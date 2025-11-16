Si vous êtes un tant soit peu familier avec les JRPG, vous avez forcément entendu parler de la série Xenoblade Chronicles. Et si ce n'est que le cas, il est grand temps d'y remédier au plus vite – ou, éventuellement, d'attendre encore un peu. Récemment, Monolith Soft a partagé une vidéo de recrutement sur Twitter, et les fans ont remarqué que les images de Xenoblade Chronicles 2 présentées étaient légèrement différentes de ce à quoi ils étaient habitués. Certains ont relevé des différences au niveau de l'éclairage et des textures, mais à notre avis, cela ne confirme pas forcément l'existence d'une version Nintendo Switch 2 du jeu – même si les textures et la fréquence d'images sont réellement améliorées, il pourrait s'agir simplement d'une version de développement. Quoi qu'il en soit, cela nous a amenés à réfléchir aux modifications simples que les versions Switch 2 des quatre jeux Xenoblade Chronicles pourraient apporter.
À commencer par Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, ce jeu a clairement besoin d'un coup de pouce. C'est une amélioration visuelle considérable par rapport à la version Wii originale, avec des personnages bien plus expressifs et dynamiques, et des environnements vastes et ultra-détaillés. En mode téléviseur, le jeu tourne généralement en 720p et en mode portable en 540p. Ce sont censées être les résolutions maximales possibles pour le jeu, ce qui explique le léger flou en mode portable. L'écran de la Nintendo Switch 2 est plus grand que celui de la Switch, avec une résolution de 1080p au lieu de 720p. Sur Nintendo Switch 2, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition s'affiche donc en 540p environ (donc déjà flou) et est ensuite étiré pour remplir l'écran. Inutile de dire que le jeu gagnerait énormément à tourner en 1080p en mode portable à 60 images par seconde. Les quatre jeux Xenoblade possèdent de magnifiques environnements, et cette résolution supérieure serait un atout indéniable.
Xenoblade Chronicles 2 est actuellement bien moins performant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Quelle que soit la console utilisée, le jeu est terriblement flou, surtout en mode portable, où il est censé s'afficher en 360p. Indépendamment de la résolution exacte, un filtre de netteté et de tramage vraiment disgracieux donne à l'ensemble un aspect très bas de gamme. C'est d'autant plus dommage qu'une fois ce filtre désactivé, les personnages et surtout les environnements sont magnifiques. Passer à une résolution de 1080p et à 60 images par seconde donnerait l'impression d'un jeu totalement nouveau, mais Xenoblade Chronicles 2 aurait besoin de nombreuses améliorations qui ne seraient pas couvertes par une simple mise à jour de la Nintendo Switch 2. On pourrait raisonnablement envisager un remake complet d'ici quelques années, à condition qu'il ne reçoive pas de patch. Nous avons d'ailleurs dressé une longue liste des modifications que nous aimerions voir dans un remake, et vous pouvez la consulter ici.
Xenoblade Chronicles 3 gagnerait à avoir sa propre édition Nintendo Switch 2 : c’est étonnant que le jeu tourne aussi bien sur la Switch originale. Il vise une résolution de 720p en mode portable, ce qui représente une amélioration considérable par rapport aux autres jeux de la série ; passer de Xenoblade 2 à Xenoblade 3 est tout simplement incroyable. Le jeu vise toujours 30 images par seconde, et la résolution diminue dynamiquement en fonction de l’action à l’écran. Cependant, il n’y a pas de chutes de framerate importantes ni de ralentissements. Une éventuelle édition Switch 2 de ce jeu consisterait à augmenter la résolution et le framerate pour un confort de jeu optimal. La plupart des jeux Switch sont flous sur Switch 2, et c’est un problème que Nintendo doit absolument corriger. Une amélioration des performances s’appliquerait également au DLC Future Redeemed, qui fonctionne déjà très bien sur la console Switch standard.
Il nous reste donc Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition, qui vient de recevoir un patch correctif pour la Nintendo Switch 2. Des joueurs avaient signalé un décalage entre les dialogues et les cinématiques, ce qui est étrange étant donné que Xenoblade X était le dernier titre majeur sorti sur Switch avant la Switch 2. On pourrait penser que Nintendo aurait priorisé la correction de ce problème, sachant que certains joueurs sont peut-être encore en train de jouer à cette aventure de 100 heures. De plus, le jeu semble contenir un mode 60 images par seconde défectueux, inactif lorsqu'on tente de l'activer. Cela pourrait indiquer qu'une version Nintendo Switch 2 à 60 images par seconde est prévue, mais rien n'est moins sûr.
Selon vous, quel jeu Xenoblade a le plus besoin d'un patch pour Switch 2 ? Pensez-vous qu'il y en aura un, ou Monolith Soft se concentre-t-il déjà sur le prochain opus en laissant la trilogie (et X) en l'état ?
Source : https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-games-switch-2-editions/
Certains joueurs attendent XCX il me semble
je n'ai rien contre mais ce ne serait pas une surprise....maintenant ce sera annoncé quand? avant ou après l'annonce de leur futur jeu?....après j’espère, le 3 commence à dater et j'ai hâte de découvrir leur prochain jeu avant de me replonger dans une DE pour faire passer l'attente du suivant.
Ces jeux devraient être simplement patché et ce gratuitement.
Et au pire sortir une compilation de l'ensemble sur Switch 2, vu la rareté du 2 et de son extension et ce, pour la modique sommes de 69€
Perso, je vois bien un Collector regroupant les 4 opus sur Switch 2.
Jsuis prêt a les racheter séparément tellement j'aime la licence
Par contre, je pense pas qu'il les vendront à l'unité.