Ninja Gaiden 4
name : Ninja Gaiden 4
platform : Xbox Series X
editor : Koei Tecmo
developer : PlatinumGames
genre : action
other versions : PC
link49
[Tests] Ca commence très fort pour Ninja Gaiden 4!!!
Deux notes sont tombées pour le jeu Ninja Gaiden 4 :



"Le système de combat est sophistiqué et varié. L'IA des ennemis et des boss offre un véritable défi. Les performances sont excellentes et les commandes fluides, avec une fréquence d'images élevée qui favorise la rapidité des combats. Rejouer certains combats de boss avec Ryu est un vrai plus.

Ninja Gaiden 4 est le retour que la série méritait. Avec le nouveau héros Yakumo et le légendaire ninja Ryu, le jeu offre une expérience de hack'n'slash violente et des combats épiques et bourrés d'action, dignes d'un anime de haute qualité. Les boss et les ennemis offrent un défi stimulant, et l'action trépidante vous tient en haleine jusqu'au bout. Le jeu allie beauté et violence, digne du nom Ninja Gaiden. "



"Ninja Gaiden 4 est bien plus qu'un simple retour ; c'est la renaissance d'une des plus grandes séries d'action. Team Ninja et PlatinumGames ont redéfini le combat précis et magistral, offrant une expérience alliant rigueur japonaise et style cinématographique moderne. Ce jeu récompense le talent et punit la complaisance, redonnant à l'action sa gloire d'antan à l'ère de la simplification."

Source : https://www.true-gaming.net/home/617912/ninja-gaiden-4/
    marchand2sable, gamerdome, ouken, adamjensen, nikolastation
    posted the 10/20/2025 at 06:58 AM by link49
    comments (14)
    vyse posted the 10/20/2025 at 07:06 AM
    L'heure d'hayabusa a sonné ; le plus grand beath them all 3D enfin de retour. En plus avec la mort de Itagaki ça fait un excellent hommage
    link49 posted the 10/20/2025 at 07:07 AM
    J'ai trop hâte. En plus, c'est mon premier Ninja Gaiden.
    ouken posted the 10/20/2025 at 07:08 AM
    Trop hâte aussi les vidéos mon hyper et bonnle retour d'une licence aussi emblématique moi je dis un grand oui
    gamerdome posted the 10/20/2025 at 07:13 AM
    Popopo le retour en force !!!
    dalbog posted the 10/20/2025 at 07:15 AM
    Apparemment le jeu est deux fois trop long...
    20/25h visiblement et répétitif sur les décors.

    J'espère que ce n'est pas le cas.
    bladagun posted the 10/20/2025 at 07:17 AM
    Est ce que la mort de itagaki vas magiquement gonfler les notes ?
    marchand2sable posted the 10/20/2025 at 07:19 AM
    Je vous avais prévenu.
    colt posted the 10/20/2025 at 07:40 AM


    De là ou il est je suis sur que itagaki bien qu'il n'etait plus chez tecmo , doit etre tres fier !
    victornewman posted the 10/20/2025 at 07:45 AM
    j'ai le jeu depuis samedi ,il est super propre en mode graphique pro sur la ps5 pro et le gameplay est au petit oignon !
    rendan posted the 10/20/2025 at 07:55 AM
    Popopoh ça s'annonce VIOLENT BORDEL!!
    Celui là je vais le faire à fond sur ma ROG Ally X
    soulfull posted the 10/20/2025 at 07:56 AM
    Excellentje viens à peine de terminer Silksong à 100%. j'ai pas voulu attaquer Hades 2 pour justement attendre les tests de Ninja gaiden 4 ça sent super bon pour un des meilleurs jeux de l'histoire du Beat them all.
    RIP Itagaki San.Mort d'une legende, naissance d'une autre, le cycle de la vie continue.

    dalbog Dmc 4 et 5 sont 2 fois trop longs , çe ne les a pas empêché d'être des hits en puissance.Tant que le gameplay et l'IA des ennemis sont au point, je ne demande pas plus. j'espère un succès pour permettre à la licence de continuer à briller.
    adamjensen posted the 10/20/2025 at 08:09 AM
    Plutôt bon signe, mais j'attends de voir ca par moi même.
    cubia posted the 10/20/2025 at 08:20 AM
    Vivement demain !
    bennj posted the 10/20/2025 at 08:23 AM
    bladagun laisse les morts en paix sérieusement...
