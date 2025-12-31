Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Kotaku : "En 2025, la Switch 2 est plutôt un gadget"


2025 a été une année de transition pour le matériel Nintendo ; une année qui ressemble moins à une passation de flambeau qu'à des adieux prolongés où chacun s'attarde un quart d'heure à bavarder sur le pas de la porte en enfilant son manteau avant de se dire au revoir. La Switch 1 était un achat incontournable en 2017. En 2025, la Switch 2 est plutôt un gadget.

La Switch 2 donne l'impression d'être une Switch 1 en version adulte, à la fois plus utile et, de ce fait, plus ennuyeuse. Elle est fiable, organisée et toujours ponctuelle. Elle est bien organisée. Investissez-y sans hésiter. C'est l'équivalent vidéoludique d'un placement judicieux.

Mais Nintendo saura-t-il encore l'enrichir de possibilités imaginatives capables de surprendre et d'enchanter comme il l'a fait avec des titres tels que Labo et Ring Fit sur Switch à ses débuts ? Nous offrira-t-elle des idées de gameplay inédites et de nouvelles franchises, ou réinventera-t-elle les anciennes au point de les rendre méconnaissables ? Ce sera le test pour la Switch 2 en 2026 et au-delà. Surtout si Nintendo décide d'augmenter son prix, comme le spéculent certains analystes.La Switch 2 est déjà performante, mais elle a encore beaucoup à prouver.

Source : https://www.resetera.com/threads/kotaku-the-state-of-the-nintendo-switch-2-in-2025-bigger-better-boring.1394677/
    posted the 12/31/2025 at 02:04 PM by link49
    comments (22)
    walterwhite posted the 12/31/2025 at 02:15 PM
    2017 c’était BOTW, Mario Odyssey, Xenoblade, MK8…La Switch 2 pratique un karaté basique et dispensable pour le moment.

    Elle n’a pas d’exclusivité aussi ravageuse que sa grande soeur sur la même période, pas la certitude d’avoir tous les tiers afin de devenir un produit de substitut à une Xbox/PS5 et quand elle en a c’est avec de grosses concessions. Le tout vendu à prix d’or…
    shinz0 posted the 12/31/2025 at 02:22 PM
    Console avec un gros potentiel, déjà avec les possesseurs Switch 1 qui vont migrer dessus
    À Nintendo de tout envoyer en 2026 niveau jeux
    tyler33 posted the 12/31/2025 at 02:26 PM
    On verra bien, Nintendo ne communique maintenant que sur les jeux sortant dans les 6 prochains mois.

    Mais globalement Nintendo est dans une période de manque de risque et d'originalité.

    walterwhite Botw et MK8 sont sortis sur WiiU, donc exclusivités...
    walterwhite posted the 12/31/2025 at 02:28 PM
    tyler33 Pas faux, mais la WiiU c’est 13 millions de ventes, un accident industriel.
    tyler33 posted the 12/31/2025 at 02:32 PM
    walterwhite Clair, je faisais partie des 13 millions.
    cyr posted the 12/31/2025 at 02:36 PM
    walterwhite la switch a récupéré pratiquement tous les jeux wii u...

    Facile d'alimenter une consoles quand d'entrée de jeux on te sort botw et mario kart 8 (ils sont sortie sur wii u).....

    Faut pas tous mélanger. Pour un type qui a eu une wii u, le line up de la switch et les jeux sortie par la suite......c'est pas la joie non plus.....

    La switch2 vient de sortir. On verra au prochain nintendo direct.

    Mais elle a deja eu sont mario kart, donkey bananza, hyrule warior, kirby air rides (obligé de le citer car exclu), et elle a des portages tiers, que la switch a pas eu.

    Franchement je suis pas surpris que ceux qui n'ont pas de switch2 critique, mais en terme d'exclu.....la switch2 est bien mieux fourni que les autres consoles.....

    Ha oui j'oubliais, les exclu c'est pas important.
    Normal quand en face y en a plus. Faut bien suivre l'idéologie du dieu en face....
    walterwhite posted the 12/31/2025 at 02:39 PM
    cyr MK8 est un portage, BOTW est crossgen sur une console qui a fait un four monumental.

    C’est quand ça vous arrange que la Switch avait ses arguments et/ou quand elle a dépouillée la Wii U.
    gat posted the 12/31/2025 at 02:40 PM
    cyr « Exclu, exclu, exclu »

    Vous nous les brisez avec ça. GTA VI ne sera pas une exclu et il fait tellement plus bander que ton Kirby, Hyrule Warriors ou Pokémon digne d’un titre 128bits.
    cyr posted the 12/31/2025 at 02:43 PM
    walterwhite j'ai eu la wii u. Beaucoup de jeux sortie sur switch proviennent de la wii u. C'est un fait. Il est plus rapide de porter un jeux sur la switch que d'en créer un nouveau de 0.


    gat marrant comme c'est devenu tabou....

    Mais des que Sony va sortir une exclu, la bizarrement ca deviendra essentiel...

    Pour gta6 rien a foutre. J'ai ma série X toujours de brancher, mais vois tu, je vais attendre la version next gen. Peut-être que la on aura droit a du 60 fps
    gat posted the 12/31/2025 at 02:47 PM
    cyr T’en as rien à foutre de GTA VI… mais tu vas attendre la version Next Gen.
    Record du monde battu pour se contredire en l’espace de trois phrases.

    T’es con ou tu le fais exprès car y’a moyen de créer un concept là
    shambala93 posted the 12/31/2025 at 02:48 PM
    cyr
    Pourquoi parles-tu de PlayStation ? Est-ce maladif ?
    walterwhite posted the 12/31/2025 at 02:53 PM
    cyr Super, tu faisais parti des 13 millions. La réalité c’est que Nintendo a alimenté sa nouvelle machine avec de l’ancien sur un support qui a méchamment bidé. On est pas sur du portage bête et méchant pour faire du fric facile. Sers toi de tes neurones…
    jenicris posted the 12/31/2025 at 02:54 PM
    walterwhite ton premier compte résume tout
    mercure7 posted the 12/31/2025 at 02:54 PM
    La console a clairement du potentiel.

    Espérons qu'on voit du Xenoblade, etc, permettant d'en profiter, car pour le moment, les exclues sont semi-ratées, avec des itérations moins bonnes que les précédentes (MK8DX > MKW, Prime Remastered > Prime 4, etc)

    Je ne demande qu'à croire.

    Mais pour le moment, elle restera éteinte.
    zekk posted the 12/31/2025 at 03:18 PM
    cyr ouais pourquoi tu parles encore de la PS :nerf:
    shanks posted the 12/31/2025 at 03:25 PM
    cyr
    Les 9 premiers mois, la Switch 1 avait eu aussi Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2 (et en tiers exclu, Octopath Traveler 1, Super Bomberman R et Disgaea 5+).

    Faut pas chercher, la ludo Switch 2 fait pour l'heure pitié.
    MKW marque bien moins que MK8, et Metroid Prime 4 est une déception (je parle même pas de Kirby Air Riders dont tout le monde se contrefout). Seul Donkey Kong fut une relative bonne surprise, mais sans avoir l'aura des anciens.

    Après ça ne veut pas dire qu'on se fait chier sur Switch 2 selon le public. Par exemple, exclus ou pas exclu, le mec en fin d'année pouvait se faire un combo Hades 2, Hollow Knight Silksong, FF Tactics et Octopath Traveler 1 pour manger comme un prince.

    Mais en terme d'aura, l'absence d'un morceau comme BOTW se fait sentir.
    Et le prob, c'est que rien dans le planning flou de Nintendo n'indique à l'horizon celui qui donnera le change.
    pcverso posted the 12/31/2025 at 03:33 PM
    La switch 2 aussi bien la console soit elle ( je l'ai) elle prznd la poussier avec mon pc et la steam deck a cote , je l'avais pris pour ces exclus mais il n'y a rien de marquant pour l'instant . Faut que nintendo passz la seconde a un moment
    burningcrimson posted the 12/31/2025 at 03:34 PM
    Perso je suis blindé niveau jeux avec la ludotheque Switch 1, ps4 et 3ds. Par contre c'est le format GKC qui m'embête le plus. Je voulais prendre MH stories 3 sur switch 2 mais là...
    wickette posted the 12/31/2025 at 03:41 PM
    Ils ont raison pour moi


    Une année très dispensable pour la Switch 2 hors mario kart (et encore il est décevant

    Et faut rester serieux on achète pas une switch 2 pour jouer aux AAA d’il y a 2-3 ans à 70€ en 30fps, seuls les first parties comptent pour une Nintendo et la qualité n’est pas là pour l’instant
    gaeon posted the 12/31/2025 at 03:47 PM
    Sur le papier tout roule, du bon matos et un planning bien garni, le problème c'est que les jeux ( je ne les aient pas tous essayés) ont globalement déçu.
    C'est pas plus compliqué que ça, pour autant je la vois plus comme un ptit luxe/plaisir qu'un joueur se fait qu'un "gadget".

    Moi en tout cas je n'ai pas eu la patience et même si certains jeux m'ont déçu je ne regrette pas de l'avoir prise en 2025 et je sais que doucement mais sûrement d'autres titres convaincants arriveront...

    Mais oui on peut dire que la console aura eu départ mitigé loin des excellentes entrées des N64, Gamecube ou Switch 1
    blackninja posted the 12/31/2025 at 04:11 PM
    Les ROG sont des gadgets (coûteux), la Switch 2 en plus d’avoir d’avoir des tonnes d’exclus (en à peine 6 mois) a encore le meilleur à venir avec justement le prochains Zelda/Mario/Xenoblade.

    D’un côté tout le monde critique Nintendo avec Link et le moustachu en disant que c’est toujours la même chose mais quand ils proposent autre chose ça ne leur va pas non plus…

    Pareil pour les tiers, on leur reproche de ne pas suivre les consoles Nintendo mais sur S2 ils assurent avec des portages hyper qualitatifs et des sorties en même temps que les autres supports mais sa râle sur des GKC en voulant partir acheter les jeux sur Steam…
    cyr posted the 12/31/2025 at 04:31 PM
    shanks Après j'ai jamais dit que la ludothèque a l'heure actuel était génial.

    Faut voir selon ses goûts.
    J'ai pas acheter pokemon ZA, kirby air riders, hyrule warior.

    Metroid prime 4 est un jeux switch.

    D'ailleurs heureusement qu'elle est rétro-compatible avec la première switch.

    Mais la switch2 a pas 1 an encore, et oui le flou du planning laisse beaucoup de doute.

    Mais pour l'heure, il y a que mario kart world qui n'aura pas de suite sur switch2, les autres licences nintendo finiront par débarquer. C'est ce que je retient. Le meilleur reste a venir (en espérant quand même d'ici 1 a 3 ans)

    Mais pour revenir a la switch......ayant une wii u....tous les portages wii u switch..... heureusement qu'il y a eu mario odyssey et d'autre. ..

    Mais c'est comme ça. Faut être patient. Mais une meilleur visu sur le olanning serait pas du luxe....
