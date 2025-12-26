Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
1
Likers
name : Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection
platform : Switch 2
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18751
visites since opening : 31959762
link49 > blog
[Capcom] Le studio va envoyer du lourd en 2026!


Capcom a dévoilé un nouvel artwork mettant en avant toutes ses prochaines sorties :

- Monster Hunter Stories 3
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- Onimusha Way of the Sword
- Mega Man Star Force Legacy Collection
- Street Fighter 6 DLC

Et vous, dans cette liste, vous allez prendre quoi?

Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    eruroraito7, fuji
    posted the 12/26/2025 at 07:44 PM by link49
    comments (8)
    kurosu posted the 12/26/2025 at 07:46 PM
    Le Capcom comme à la bonne époque
    jenicris posted the 12/26/2025 at 07:50 PM
    Onimusha, Pragmata et Requiem pour moi
    yurius posted the 12/26/2025 at 07:55 PM
    Je prendrai les jeux qui m'intéresse dans le lot sur ps5 a cause des GKC
    hyoga57 posted the 12/26/2025 at 07:57 PM
    kurosu On en est très loin quand même du Capcom de l’ère PS2.
    escobar posted the 12/26/2025 at 08:14 PM
    kurosu
    fuji posted the 12/26/2025 at 08:18 PM
    Tout sauf monhun !
    wickette posted the 12/26/2025 at 08:21 PM
    Tant que les jeux sortiront plus optimisés que MH wilds et Dragon's Dogma 2 ça ira pour moi


    hyoga57 J'adore la PS2 mais à un moment faudra un peu oublier cette ère quand les jeux coutent 10 fois plus chers à faire et sont 10 fois plus compliqués à optimiser.
    perse9 posted the 12/26/2025 at 08:32 PM
    Ils vont vendre c'est sur mais envoyé du lourd c'est vite dit...Capcom c'est des bons jeux rarement exceptionnelle dernier RE exceptionnelle c'est RE4.....sur ps2... ça commence a remonter....
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo