Hier, Nintendo a posté ce sublime Key Art de Xenoblade Chronicles 3. Xenoblade Chronicles 1/2/3/X nécessite une mise à jour Switch 2 !
Ou sortir un Pack avec les 3 par exemple sur Switch 2...
Source : https://x.com/stealth40k/
posted the 10/16/2025 at 10:48 AM by link49
Autant ce serait navrant de voir la Switch 2 avec quasiment rien de neuf et d'exclusif après plusieurs mois.
Je comprendrais pour Xeno x vu que le jeu est super gourmand et limite si il n'y a pas de version Switch2...on peut penser que contrairement à Pokemon Z-a qui est un portage à peine amélioré, Monolith pourraot être en train de bosser sur une version superior Switch 2 de Xenoblade X
Le jeu est incroyable. L'épilogue un peu décevant je trouve, même s'il conclut l'histoire. Il renit en partie le jeu de base. Enfin juste pour dire de pas trop d'hypé : )
On est sur une licence lambda du jeu vidéo japonais, très clairement. Ca ne sert à rien d'avoir des MAJ, vaudrait mieux passer à une autre IP plus intéressante