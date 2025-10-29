









Nicalis qui s'est illustré pour être l'un des éditeurs pionner du jeu indé en cartouche sur la premiere Switch avec notamment Cave Story+, The Binding of Isaac, Tiny Barbarian Dx et j'en passe, sortira ses premiers jeux Switch 2 en edition physique en 2026 et autant dire que ça va piquer.The Binding of Isaac: Repentance+ sortira au prix de 70 dollars, tandis que Pastry Panic! (Turn the Line! sur Steam) et Order Up sortirons au prix de 50 dollars.Et évidement vu que c'est Nicalis, une boite US, il faudra importer, ce qui augmentera le prix.