Après une petite analyse de la vidéo du joueur du grenier, on se rend compte que le développement de l'internet haut-débit a constitué un facteur déterminant de ce basculement vers le tout dématérialisé. Déjà en 2013, L’Express expliquait que GAME France était « victime de l’essor du commerce en ligne et de la dématérialisation des produits culturels ». Les plateformes de téléchargement et les boutiques en ligne – Steam (sur PC), les services Xbox Live (2002) et PlayStation Network (2006), et plus tard l'eshop de Nintendo – ont peu à peu offert aux joueurs une alternative sans déplacement. Au début des années 2010 toutefois, leur impact restait limité : à peine 50 % des foyers français disposaient d’une console en 2012, et l’ADSL haut débit était encore en cours de déploiement dans de nombreuses zones.Avec la généralisation du haut débit (ADSL/ADSL2+ puis Fibre) et le lancement de nouvelles plateformes (PS4, Xbox One) entre 2013 et 2015, la consommation dématérialisée a ensuite explosé pour représenter aujourd'hui 84 % des revenus totaux du secteur !Ce terreau favorable au 100% dématérialisé laisse augurer une fenêtre de lancement idéale pour la Steam Machine de Valve, qui proposera une expérience entièrement dématérialisée aux joueurs, à l'image des PS5 Digital Edition et Xbox Series S / X Digital édition qui, bien qu'elles ne représentent pas aujourd'hui la majorité du marché, pourrait être amenées, à l'avenir, à devenir la norme du marché vidéoludique, avec par exemple une PS6 vendue d'office avec un lecteur amovible optionnel. Reste une interrogation majeure : Le prix, car une Steam Machine à 449 € pourrait inonder le marché, mais la même machine à 899 € risque de rester très confidentielle...Bonus : Mighty Keef a fait sa vidéo sur la Steam Machine :