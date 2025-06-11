Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
8
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18627
visites since opening : 31417578
link49 > blog
[Metroid Prime 4 Beyond] En attendant sa sortie dans moins d'un mois
Metroid Prime 4 sort dans moins d'un mois! Il a été annoncé il y a 8 ans. Retro était quasiment absent durant l'ère Switch, donc la sortie d'un tout nouveau jeu pour les premières fêtes de fin d'année de la Switch 2 est importante. Espérons que l'avenir réserve des jours meilleurs à Retro.



On a un aperçu des Amiibo de Metroid Prime 4 par Nintendo. Ils sortent demain :



Et un petite publicité. En effet, Nintendo a publié une nouvelle publicité « Power Up Your Holidays » mettant en vedette Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 et Madden '26.



Le jeu sort lui le 06 décembre.

Source : https://x.com/Stealth40k/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/06/2025 at 05:41 AM by link49
    comments (18)
    cyr posted the 11/06/2025 at 06:10 AM
    Je sais pas si ça sera day one pour moi....
    link49 posted the 11/06/2025 at 06:31 AM
    Cyr Je peux comprendre vu les trailers, mais je l'attends comme un dingue.
    soulfull posted the 11/06/2025 at 06:40 AM
    J'hesite à le prendre sur ma Switch 1 ou attendre au moment ou j'achète une switch 2 dans 1-2 ans.
    L'amiboo avec la moto par contre coûte trop cher,dommage
    krusty79 posted the 11/06/2025 at 07:35 AM
    La plus grosse cartouche de Nintendo pour le premier Noel de sa nouvelle console est un jeu Switch 1... Y a rien qui vous choque?
    ducknsexe posted the 11/06/2025 at 07:37 AM
    Pour moi c'est un gros day one, Les trailers en vue Fps cest grandiose. Les passage en moto c'est juste pour le fun
    cyr posted the 11/06/2025 at 07:43 AM
    krusty79 tu préfère que ca soit kirby air rides a la place?


    link49 non, c'est juste que le day one pour moi, c'est pas primordial. Si j'y joue 6 mois après, ça changera rien. Au mieux si il y a eu des patch, ça permet de jouer dans de meilleur condition.

    Apres la c'est un jeux Nintendo, donc inutile d'espérer une baisse de prix....
    pcsw2 posted the 11/06/2025 at 07:48 AM
    J'attendrais de voir les tests trop de jeux en cette fin d'année a faire .
    pokk posted the 11/06/2025 at 07:52 AM
    « krusty79 La grosse cartouche de Noël, c’est Mario Kart… Le grand public attend souvent des événements particuliers pour acheter un jeu ou une console, donc c’est Mario Kart le gros jeu, avec DK et Kirby (surtout au Japon) en soutien, qui vendront des consoles.

    Metroid n’a jamais été une grosse licence pour Nintendo ! La preuve : dans les Nintendo Stores, il n’y a pas de rayon dédié à Metroid… Les grosses licences sont Mario, Mario Kart, Zelda, Kirby, Splatoon (au Japon) et Pokémon. Dans une moindre mesure, Pikmin (bizarrement, Nintendo met beaucoup la licence en avant malgré ses ventes modestes) et Donkey Kong, que Nintendo essaie de pousser avec la zone dédiée dans les parcs et avec DKB.
    patrickleclairvoyant posted the 11/06/2025 at 08:34 AM
    Ça sent le report
    fdestroyer posted the 11/06/2025 at 08:45 AM
    krusty79 Metroid n'a jamais été considéré, et n'est d'ailleurs pas, une grosse cartouche.

    Ca se vent modérément, à un public exigeant et de "niche" (toutes proportions gardés)

    Les grosses cartouches de Noël c'est Pokémon et Mario Kart (et éventuellement Kirby, mais surtout sur l'archipel)

    Mais c'est clair que pour moi....Metroid c'est LE jeu de cette fin d'année!
    zekk posted the 11/06/2025 at 09:00 AM
    pokk Avec pokémon !
    rogeraf posted the 11/06/2025 at 09:04 AM
    Réservé, Hyrule Warriors réservé ! Ma part de pizza (du jour) réservée !
    skk posted the 11/06/2025 at 09:20 AM
    krusty79 ZeldaTP, Zelda WoW sont aussi sorti sur deux consoles pendant la période de transition. Donc non, il n'y a absolument rien qui me choque...
    rogeraf posted the 11/06/2025 at 09:24 AM
    patrickleclairvoyant Impossible, on a eu l'affiche en Juillet a Londres dans le métro pour la com
    wickette posted the 11/06/2025 at 09:43 AM
    Les commentaires alors qu’ils viennent d’annoncer 10 millions de switch 2, en dirait ils sont désespérés pour Noel et vont échouer à vendre en lisant certains


    Noel t’as switch 2, mario kart, pokemon ZA (la moitié des ventes sont sur switch 2), kirby et oui, metroid prime mais qui n’a absolument pas l’aura de mario ou Pokemon surtout que la licence metroid prime est rentré dans une grande « pause » depuis la wii.

    Ne vous faites pas de soucis

    Autant je peux comprendre ceux qui attendent mario 3d, zelda, super smash, fire emblem…autant faut arrêter de vendre que cette console est un échec ou negligée par Nintendo
    palan posted the 11/06/2025 at 09:52 AM
    krusty79 Bah sur ps5 et xbox c était pareil... Des jeux crossgen.
    ouroboros4 posted the 11/06/2025 at 10:40 AM
    wickette c'est pourtant la vérité.
    Metroid est une licence de niche.
    Même sur Switch Dread et MP remaster non pas explose les ventes.
    Cest un constat.

    Et le jeu sort le 4 pas le 6 décembre.
    wickette posted the 11/06/2025 at 10:53 AM
    ouroboros4 ?

    Oui je precise que metroid n’a pas l’aura des autres franchises Nintendo donc je comprend pas trop ton commentaire

    On verra pour MP4 je m’attends à des bonnes ventes mais pas du tout du niveau d’un mario ou pokemon, je pense si dread a fini à + de 3 millions de ventes, aucune raison que MP4 bide, mais non c’est pas TOTK ou meme legends ZA

    On verra c’est interessant de voir une licence de niche, orientée vers un public plus « veteran » Nintendo faire quoi au niveau du marché

    Niveau Japon je m’attend pas à grand chose par contre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo