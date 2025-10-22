Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Ninja Gaiden 4
name : Ninja Gaiden 4
platform : Xbox Series X
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : PC
[Ninja Gaiden 4] Des premiers chiffres assez encourageants
Le pic de 11 217 joueurs a été atteint le 21 octobre à 14h00 sur STEAM. Le jeu est également disponible sur le service d'abonnement Xbox Gamepass Ultimate Day One.



Le dernier en date de la Saga, Ninja Gaiden 2 Black avait atteint 2 300 joueurs il y a 9 mois.



A voir si les bonnes notes reçues par le titre lui permettra de progresser :



Réponse dans les prochains jours...

Source : https://www.resetera.com/threads/ninja-gaiden-4-reaches-a-peak-of-11-217-ccu-on-steam.1330993/
    marchand2sable
    posted the 10/22/2025 at 05:58 AM by link49
    comments (14)
    mrvince posted the 10/22/2025 at 06:07 AM
    Je pense le prendre un peu plus tard malgré certains retours mitigés.
    cyr posted the 10/22/2025 at 06:13 AM
    Et mince, j'ai plus le gamepass ultimate......je peut plus l'essayer gratis. Tant pis.
    soulfull posted the 10/22/2025 at 06:27 AM
    Hyper deçu au début du jeu, je commence vraiment à l'apprecier aprés un bon mapping des touches sur Xbox elite 2.

    Le prendre comme un jeu d'action made in platinum sans essayer de le jouer comme les anciens gaiden et il devient de plus en plus interessant.
    walterwhite posted the 10/22/2025 at 07:24 AM
    cyr Tu payais pas le GP ?
    zanpa posted the 10/22/2025 at 07:32 AM
    Après 4h de jeu, je déteste cette DA … tout est gris bleu, Tokyo futuriste … techniquement c’est vraiment pas beau …

    Heureusement que j’avais un game pass
    cyr posted the 10/22/2025 at 07:51 AM
    walterwhite j'ai résilier depuis le début du mois
    ouken posted the 10/22/2025 at 08:00 AM
    Je suis entrain de le poncé perso j'adore ça bouge trop bien et Hayabusa mamaaaa cette class !!! Petite madeleine de Proust jadore
    marchand2sable posted the 10/22/2025 at 08:22 AM
    J'ai pas compris pourquoi le jeu ne sors pas sur Switch 2, c'est vraiment pas foufou graphiquement, et un gros beat em all comme ça manque cruellement sur Switch.
    taiko posted the 10/22/2025 at 08:27 AM
    ouken c'est pas hayabusa non?
    adamjensen posted the 10/22/2025 at 08:44 AM
    Sans entrer dans les détails, extrêmement déçu pour le moment.
    Je comprends mieux certaines notes maintenant.
    La suite du jeu sera peut être mieux, mais j'ai de gros doute.
    Et je suis fan du 1 et du 2.
    masharu posted the 10/22/2025 at 09:22 AM
    Ceux qui l'ont en physique sur Xbox, le jeu est complet ou faut Internet comme Doom Eternal / GOW Reloaded ?
    rendan posted the 10/22/2025 at 09:25 AM
    IL EST MONSTRUEUX
    gamerdome posted the 10/22/2025 at 09:40 AM
    Les avis sont mitigés ici apparemment... je n'ai pas encore reçu mon exemplaire, j'espère ne pas être déçu.
    guiguif posted the 10/22/2025 at 10:33 AM
    11 000 c'est vraiment pas dingue (meme en comptant le GP), DMC5 c'etait prés de 90 000.

    Sur le PSN FR, il est même pas dans le top 30 des ventes, heureusement il se démerde mieux aux USA.
    Sur Amazon la version PS5 est 26eme des ventes de jeux PS5 en France et 11eme des ventes de jeux PS5 aux US.

    Je sens que la license va refaire un somme, surtout que Ragebound a l'air d'avoir bien bidé.
