Deux notes sont tombées pour le jeu Ninja Gaiden 4 :
"Le système de combat est sophistiqué et varié. L'IA des ennemis et des boss offre un véritable défi. Les performances sont excellentes et les commandes fluides, avec une fréquence d'images élevée qui favorise la rapidité des combats. Rejouer certains combats de boss avec Ryu est un vrai plus.
Ninja Gaiden 4 est le retour que la série méritait. Avec le nouveau héros Yakumo et le légendaire ninja Ryu, le jeu offre une expérience de hack'n'slash violente et des combats épiques et bourrés d'action, dignes d'un anime de haute qualité. Les boss et les ennemis offrent un défi stimulant, et l'action trépidante vous tient en haleine jusqu'au bout. Le jeu allie beauté et violence, digne du nom Ninja Gaiden. "
"Ninja Gaiden 4 est bien plus qu'un simple retour ; c'est la renaissance d'une des plus grandes séries d'action. Team Ninja et PlatinumGames ont redéfini le combat précis et magistral, offrant une expérience alliant rigueur japonaise et style cinématographique moderne. Ce jeu récompense le talent et punit la complaisance, redonnant à l'action sa gloire d'antan à l'ère de la simplification."
Source : https://www.true-gaming.net/home/617912/ninja-gaiden-4/
posted the 10/20/2025 at 06:58 AM by link49
20/25h visiblement et répétitif sur les décors.
J'espère que ce n'est pas le cas.
De là ou il est je suis sur que itagaki bien qu'il n'etait plus chez tecmo , doit etre tres fier !
Celui là je vais le faire à fond sur ma ROG Ally X
RIP Itagaki San.Mort d'une legende, naissance d'une autre, le cycle de la vie continue.
dalbog Dmc 4 et 5 sont 2 fois trop longs , çe ne les a pas empêché d'être des hits en puissance.Tant que le gameplay et l'IA des ennemis sont au point, je ne demande pas plus. j'espère un succès pour permettre à la licence de continuer à briller.