Zelda et un titre Mario principal pour les fêtes de fin d'année.

Source : https://www.nintenderos.com/nintendo-switch-2/switch-2-es-la-consola-de-nintendo-con-mejor-ritmo-de-ventas-de-la-historia-en-espana/
    posted the 01/01/2026 at 05:42 AM by link49
    angelsduck posted the 01/01/2026 at 06:32 AM
    Chut malheureux tu commence direct l'année en supprimant le plus de certains qui désirent dire tout haut que la Switch 2 va être un échec en prenant pour fait mondiaux les ventes en Espagne ^^
    deathegg posted the 01/01/2026 at 07:10 AM
    On remarque surtout qu'il est 7h du mat, le jour de l'an mais t'as l'autre qui vient faire sa petite propagande quotidienne. C'est génial de pas avoir de vie en dehors de son adoration d'une société...
    ratchet posted the 01/01/2026 at 07:13 AM
    deathegg j’avoue bordel….
    badeuh posted the 01/01/2026 at 07:15 AM
    deathegg Vu la pelleté de c****** qui ont fait n'importe quoi cette nuit (je suis actuellement à coté de la mosson à Montpellier), je préfère les Nsex, Pro-Sony and co pour qui la vie est le jeuxvidéo...mais on peut préférer l'anarchie.
    ghouledheleter posted the 01/01/2026 at 07:53 AM
    deathegg calme toi grand il ne fait absolument rien de mal.
    Tu as l'air de mal vivre le fait que link49 soit un grand fan de la marque, faut se detendre un petit peu.
    kidicarus posted the 01/01/2026 at 08:10 AM
    Link49 pas toi, tu vas avoir des problèmes, on t'a dit que la switch 2 était un échec car elle a eu quelques semaines moindre en terme de vente.
    L'Espagne le bureau de la switch 2 au bûche de Noël.
