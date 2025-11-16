profile
L'explosion du dématérialisé va de paire avec celui du haut débit


Après une petite analyse de la vidéo du joueur du grenier, on se rend compte que le développement de l'internet haut-débit a constitué un facteur déterminant de ce basculement vers le tout dématérialisé. Déjà en 2013, L’Express expliquait que GAME France était « victime de l’essor du commerce en ligne et de la dématérialisation des produits culturels ». Les plateformes de téléchargement et les boutiques en ligne – Steam (sur PC), les services Xbox Live (2002) et PlayStation Network (2006), et plus tard l'eshop de Nintendo – ont peu à peu offert aux joueurs une alternative sans déplacement. Au début des années 2010 toutefois, leur impact restait limité : à peine 50 % des foyers français disposaient d’une console en 2012, et l’ADSL haut débit était encore en cours de déploiement dans de nombreuses zones.



Avec la généralisation du haut débit (ADSL/ADSL2+ puis Fibre) et le lancement de nouvelles plateformes (PS4, Xbox One) entre 2013 et 2015, la consommation dématérialisée a ensuite explosé pour représenter aujourd'hui 84 % des revenus totaux du secteur !

Ce terreau favorable au 100% dématérialisé laisse augurer une fenêtre de lancement idéale pour la Steam Machine de Valve, qui proposera une expérience entièrement dématérialisée aux joueurs, à l'image des PS5 Digital Edition et Xbox Series S / X Digital édition qui, bien qu'elles ne représentent pas aujourd'hui la majorité du marché, pourrait être amenées, à l'avenir, à devenir la norme du marché vidéoludique, avec par exemple une PS6 vendue d'office avec un lecteur amovible optionnel. Reste une interrogation majeure : Le prix, car une Steam Machine à 449 € pourrait inonder le marché, mais la même machine à 899 € risque de rester très confidentielle...

Bonus : Mighty Keef a fait sa vidéo sur la Steam Machine :
Otakugame.fr - https://otakugame.fr/le-declin-des-boutiques-de-jeux-video-en-france/
    posted the 11/16/2025 at 02:13 PM by suzukube
    tripy73 posted the 11/16/2025 at 02:17 PM
    Merci Captain Obivous
    grundbeld posted the 11/16/2025 at 02:26 PM
    Et ça va aussi de pair avec l’effondrement du QI moyen en Occident

    Mais calmons le jeu, corrélation n’est pas forcément causalité
