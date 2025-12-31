2025 a été une année de transition pour le matériel Nintendo ; une année qui ressemble moins à une passation de flambeau qu'à des adieux prolongés où chacun s'attarde un quart d'heure à bavarder sur le pas de la porte en enfilant son manteau avant de se dire au revoir. La Switch 1 était un achat incontournable en 2017. En 2025, la Switch 2 est plutôt un gadget.
La Switch 2 donne l'impression d'être une Switch 1 en version adulte, à la fois plus utile et, de ce fait, plus ennuyeuse. Elle est fiable, organisée et toujours ponctuelle. Elle est bien organisée. Investissez-y sans hésiter. C'est l'équivalent vidéoludique d'un placement judicieux.
Mais Nintendo saura-t-il encore l'enrichir de possibilités imaginatives capables de surprendre et d'enchanter comme il l'a fait avec des titres tels que Labo et Ring Fit sur Switch à ses débuts ? Nous offrira-t-elle des idées de gameplay inédites et de nouvelles franchises, ou réinventera-t-elle les anciennes au point de les rendre méconnaissables ? Ce sera le test pour la Switch 2 en 2026 et au-delà. Surtout si Nintendo décide d'augmenter son prix, comme le spéculent certains analystes.La Switch 2 est déjà performante, mais elle a encore beaucoup à prouver.
Elle n’a pas d’exclusivité aussi ravageuse que sa grande soeur sur la même période, pas la certitude d’avoir tous les tiers afin de devenir un produit de substitut à une Xbox/PS5 et quand elle en a c’est avec de grosses concessions. Le tout vendu à prix d’or…
À Nintendo de tout envoyer en 2026 niveau jeux
Mais globalement Nintendo est dans une période de manque de risque et d'originalité.
walterwhite Botw et MK8 sont sortis sur WiiU, donc exclusivités...
Facile d'alimenter une consoles quand d'entrée de jeux on te sort botw et mario kart 8 (ils sont sortie sur wii u).....
Faut pas tous mélanger. Pour un type qui a eu une wii u, le line up de la switch et les jeux sortie par la suite......c'est pas la joie non plus.....
La switch2 vient de sortir. On verra au prochain nintendo direct.
Mais elle a deja eu sont mario kart, donkey bananza, hyrule warior, kirby air rides (obligé de le citer car exclu), et elle a des portages tiers, que la switch a pas eu.
Franchement je suis pas surpris que ceux qui n'ont pas de switch2 critique, mais en terme d'exclu.....la switch2 est bien mieux fourni que les autres consoles.....
Ha oui j'oubliais, les exclu c'est pas important.
Normal quand en face y en a plus. Faut bien suivre l'idéologie du dieu en face....
C’est quand ça vous arrange que la Switch avait ses arguments et/ou quand elle a dépouillée la Wii U.
Vous nous les brisez avec ça. GTA VI ne sera pas une exclu et il fait tellement plus bander que ton Kirby, Hyrule Warriors ou Pokémon digne d’un titre 128bits.
gat marrant comme c'est devenu tabou....
Mais des que Sony va sortir une exclu, la bizarrement ca deviendra essentiel...
Pour gta6 rien a foutre. J'ai ma série X toujours de brancher, mais vois tu, je vais attendre la version next gen. Peut-être que la on aura droit a du 60 fps
Record du monde battu pour se contredire en l’espace de trois phrases.
T’es con ou tu le fais exprès car y’a moyen de créer un concept là
Pourquoi parles-tu de PlayStation ? Est-ce maladif ?
Espérons qu'on voit du Xenoblade, etc, permettant d'en profiter, car pour le moment, les exclues sont semi-ratées, avec des itérations moins bonnes que les précédentes (MK8DX > MKW, Prime Remastered > Prime 4, etc)
Je ne demande qu'à croire.
Mais pour le moment, elle restera éteinte.
Les 9 premiers mois, la Switch 1 avait eu aussi Super Mario Odyssey et Xenoblade Chronicles 2 (et en tiers exclu, Octopath Traveler 1, Super Bomberman R et Disgaea 5+).
Faut pas chercher, la ludo Switch 2 fait pour l'heure pitié.
MKW marque bien moins que MK8, et Metroid Prime 4 est une déception (je parle même pas de Kirby Air Riders dont tout le monde se contrefout). Seul Donkey Kong fut une relative bonne surprise, mais sans avoir l'aura des anciens.
Après ça ne veut pas dire qu'on se fait chier sur Switch 2 selon le public. Par exemple, exclus ou pas exclu, le mec en fin d'année pouvait se faire un combo Hades 2, Hollow Knight Silksong, FF Tactics et Octopath Traveler 1 pour manger comme un prince.
Mais en terme d'aura, l'absence d'un morceau comme BOTW se fait sentir.
Et le prob, c'est que rien dans le planning flou de Nintendo n'indique à l'horizon celui qui donnera le change.
Une année très dispensable pour la Switch 2 hors mario kart (et encore il est décevant
Et faut rester serieux on achète pas une switch 2 pour jouer aux AAA d’il y a 2-3 ans à 70€ en 30fps, seuls les first parties comptent pour une Nintendo et la qualité n’est pas là pour l’instant
C'est pas plus compliqué que ça, pour autant je la vois plus comme un ptit luxe/plaisir qu'un joueur se fait qu'un "gadget".
Moi en tout cas je n'ai pas eu la patience et même si certains jeux m'ont déçu je ne regrette pas de l'avoir prise en 2025 et je sais que doucement mais sûrement d'autres titres convaincants arriveront...
Mais oui on peut dire que la console aura eu départ mitigé loin des excellentes entrées des N64, Gamecube ou Switch 1
D’un côté tout le monde critique Nintendo avec Link et le moustachu en disant que c’est toujours la même chose mais quand ils proposent autre chose ça ne leur va pas non plus…
Pareil pour les tiers, on leur reproche de ne pas suivre les consoles Nintendo mais sur S2 ils assurent avec des portages hyper qualitatifs et des sorties en même temps que les autres supports mais sa râle sur des GKC en voulant partir acheter les jeux sur Steam…
Faut voir selon ses goûts.
J'ai pas acheter pokemon ZA, kirby air riders, hyrule warior.
Metroid prime 4 est un jeux switch.
D'ailleurs heureusement qu'elle est rétro-compatible avec la première switch.
Mais la switch2 a pas 1 an encore, et oui le flou du planning laisse beaucoup de doute.
Mais pour l'heure, il y a que mario kart world qui n'aura pas de suite sur switch2, les autres licences nintendo finiront par débarquer. C'est ce que je retient. Le meilleur reste a venir (en espérant quand même d'ici 1 a 3 ans)
Mais pour revenir a la switch......ayant une wii u....tous les portages wii u switch..... heureusement qu'il y a eu mario odyssey et d'autre. ..
Mais c'est comme ça. Faut être patient. Mais une meilleur visu sur le olanning serait pas du luxe....