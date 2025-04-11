Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
[Golden Joystick Awards] Clair Obscur : Expedition 33 raflera t-il le titre?
"Cliquez sur « Voter » pour donner votre avis aux Golden Joystick Awards 2025  Il est temps de choisir votre Ultimate Game of the Year. Pour recevoir votre ebook gratuit, saisissez votre adresse e-mail sur la page « Soumettre mes votes » après avoir voté. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Soumettre mes votes » pour que votre vote soit pris en compte."



On aura la réponse le 20 novembre, date de l'annonce des résultats.

Source : https://www.gamesradar.com/goldenjoystickawards/
    posted the 11/04/2025 at 06:19 AM by link49
    comments (4)
    neetsen posted the 11/04/2025 at 06:30 AM
    Ce serait mérité, il le mérite vraiment
    en 2ème je mettrais Silksong tant le jeu est magnifique sur de nombreux points mais la difficulté fait qu'il n'est pas vraiment ouvert à tous
    en 3... j'hésite entre Kindom Come 2 ou Split fiction
    dalbog posted the 11/04/2025 at 07:03 AM
    Hades 2 pour moi.

    Par contre la présence de Indiana Jones me fait rire jaune, j'ai trouvé ce jeu tellement archaïque dans son gameplay et IA.
    shinz0 posted the 11/04/2025 at 07:11 AM
    J'espère
    La musique quasi sûr
    51love posted the 11/04/2025 at 07:41 AM
    Jolie liste

    J'aurais aimé dire Blue Prince, gros coup de coeur..
    Ou Silksong, enfin l'attente est finie et quel jeu
    Ou Hades 2 qui fait encore plus plaisir que le 1er
    Ou même Bananza, tellement frais et fun
    Et je doute pas que Split Fiction ou DS2 vont me plaire

    Mais pour moi ça sera Clair Obscur cette année, le jeu m'a tellement emporté par son sens artistique hors norme, et ma laissé un gros vide émotionnellement après l'avoir retourné, pas facile de passer après...

    Il m'a fait le même effet qu'une short liste de RPG où j'ai eu du mal à passer à la suite. (xenogears, nier, tw3....)
