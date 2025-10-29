Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Resident Evil Requiem
1
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18612
visites since opening : 31363924
link49 > blog
[Switch 2] Resident Evil Requiem : Edition Deluxe, Pro Controller et Amiibo
Capcom a annoncé que les précommandes de Resident Evil Requiem sont désormais disponibles sur PlayStation 5, Xbox Series X, Switch 2 et PC via Steam et l'Epic Games Store.



Une manette Switch 2 Pro aux couleurs de Resident Evil Requiem sera lancée le même jour que le jeu, le 27 février 2026.



Grace Ashcroft, l'héroïne de Resident Evil Requiem, deviendra le tout premier amiibo de Resident Evil à l'été 2026.



En plus de l'Edition standart, il y aura une Edition Deluxe (79,99 $ / 74,99 £ / 89,99 € / 9 990 ¥) qui contiendra :

- Un exemplaire du jeu (carte-clé pour Switch 2)
- Cinq costumes, dont « Costume de Grace : Dimitrescu »
- Deux filtres, dont « Filtre : Apocalypse »
- Quatre apparences d’armes, dont « Apparence d’arme S&S M232 : Apocalypse »
- Deux porte-clés, dont « Porte-clés : M. Raton laveur »
- Pack audio : Raccoon City Classic
- Documents : Lettres de 1998
- Bonus de précommande : « Costume de Grace : Apocalypse » (Ce contenu pourrait être disponible ultérieurement. Ce costume modifie uniquement l’apparence de Grace.)



Et une Edition SteelBook, avec un SteelBook et une Carte lenticulaire en édition limitée.



Un événement Resident Evil Showcase aura lieu début 2026, qui explorera plus en profondeur l'univers de Resident Evil Requiem.

Source : https://www.gematsu.com/2025/10/resident-evil-requiem-pre-orders-now-available/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    marchand2sable, adamjensen
    posted the 10/29/2025 at 11:28 PM by link49
    comments (7)
    losz posted the 10/29/2025 at 11:34 PM
    Un peu nul le design de la manette, pareil pour la deluxe.
    adamjensen posted the 10/29/2025 at 11:35 PM
    Je viens de voir ca, quelle bande de crevard.
    Faire payer des filtres et des documents, c'est vraiment n'importe quoi.
    Même si c'est plus les costumes et les musiques qui m'intéresse.
    Je prendrais quand même le jeu, mais des fois, ils font fort.
    Enfin, c'est pas plus pire que le jour où ils ont fait payer les personnages d'un ancien Street Fighter qui étaient déjà présent sur le disque...
    wickette posted the 10/29/2025 at 11:38 PM
    Curieux de voir les ventes au Japon sur switch 2 versus steam/ps.

    C'est un repère intéréssant pour voir si c'est vraiment un problème de plateforme ou juste les gens aux Japon qui en ont plus rien à cirer de 90% de leurs franchises domestiques.
    alozius posted the 10/30/2025 at 12:05 AM
    « gamekey card » sur la jaquette Switch 2. On souffle de cette époque putain…
    ducknsexe posted the 10/30/2025 at 12:42 AM
    Les jaquettes officiel de résident evil requiem ne font pas très resident evil. Ta l impression de voir que c'est le prochain call of duty
    marchand2sable posted the 10/30/2025 at 01:08 AM
    Pourquoi il y a le magnum de Barry sur la jaquette?

    adamjensen

    Des gros bâtards pour les musiques si c'est comme RE2 R (silence de mort au RPD).
    adamjensen posted the 10/30/2025 at 01:09 AM
    marchand2sable
    Ouais, j'ai pas oublier.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo