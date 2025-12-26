Capcom a dévoilé un nouvel artwork mettant en avant toutes ses prochaines sorties :
- Monster Hunter Stories 3
- Pragmata
- Resident Evil Requiem
- Onimusha Way of the Sword
- Mega Man Star Force Legacy Collection
- Street Fighter 6 DLC
Et vous, dans cette liste, vous allez prendre quoi?
Source : https://x.com/Stealth40k?lang=fr/
posted the 12/26/2025 at 07:44 PM by link49
hyoga57 J'adore la PS2 mais à un moment faudra un peu oublier cette ère quand les jeux coutent 10 fois plus chers à faire et sont 10 fois plus compliqués à optimiser.