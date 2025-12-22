Selon de nouvelles informations, Nintendo ne produira plus de packs Switch 2 Mario Kart World. Une fois épuisés, ces packs pourraient disparaître définitivement. En bref : Nintendo a arrêté la production du pack Switch 2 Mario Kart World, une offre promotionnelle de lancement à durée limitée, et aucun réapprovisionnement n'est prévu. Le pack reste disponible chez les principaux revendeurs, mais les futures ventes de Switch 2 se concentreront sur la console seule.
Selon de nouvelles informations, Nintendo ne réapprovisionnera pas le pack Switch 2 Mario Kart World, ce qui concorde avec les mentions légales figurant dans les offres promotionnelles officielles.
A priori, ceci est mondial, vu qu'à son annonce, Nintendo avait déclaré que ce bundle serait produit jusqu'à l'automne 2025. Reste à savoir si le bundle avec Légendes Pokémon : Z-A subira prochainement le même sort.
Source : https://www.tweaktown.com/news/109444/nintendo-ending-production-of-mario-kart-world-switch-2-bundles/index.html/
posted the 12/22/2025 at 05:16 AM by link49
Ils le feront sûrement de nouveau fin 2026
Bon il vaut pas non plus 60€.
Je pense quand même que mario kart world est un vecteur de vente.
Le concept de la switch ne suffira pas seul. Surtout vu le tarif.
Mais s'il suis le chemin de Mario Kart 8 Deluxe niveau suivi, ils peut tenir quelques années encore.
Ils ont baissé ? Où c'est qu'en demat qu'il est a ce prix là ?
Oui enfin lui, il est exceptionnel sur ce plan !
Est ce que les ventes vont reculées ?
Sûrement à partir du 15 janvier comme chaque année, puis viendra l'annonce ou la sortie d'un titre vendeur (système seller) pour prendre le relais de ce pack.
Mais ça ne marche pas pour les jeux nintendo ceci dit.....vu qu'ils baisse pas, ou tellement peu..
...
Oui, mais c'est resté au point mort. Ils se renvoient la balle entre les différentes personnes responsables, de l'expéditeur, au transporteur.
Mais le temps n'est pas le seul indicateur. L'envie, le plaisir etc.
Jouer 24 heure a un jeux auquel on se fait chier, même si acheter 10€, il faut pas sont prix.
C'est relatif et subjectif.
Perso mario kart world, c'est un jeux auquel je vais faire des partie régulièrement.
C'est certainement plus rentable que des jeux que je vais finir et plus jamais relancer faute d'intérêt.