On aura la réponse le 20 novembre, date de l'annonce des résultats.
posted the 11/04/2025 at 06:19 AM by link49
en 2ème je mettrais Silksong tant le jeu est magnifique sur de nombreux points mais la difficulté fait qu'il n'est pas vraiment ouvert à tous
en 3... j'hésite entre Kindom Come 2 ou Split fiction
Par contre la présence de Indiana Jones me fait rire jaune, j'ai trouvé ce jeu tellement archaïque dans son gameplay et IA.
La musique quasi sûr
J'aurais aimé dire Blue Prince, gros coup de coeur..
Ou Silksong, enfin l'attente est finie et quel jeu
Ou Hades 2 qui fait encore plus plaisir que le 1er
Ou même Bananza, tellement frais et fun
Et je doute pas que Split Fiction ou DS2 vont me plaire
Mais pour moi ça sera Clair Obscur cette année, le jeu m'a tellement emporté par son sens artistique hors norme, et ma laissé un gros vide émotionnellement après l'avoir retourné, pas facile de passer après...
Il m'a fait le même effet qu'une short liste de RPG où j'ai eu du mal à passer à la suite. (xenogears, nier, tw3....)