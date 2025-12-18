L'année touche enfin à sa fin, et quelle année ! Elle a été longue et riche en événements marquants. Des suites très attendues sont enfin sorties après des années de reports ; des titres que l'on croyait perdus en développement ont enfin vu le jour ; des annonces fracassantes ont cumulé des millions de vues ; et même une toute nouvelle console a été lancée. Plus important encore, cette année a été marquée par une qualité exceptionnelle. Des superproductions aux jeux indépendants, le nombre impressionnant d'excellents titres a failli donner le tournis. La question demeure : quels ont été les meilleurs jeux ? Lequel règne en maître ? Quel sera notre choix pour le Jeu de l'Année 2025 ? Voici leur Top 25 :
25) Dying Light: The Beast
24) Hell is Us
23) The First Berserker: Khazan
22) Ninja Gaiden 4
21) Borderlands 4
20) Metroid Prime 4: Beyond
19) Doom: The Dark Ages
18 ) Monster Hunter Wilds
17) Silent Hill f
16) Battlefield 6
15) ARC Raiders
14) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
13) Mario Kart World
12) Inazuma Eleven: Victory Road
11) Where Wind Meet
10) Split Fiction
9) Dispatch
8 ) Kingdom Come: Deliverance II
7) Hollow Knight: Silksong
6) Blue Prince
5) Hades II
4) Ghost of Yōtei
3) Clair Obscur Expedition 33
2) Donkey Kong Bananza
1) Death Stranding 2
Source : https://gamingbolt.com/gamingbolts-game-of-the-year-top-25-games-of-2025/
tags :
posted the 12/18/2025 at 05:02 AM by link49
J'aime beaucoup Bananza. Je m'amuse vraiment beaucoup dessus mais honnêtement Silksong, hades 2, KCD2, lui roule dessus tous les jours.
Quant à DS2, il a perdu ce qui faisait de lui un jeu à part (un jeu d'auteur) pour en faire quelque chose de bien plus grand publique pour plaire à tout le monde. C'est donc une régression pour moi même si ça reste un bon jeu.
Et surtout, metroid prime 4 en top 20 alors que c'est la plus grosse déception de l'année c'est chaud! Mais bon, les gouts et les couleurs comme on dit...