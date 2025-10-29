Capcom a annoncé que les précommandes de Resident Evil Requiem sont désormais disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X, Switch 2 et PC via Steam et l'Epic Games Store.
Une manette Switch 2 Pro aux couleurs de Resident Evil Requiem sera lancée le même jour que le jeu, le 27 février 2026.
Grace Ashcroft, l'héroïne de Resident Evil Requiem, deviendra le tout premier amiibo de Resident Evil à l'été 2026.
En plus de l'Edition standart, il y aura une Edition Deluxe (79,99 $ / 74,99 £ / 89,99 € / 9 990 ¥) qui contiendra :
- Un exemplaire du jeu (carte-clé pour Switch 2)
- Cinq costumes, dont « Costume de Grace : Dimitrescu »
- Deux filtres, dont « Filtre : Apocalypse »
- Quatre apparences d’armes, dont « Apparence d’arme S&S M232 : Apocalypse »
- Deux porte-clés, dont « Porte-clés : M. Raton laveur »
- Pack audio : Raccoon City Classic
- Documents : Lettres de 1998
- Bonus de précommande : « Costume de Grace : Apocalypse » (Ce contenu pourrait être disponible ultérieurement. Ce costume modifie uniquement l’apparence de Grace.)
Et une Edition SteelBook, avec un SteelBook et une Carte lenticulaire en édition limitée.
Un événement Resident Evil Showcase aura lieu début 2026, qui explorera plus en profondeur l'univers de Resident Evil Requiem.
Source : https://www.gematsu.com/2025/10/resident-evil-requiem-pre-orders-now-available/
Faire payer des filtres et des documents, c'est vraiment n'importe quoi.
Même si c'est plus les costumes et les musiques qui m'intéresse.
Je prendrais quand même le jeu, mais des fois, ils font fort.
Enfin, c'est pas plus pire que le jour où ils ont fait payer les personnages d'un ancien Street Fighter qui étaient déjà présent sur le disque...
C'est un repère intéréssant pour voir si c'est vraiment un problème de plateforme ou juste les gens aux Japon qui en ont plus rien à cirer de 90% de leurs franchises domestiques.
adamjensen
Des gros bâtards pour les musiques si c'est comme RE2 R (silence de mort au RPD).
Ouais, j'ai pas oublier.