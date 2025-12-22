Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Mario Kart World
9
Likers
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18744
visites since opening : 31901397
link49 > blog
[Switch 2] Nintendo arrête la production du bundle Mario Kart World


Selon de nouvelles informations, Nintendo ne produira plus de packs Switch 2 Mario Kart World. Une fois épuisés, ces packs pourraient disparaître définitivement. En bref : Nintendo a arrêté la production du pack Switch 2 Mario Kart World, une offre promotionnelle de lancement à durée limitée, et aucun réapprovisionnement n'est prévu. Le pack reste disponible chez les principaux revendeurs, mais les futures ventes de Switch 2 se concentreront sur la console seule.

Selon de nouvelles informations, Nintendo ne réapprovisionnera pas le pack Switch 2 Mario Kart World, ce qui concorde avec les mentions légales figurant dans les offres promotionnelles officielles.

A priori, ceci est mondial, vu qu'à son annonce, Nintendo avait déclaré que ce bundle serait produit jusqu'à l'automne 2025. Reste à savoir si le bundle avec Légendes Pokémon : Z-A subira prochainement le même sort.

Source : https://www.tweaktown.com/news/109444/nintendo-ending-production-of-mario-kart-world-switch-2-bundles/index.html/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/22/2025 at 05:16 AM by link49
    comments (25)
    jenicris posted the 12/22/2025 at 05:47 AM
    Ca pour le coup, c'est pas surprenant. C'était prévu ainsi dès le départ pour un certains nombre de pack écoulé.
    Ils le feront sûrement de nouveau fin 2026
    cyr posted the 12/22/2025 at 05:55 AM
    A voir si ça une incidences sur les ventes de switch2 ou de Mario kart....
    burningcrimson posted the 12/22/2025 at 06:25 AM
    Du coup, sans le pack il restera que la version à 80 boules à acheter... Des génies ! Pour le coup content d avoir pris le bundle à la sortie.
    link49 posted the 12/22/2025 at 07:07 AM
    Cyr La Switch 2 continuera de se vendre avec le Bundle Pokemon, et Mario Kart World jusqu'à la sortie de la Switch 3.
    krusty79 posted the 12/22/2025 at 07:07 AM
    burningcrimson En même temps, les gens ont eu le temps de comprendre qu'il était loin d'être exceptionnel, à mon avis, les chiffres de ventes vont s'effondrer s'ils ne baissent pas son prix.
    zephon posted the 12/22/2025 at 08:06 AM
    80 boules lol
    hypermario posted the 12/22/2025 at 08:22 AM
    burningcrimson faut faire aucun effort pour l'acheter a 80€, il est trouvable facilement a un prix normal
    burningcrimson posted the 12/22/2025 at 08:25 AM
    .krusty79 J 'espère ! Niveau jeu de Kart Sonic est souvent en promo en plus. hypermario Je pense aussi mais la fnac le liste à 80 euros et c'est une enseigne ou le grand publique se rend souvent.
    shambala93 posted the 12/22/2025 at 08:29 AM
    Perso je l’avais pris day one sans le bundle afin de l’avoir en boîte. Le jeu était à 60€ en France.
    Bon il vaut pas non plus 60€.
    cyr posted the 12/22/2025 at 09:05 AM
    link49 faut voir les jeux nintendo qui sortiront en 2026/2027 etc.

    Je pense quand même que mario kart world est un vecteur de vente.

    Le concept de la switch ne suffira pas seul. Surtout vu le tarif.
    link49 posted the 12/22/2025 at 09:11 AM
    Cyr Pas faux.

    Mais s'il suis le chemin de Mario Kart 8 Deluxe niveau suivi, ils peut tenir quelques années encore.
    wickette posted the 12/22/2025 at 09:14 AM
    On verra les ventes sans packs à terme (dans quelques mois)
    gamesebde3 posted the 12/22/2025 at 09:42 AM
    Je dois être un des seuls qui ait acheté le pack et qui n'est pas trouvé le code à l'intérieur.
    airzoom posted the 12/22/2025 at 10:13 AM
    shambala93 et t'as dû en acheter pas mal de jeu qui valent pas leur prix dans ta vie j'imagine ...
    magneto860 posted the 12/22/2025 at 10:52 AM
    Tiens, je croyais qu'il était à 90e.
    Ils ont baissé ? Où c'est qu'en demat qu'il est a ce prix là ?
    shambala93 posted the 12/22/2025 at 12:10 PM
    airzoom
    Oui enfin lui, il est exceptionnel sur ce plan !
    kidicarus posted the 12/22/2025 at 12:11 PM
    Comme prévu, Nintendo arrête la production du pack Mario Kart.
    Est ce que les ventes vont reculées ?
    Sûrement à partir du 15 janvier comme chaque année, puis viendra l'annonce ou la sortie d'un titre vendeur (système seller) pour prendre le relais de ce pack.
    cyr posted the 12/22/2025 at 12:36 PM
    airzoom perso pour être sur qu'un jeux vaut sont prix, je les achète quand ils sont en réduction agressive, du genre 15€ au lieu de 69€...

    Mais ça ne marche pas pour les jeux nintendo ceci dit.....vu qu'ils baisse pas, ou tellement peu..
    ...
    sonilka posted the 12/22/2025 at 12:44 PM
    Rien de neuf, ca avait été annoncé dès le départ qu'une fois les stocks écoulés, il n'y en aurait plus. Il sera alors intéressant de voir les ventes de MKW.
    senseisama posted the 12/22/2025 at 01:36 PM
    gamesebde3 c'est nintendo
    zephon posted the 12/22/2025 at 02:27 PM
    gamesebde3 t'as fait une réclamation ?
    gamesebde3 posted the 12/22/2025 at 02:50 PM
    zephon
    Oui, mais c'est resté au point mort. Ils se renvoient la balle entre les différentes personnes responsables, de l'expéditeur, au transporteur.
    airzoom posted the 12/22/2025 at 04:28 PM
    cyr moi j'achète que des jeux que je vais finir alors ils sont tous rentable à un moment ????
    cyr posted the 12/22/2025 at 04:36 PM
    airzoom tous dépend du temps qu'ils durent.

    Mais le temps n'est pas le seul indicateur. L'envie, le plaisir etc.

    Jouer 24 heure a un jeux auquel on se fait chier, même si acheter 10€, il faut pas sont prix.

    C'est relatif et subjectif.

    Perso mario kart world, c'est un jeux auquel je vais faire des partie régulièrement.

    C'est certainement plus rentable que des jeux que je vais finir et plus jamais relancer faute d'intérêt.
    airzoom posted the 12/22/2025 at 08:26 PM
    cyr je suis bien d'accord, c'est tellement subjectif de dire un jeu les vaux ou pas... D'où mon commentaire pour Shambala...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo