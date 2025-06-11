Metroid Prime 4 sort dans moins d'un mois! Il a été annoncé il y a 8 ans. Retro était quasiment absent durant l'ère Switch, donc la sortie d'un tout nouveau jeu pour les premières fêtes de fin d'année de la Switch 2 est importante. Espérons que l'avenir réserve des jours meilleurs à Retro.
On a un aperçu des Amiibo de Metroid Prime 4 par Nintendo. Ils sortent demain :
Et un petite publicité. En effet, Nintendo a publié une nouvelle publicité « Power Up Your Holidays » mettant en vedette Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 et Madden '26.
Le jeu sort lui le 06 décembre.
Source : https://x.com/Stealth40k/
posted the 11/06/2025 at 05:41 AM by link49
L'amiboo avec la moto par contre coûte trop cher,dommage
link49 non, c'est juste que le day one pour moi, c'est pas primordial. Si j'y joue 6 mois après, ça changera rien. Au mieux si il y a eu des patch, ça permet de jouer dans de meilleur condition.
Apres la c'est un jeux Nintendo, donc inutile d'espérer une baisse de prix....
Metroid n’a jamais été une grosse licence pour Nintendo ! La preuve : dans les Nintendo Stores, il n’y a pas de rayon dédié à Metroid… Les grosses licences sont Mario, Mario Kart, Zelda, Kirby, Splatoon (au Japon) et Pokémon. Dans une moindre mesure, Pikmin (bizarrement, Nintendo met beaucoup la licence en avant malgré ses ventes modestes) et Donkey Kong, que Nintendo essaie de pousser avec la zone dédiée dans les parcs et avec DKB.
Ca se vent modérément, à un public exigeant et de "niche" (toutes proportions gardés)
Les grosses cartouches de Noël c'est Pokémon et Mario Kart (et éventuellement Kirby, mais surtout sur l'archipel)
Mais c'est clair que pour moi....Metroid c'est LE jeu de cette fin d'année!
Noel t’as switch 2, mario kart, pokemon ZA (la moitié des ventes sont sur switch 2), kirby et oui, metroid prime mais qui n’a absolument pas l’aura de mario ou Pokemon surtout que la licence metroid prime est rentré dans une grande « pause » depuis la wii.
Ne vous faites pas de soucis
Autant je peux comprendre ceux qui attendent mario 3d, zelda, super smash, fire emblem…autant faut arrêter de vendre que cette console est un échec ou negligée par Nintendo
Metroid est une licence de niche.
Même sur Switch Dread et MP remaster non pas explose les ventes.
Cest un constat.
Et le jeu sort le 4 pas le 6 décembre.
Oui je precise que metroid n’a pas l’aura des autres franchises Nintendo donc je comprend pas trop ton commentaire
On verra pour MP4 je m’attends à des bonnes ventes mais pas du tout du niveau d’un mario ou pokemon, je pense si dread a fini à + de 3 millions de ventes, aucune raison que MP4 bide, mais non c’est pas TOTK ou meme legends ZA
On verra c’est interessant de voir une licence de niche, orientée vers un public plus « veteran » Nintendo faire quoi au niveau du marché
Niveau Japon je m’attend pas à grand chose par contre