Nicalis qui s'est illustré pour être l'un des éditeurs pionner du jeu indé en cartouche sur la premiere Switch avec notamment Cave Story+, The Binding of Isaac, Tiny Barbarian Dx et j'en passe, sortira ses premiers jeux Switch 2 en edition physique en 2026 et autant dire que ça va piquer.
The Binding of Isaac: Repentance+ sortira au prix de 70 dollars, tandis que Pastry Panic! (Turn the Line! sur Steam) et Order Up sortirons au prix de 50 dollars.
Et évidement vu que c'est Nicalis, une boite US, il faudra importer, ce qui augmentera le prix.
posted the 10/29/2025 at 12:53 PM by guiguif
Il s'est passé quoi avec eux?
Controverse
Une enquête de Kotaku par Jason Schreier parue le 12 septembre 2019 dénonce les pratiques managériales de Nicalis et en particulier de son fondateur Tyrone Rodriguez[4]. Le site publie notamment des messages à caractère raciste, antisémite et homophobe de Rodriguez, dénonce l'absence de communication avec les développeurs indépendants et évoque des employés réprimandés pour avoir pris des pauses déjeuner en période de crunch[4].
Il aurait fait des blagues racistes au boulot.
Ah ouais le mec pourrait presque bosser chez Ubi pour le coup
Merci pour l'info j'étais pas au courant
Alors je ne sais pas ce qu'il y a ou pas dans la beta. Mais la version normale sur Steam risque de coûter presqu'aussi chère sur la ver SW2