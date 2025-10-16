Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Xenoblade Chronicles 3
28
Likers
name : Xenoblade Chronicles 3
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
472
Likes
Likers
link49
articles : 18582
visites since opening : 31266111
link49 > blog
[Saga Xenoblade] Cette trilogie mériterait une MAJ sur Switch 2
Hier, Nintendo a posté ce sublime Key Art de Xenoblade Chronicles 3. Xenoblade Chronicles 1/2/3/X nécessite une mise à jour Switch 2 !



Ou sortir un Pack avec les 3 par exemple sur Switch 2...

Source : https://x.com/stealth40k/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    byakuyatybw, kevinmccallisterrr
    posted the 10/16/2025 at 10:48 AM by link49
    comments (9)
    choroq posted the 10/16/2025 at 10:56 AM
    T’inquiète pas qu'il le ferat...à prix pas cassé.
    fdestroyer posted the 10/16/2025 at 10:57 AM
    j'attends toujours le patch Xeno X pour faire l'épilogue, c'était tellement le candidat idéal pour sortir un patch NS2 à la sortie de la console, mais visiblement non, c'est pas les priorités..
    byakuyatybw posted the 10/16/2025 at 11:03 AM
    Qu'ils les portent sur Switch 2 mais en format physique, sans maj lourde Day One et transfert de save Switch gratos ....mais bon on peut s'attendre à un bon gros doigt pour ce dernier point, bah ouais quoi un lifting et qq maigres bonus, ça fait que ce serait des jeux complètement différents hein
    narustorm posted the 10/16/2025 at 11:11 AM
    Ou des switch 2 édition je repasse à la caisse direct !
    derno posted the 10/16/2025 at 11:36 AM
    il est évident qu'il y aura une définitive edition du 2 et du 3 avec son dlc dans la cartouche.
    newtechnix posted the 10/16/2025 at 11:42 AM
    Autant vu le bide monumental de la Wii U avoir des portages express du catalogue Wii U était tout sauf un gros problème.
    Autant ce serait navrant de voir la Switch 2 avec quasiment rien de neuf et d'exclusif après plusieurs mois.

    Je comprendrais pour Xeno x vu que le jeu est super gourmand et limite si il n'y a pas de version Switch2...on peut penser que contrairement à Pokemon Z-a qui est un portage à peine amélioré, Monolith pourraot être en train de bosser sur une version superior Switch 2 de Xenoblade X
    mooplol posted the 10/16/2025 at 11:56 AM
    fdestroyer je l'ai fais sur switch en portable ça va ????
    Le jeu est incroyable. L'épilogue un peu décevant je trouve, même s'il conclut l'histoire. Il renit en partie le jeu de base. Enfin juste pour dire de pas trop d'hypé : )
    ippoyabukiki posted the 10/16/2025 at 12:05 PM
    Mouais, c'est quand même une licence un peu trop surcoté avec beaucoup de blabla, une histoire peu intéressante et des personnages hyper mal designés.

    On est sur une licence lambda du jeu vidéo japonais, très clairement. Ca ne sert à rien d'avoir des MAJ, vaudrait mieux passer à une autre IP plus intéressante
    rogeraf posted the 10/16/2025 at 12:42 PM
    Beaucoup de jeux mériterais des maj sur switch2 , on a beau dire mais y a que microsoft qui a vraiment fait ce taff (en parti).
