Death Stranding 2
[Gamingbolt] Clair Obscur : Expedition 33 n'est pas leur GOTY 2025


L'année touche enfin à sa fin, et quelle année ! Elle a été longue et riche en événements marquants. Des suites très attendues sont enfin sorties après des années de reports ; des titres que l'on croyait perdus en développement ont enfin vu le jour ; des annonces fracassantes ont cumulé des millions de vues ; et même une toute nouvelle console a été lancée. Plus important encore, cette année a été marquée par une qualité exceptionnelle. Des superproductions aux jeux indépendants, le nombre impressionnant d'excellents titres a failli donner le tournis. La question demeure : quels ont été les meilleurs jeux ? Lequel règne en maître ? Quel sera notre choix pour le Jeu de l'Année 2025 ? Voici leur Top 25 :

25) Dying Light: The Beast
24) Hell is Us
23) The First Berserker: Khazan
22) Ninja Gaiden 4
21) Borderlands 4
20) Metroid Prime 4: Beyond
19) Doom: The Dark Ages
18 ) Monster Hunter Wilds
17) Silent Hill f
16) Battlefield 6
15) ARC Raiders
14) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
13) Mario Kart World
12) Inazuma Eleven: Victory Road
11) Where Wind Meet
10) Split Fiction
9) Dispatch
8 ) Kingdom Come: Deliverance II
7) Hollow Knight: Silksong
6) Blue Prince
5) Hades II
4) Ghost of Yōtei
3) Clair Obscur Expedition 33
2) Donkey Kong Bananza
1) Death Stranding 2

Source : https://gamingbolt.com/gamingbolts-game-of-the-year-top-25-games-of-2025/
    shao posted the 12/18/2025 at 05:51 AM
    Alors qu'ils ne mettent pas Ex33 GOTY soit, mais j'aurai mis tous les jeux indé du top 10 bien avant DS2 et Bananza.
    J'aime beaucoup Bananza. Je m'amuse vraiment beaucoup dessus mais honnêtement Silksong, hades 2, KCD2, lui roule dessus tous les jours.

    Quant à DS2, il a perdu ce qui faisait de lui un jeu à part (un jeu d'auteur) pour en faire quelque chose de bien plus grand publique pour plaire à tout le monde. C'est donc une régression pour moi même si ça reste un bon jeu.
    Et surtout, metroid prime 4 en top 20 alors que c'est la plus grosse déception de l'année c'est chaud! Mais bon, les gouts et les couleurs comme on dit...
    jackfrost posted the 12/18/2025 at 06:10 AM
    C'est la fin du monde
    ouroboros4 posted the 12/18/2025 at 06:14 AM
    Ça vallait bien un article à 6 heures du matin
    link49 posted the 12/18/2025 at 06:17 AM
    Perso, même si j'ai adoré Donkey Kong Bananza, je le mets clairement pas devant Clair Obscur Expédition 33.
