[Switch 2] De vrais cartouches pour les jeux Nicalis
Nicalis qui s'est illustré pour être l'un des éditeurs pionner du jeu indé en cartouche sur la premiere Switch avec notamment Cave Story+, The Binding of Isaac, Tiny Barbarian Dx et j'en passe, sortira ses premiers jeux Switch 2 en edition physique en 2026 et autant dire que ça va piquer.

The Binding of Isaac: Repentance+ sortira au prix de 70 dollars, tandis que Pastry Panic! (Turn the Line! sur Steam) et Order Up sortirons au prix de 50 dollars.
Et évidement vu que c'est Nicalis, une boite US, il faudra importer, ce qui augmentera le prix.





    posted the 10/29/2025 at 12:53 PM by guiguif
    comments (14)
    e3ologue posted the 10/29/2025 at 12:54 PM
    Dommage que ça soit une boite géré par des enfoirés.
    chronokami posted the 10/29/2025 at 12:57 PM
    E3ologue j'aurais pas dit mieux..
    cail2 posted the 10/29/2025 at 12:59 PM
    Pourquoi "géré par des enfoirés" ?
    jojos23 posted the 10/29/2025 at 01:00 PM
    70 balles Isaac !! Ouch !!
    pcsw2 posted the 10/29/2025 at 01:01 PM
    cail2 c'est une boîte gérer par les restau du cœur .
    gasmok2 posted the 10/29/2025 at 01:14 PM
    Pareil que cail2 j'ai pas suivi l'histoire.
    Il s'est passé quoi avec eux?
    kikoo31 posted the 10/29/2025 at 01:16 PM
    cail2 gasmok2

    Controverse
    Une enquête de Kotaku par Jason Schreier parue le 12 septembre 2019 dénonce les pratiques managériales de Nicalis et en particulier de son fondateur Tyrone Rodriguez[4]. Le site publie notamment des messages à caractère raciste, antisémite et homophobe de Rodriguez, dénonce l'absence de communication avec les développeurs indépendants et évoque des employés réprimandés pour avoir pris des pauses déjeuner en période de crunch[4].
    shambala93 posted the 10/29/2025 at 01:17 PM
    gasmok2
    Il aurait fait des blagues racistes au boulot.
    rogeraf posted the 10/29/2025 at 01:39 PM
    Aucun interet vu le prix
    saram posted the 10/29/2025 at 01:46 PM
    70 balles Isaac Juste pour avoir la boite posée sur l'étagère qui fera "beau" dans la collection.
    yurius posted the 10/29/2025 at 02:05 PM
    En vrai ça reste une bonne nouvelle peu importe les circonstances.
    gasmok2 posted the 10/29/2025 at 02:19 PM
    kikoo31 shambala93
    Ah ouais le mec pourrait presque bosser chez Ubi pour le coup

    Merci pour l'info j'étais pas au courant
    temporell posted the 10/29/2025 at 02:26 PM
    isaac repentance coûte presque 50€ sur steam donc ça va
    solarr posted the 10/29/2025 at 02:35 PM
    Steam : Repentance+ beta aux USA : gratuit.

    Alors je ne sais pas ce qu'il y a ou pas dans la beta. Mais la version normale sur Steam risque de coûter presqu'aussi chère sur la ver SW2
