Le pic de 11 217 joueurs a été atteint le 21 octobre à 14h00 sur STEAM. Le jeu est également disponible sur le service d'abonnement Xbox Gamepass Ultimate Day One.
Le dernier en date de la Saga, Ninja Gaiden 2 Black avait atteint 2 300 joueurs il y a 9 mois.
A voir si les bonnes notes reçues par le titre lui permettra de progresser :
Réponse dans les prochains jours...
Source : https://www.resetera.com/threads/ninja-gaiden-4-reaches-a-peak-of-11-217-ccu-on-steam.1330993/
tags :
posted the 10/22/2025 at 05:58 AM by link49
Le prendre comme un jeu d'action made in platinum sans essayer de le jouer comme les anciens gaiden et il devient de plus en plus interessant.
Heureusement que j’avais un game pass
Je comprends mieux certaines notes maintenant.
La suite du jeu sera peut être mieux, mais j'ai de gros doute.
Et je suis fan du 1 et du 2.
Sur le PSN FR, il est même pas dans le top 30 des ventes, heureusement il se démerde mieux aux USA.
Sur Amazon la version PS5 est 26eme des ventes de jeux PS5 en France et 11eme des ventes de jeux PS5 aux US.
Je sens que la license va refaire un somme, surtout que Ragebound a l'air d'avoir bien bidé.