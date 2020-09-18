Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Super Mario 3D All-Stars
7
Likers
name : Super Mario 3D All-Stars
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : compilation
european release date : 09/18/2020
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18520
visites since opening : 31039210
link49 > blog
[Switch] Super Mario Galaxy 1+2 : Un potentiel énorme
De nombreux joueurs découvriront Super Mario Galaxy 2, surtout sur Switch/Switch 2 :



Super Mario Galaxy s'est vendu à environ 12,80 millions d'exemplaires.
Super Mario Galaxy 2 s'est vendu à environ 7,40 millions d'exemplaires.
Super Mario Odyssey s'est vendu à environ 30 millions d'exemplaires.



Bonus : Une nouvelle image de comparaison montre à quel point les nouveaux amiibo Mario et Rosalina sont grands par rapport aux amiibo précédents.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1969199632916881701/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/20/2025 at 05:57 AM by link49
    comments (38)
    osiris67 posted the 09/20/2025 at 05:58 AM
    Le futur goty du siecle meme
    link49 posted the 09/20/2025 at 06:02 AM
    Pour le prix en magasin, pas sur l'eShop, c'est raisonnable je trouve d'avoir 2 excellents jeux de la Wii, surtout qu'il y a quelques améliorations.
    nyseko posted the 09/20/2025 at 06:19 AM
    Deux jeux 97 meta avec une durée de vie chacun d'une trentaine d'heure pour 26€ chacun.
    hatwa posted the 09/20/2025 at 06:33 AM
    link49 simple question: tu as quel âge et as tu des enfants?
    fdestroyer posted the 09/20/2025 at 06:55 AM
    Ouais mais étant donné qu'il y'avait également plus de 100 millions de Wii, ça ne veut pas forcément dire des ventes énormes

    Maintenant c'es vrai que le public cible de la wii était nettement plus casual que celui de la Switch.

    Et puis je trouve tout de même triste qu'un effort aussi minimal puisse déclencher des ventes autant énormes. Ca va conforter leur tendance à se reposer sur leurs lauriers...
    hebuspsa posted the 09/20/2025 at 07:16 AM
    Ces deux jeux sont des madeleines de Proust.
    J’ai 45ans et deux enfants….je sais que je vais passer un excellent moment à leur montrer ces deux jeux
    seb84 posted the 09/20/2025 at 07:23 AM
    52€ à Leclerc, ça risque de partir en quantité (Switch 1 et 2!!)
    nuage posted the 09/20/2025 at 07:25 AM
    Un potentiel énorme … dans le fondement des pigeons ouais.

    Pas le moindre effort de peaufinage pour de vulgaires roms, et vendus plein pot à 40€ pièce.

    fdestroyer + 1 Depuis le succès de la Switch, Nintendo est devenu le roi des charlatans.

    Quand tu penses qu’ils ont même retiré les points or ces putains de vautours.

    Genre bénéficier de « quelques centimes d’euros » à l’achat d’un jeu, qui plus est en déma, c’était déjà trop pour eux.
    fiveagainstone posted the 09/20/2025 at 07:46 AM
    Heureusement que les prix fnac et leclerc sont abordables sinon jamais je la prends à 70e aussi exceptionnel que soient les jeux.

    Elle me reviendra à 45€, ce que j'estime être le prix normal.

    Hâte de refaire Mario Galaxy 2 surtout.
    taiko posted the 09/20/2025 at 07:48 AM
    C'est ridicule à lire. Limite de la provocation ou un processus pour s'auto-convaincre.
    C'est bien continue mec, t'es en train de détruire le jeuxvideo en faisant le fanboy.
    Les développeurs n'ont plus besoin de s'ennuyer à créer. Le minimum au prix fort.

    Et en plus il est content.
    nuage posted the 09/20/2025 at 07:54 AM
    Et à côté de ça, ils avaient sorti le magnifique remake de Metroid Prime, avec des textures entièrement refaits de A à Z, pour seulement 40€ en démat et 30/35 euros en physique.

    Pour une licence 10 à 20 fois moins vendeur qu’un Mario.

    Ça montre toute l’incohérence et l’escroquerie de leur politique tarifaire.
    linkstar posted the 09/20/2025 at 08:03 AM
    Les Ouin-Ouin sont encore de sortie : "Bouuuuuh Nintendo tue le secteur du Jeux Vidéo".

    Strictement RIEN ni PERSONNE ne force qui que ce soit à acheter ce produit. Ca ne vous convient pas ? Mais passez votre chemin. Le prix est trop élevé ? Ne l'achetez pas ! On dirait que vous avez tous un couteau sous la gorge ou un flingue sur la tempe vous forçant à commander cette compilation. Elle est chère ? Oui. C'est Mario et Nintendo ne cherche pas à dévaluer ses propres licences.

    La politique tarifaire de Nintendo est surement abusive à cause de le position dominante, mais en attendant ce sont les seuls à sortir des jeux très régulièrement avec leurs partenaires. Rien que sur la fin de l'année on en a Légendes Pokémon: Z-A, Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, Kirby Air Riders, Hades II et Metroid Prime 4: Beyond. Ce sont les seuls avec qui on entend quasiment jamais parler de fermeture de studio suite à un bide.

    Et oui : le marché du Jeux Vidéo, comme celui du Cinéma, n'est plus le même que dans les années 90/2000. Va falloir s'y faire.
    ouroboros4 posted the 09/20/2025 at 08:08 AM
    La seul chose d'énorme c'est son prix
    shinz0 posted the 09/20/2025 at 08:11 AM
    nuage la licence Metroid et Mario n'ont pas la même valeur commerciale selon Nintendo, ils savent qu'avec Mario ils se feront plus d'argent et Metroid Prime remake c'était qu'un seul jeu
    ducknsexe posted the 09/20/2025 at 08:12 AM
    linkstar +1000 Les putain de débiles qui croient que Nintendo leur met un katana sous la gorge. C'est surtout une vieille compil de mario en attendant le vrai mario 3d pour 2026.

    Suffit de pas tout acheté cher Nintendo et de prendre des nouveautés comme jeu : DK, MP4, MKW, Sillkong

    Ah non les faux joueur nie l existance de ces jeux
    kikoo31 posted the 09/20/2025 at 08:20 AM
    osiris67 je dirais encore + :
    Le goty du siecle dernier
    lz posted the 09/20/2025 at 08:20 AM
    Un potentiel énorme … en matière de foutage de gueule, ça oui
    kikoo31 posted the 09/20/2025 at 08:23 AM
    hatwa il a 75 ans et a 3 enfants et 5 petit enfants exactement
    Et dans 3 mois ,il sera arrière grand père
    taiko posted the 09/20/2025 at 08:26 AM
    linkstar clairement ça nous plaît pas de vous voir détruire le media que l'on aime. Juste parceque vous n'êtes pas capable de contrôler votre fanboysme.
    Si encore vous aviez un couteau sous la gorge... Mais même pas. Vous êtes tout content de vous faire enfiler même.
    sdkios posted the 09/20/2025 at 08:39 AM
    linkstar tu avoueras que pour feter les 40ans de Mario, et avec une nouvelle console sous le coude, c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux...
    Je suis plutot d'accord avec ce que tu dis dans ton message, mais tout de meme, faut savoir reconnaitre quand ils font de la merde aussi. ^^
    romgamer6859 posted the 09/20/2025 at 08:53 AM
    Quand on sait que certains vont l'acheter pour la énième fois c'est certain
    playshtayshen posted the 09/20/2025 at 08:56 AM
    taiko des bons ptit soldat de sa majesté. Ils sont prêts a sacrifier père et mère pour nintendo
    sonilka posted the 09/20/2025 at 08:56 AM
    à quel point les nouveaux amiibo Mario et Rosalina sont grands par rapport aux amiibo précédents

    Le prix aussi est grand. Et il a grandi bien plus que la taille. Faut bien en profiter avec le film qui arrive bientôt. Mais ne jamais oublier que la corde sur laquelle on tire à toujours une limite à la traction. Toujours.
    taiko posted the 09/20/2025 at 09:05 AM
    playshtayshen
    Malheureusement c'est le cas pour toi les marques... Même si Nintendo c'est les champions.
    C'est pour ça que le jv régresse à vu d'œil en qualité.
    playshtayshen posted the 09/20/2025 at 09:19 AM
    taiko nan mais les fanboy nintendo c'est l'extrême. C'est une secte carrément
    patrickleclairvoyant posted the 09/20/2025 at 09:28 AM
    Le forceur épisode 150
    chreasy97 posted the 09/20/2025 at 09:49 AM
    Les premiers commentaires sont surprenants, ils sont prêts à acheter tout ce que propose Nintendo même quand le prix est clairement abusé pour des vieux jeux...

    Mais Big N a compris le système. En proposant des jeux principalement destinés aux enfants avec un prix démesuré, les parents fragiles se sentiront coupable de laisser leur portefeuille fermé…
    nyseko posted the 09/20/2025 at 09:50 AM
    taiko playshtayshen On a compris que cela vous déplaisait les jean-kevin, mais allez déverser votre haine ailleurs.
    taiko posted the 09/20/2025 at 10:05 AM
    nyseko non on préfère exprimer notre mécontentement face à votre comportement nocif Brandon.
    nyseko posted the 09/20/2025 at 10:12 AM
    taiko Les nocifs ici, c'est les teigneux insultants et intolérants.
    supasaiyajin posted the 09/20/2025 at 10:15 AM
    Deux remasters de feignants, vendus plein pot… du foutage de gueule. Et le pire, c’est qu’il y en a qui cautionnent ça, voire qui se réjouissent du prix en grande surface. S’ils comprenaient que si c’était le prix officiel, ils l’auraient encore moins cher… Même Horizon, pourtant sorti en 2017, a eu droit à un remaster mieux travaillé que ça.
    linkstar posted the 09/20/2025 at 10:18 AM
    taiko Ca te plait pas de "nous" voir détruire le secteur du Jeu Vidéo ? Mais tu crois que t'es le centre du monde et qu'il n'y a que toi qui est le bon consommateur responsable et que t'as jamais acheté de la merde ? Sérieux, faut redescendre un peu par moment.
    linkstar posted the 09/20/2025 at 10:23 AM
    sdkios Je suis totalement d'accord, je m'attendais pas à ça non plus. Surtout que c'est pas comme s'ils n'avaient pas pu anticiper. Mais en même temps, la réalité économique, qu'elle est-elle ? Ils sont en plein lancement d'une nouvelle console et ils se plantent une fois sur deux. Ils allaient pas sortir un Mario à 4 mois de la sortie alors qu'ils ont le vent en poupe et que l'équipe qui s'occupe des Mario est déjà sur Donkey Kong Bananza. Ils se gardent forcément cette grosse cartouche pour plus tard. Ils vont pas nous sortir tous les jeux de toutes leurs licences en 5 mois. Sur la Switch ils l'ont fait parce que la Wii U s'est planté. Ils se devaient de se rattraper. Là ils sont tranquilles et ils prennent leur temps. C'est une réalité.

    Maintenant moi revoir Super Mario Galaxy pour y jouer en portable, ça ne me dérange aucunement. Le prix est excessif donc je n'ai pas prévu de l'acheter. Mais y'a un marché, y'a des consommateurs qui ne l'ont pas fait à l'époque et que le jeu ait 10, 15 ou 20 ans, ça ne retire rien de ses qualités. Libre à chacun de consommer ou non. C'est pas la première entreprise qui le fait et ça sera pas la dernière.

    C'est comme toute cette polémique autour du DLC de Légendes Pokémon: Z-A annoncé avant la sortie alors qu'on voit ça depuis des années. C'est bon quoi.
    ducknsexe posted the 09/20/2025 at 10:45 AM
    Pour les nouveaux joueurs. 40 euros le portage soie 80 euros la compile des deux jeux ca peut valoir le coup. Mais pour tout les autres joueurs, ( les anciens ) on s en tape de ce remaster feignant. Ont la deja tous fais sur wii pourquoi voulez-vous le prendre, moi c'est niet. C'est juste un cadeau de consolation, c'est pas comme ci nintendo annoncé le nouveau mario
    Galaxy 3

    Pour les 40 ans de mario il préfère nous donner encore un mario tennis indigeste. Mais si la vrai aventure du Mario 3D est annoncé et prévu pour 2026 il seront pardonné.

    Les pro S pire communauté ever, ils sont a gerber.
    cyr posted the 09/20/2025 at 10:51 AM
    ducknsexe pour ta dernière phrase, je ne peut que être d'accord.


    Après perso cette édition switch me permetrais de me débarrasser des 2 jeux physique wii, mais mais j'ai jamais eu mario wonder. Si je devais en acheter 1, ça serait celui. 70€ pour 2 jeux que j'ai déjà, 4 k ou pas, non.
    ducknsexe posted the 09/20/2025 at 11:18 AM
    cyr toi tu a une raison de le racheter c'est pour te débarrasser des version wii et encore tu le payera moins cher sur ta switch 2 vu que les jeux wii se vendent entre 25 et 30 euros.

    Apres cest juste un petit lot de consolation pour faire plaisir au fan, le jeu est pas vraiment une priorité. Mais bon c'est je oeux comprendre certains cest un peu minable pour les 40 ans du grand Mario.

    Dans mon cas je es pas l utilité de les prendres. Faut vraiment que je tombe sur le jeu en physique pour 20- 30 euros max mais c'est impossible
    xynot posted the 09/20/2025 at 11:19 AM
    Le prix aussi énorme que le potentiel
    burningcrimson posted the 09/20/2025 at 04:02 PM
    J'ai jamais fais ni Galaxy 1 ni 2 donc je vais acheter la compile. Par contre, sortir ça aujourd'hui à ce prix et sans quasiment zéro ajouts majeurs, c'est du foutage de gueule. Les Nsex de toute façon sont satisfait de tout ce que propose Nintendo, on vous a enlevé vos promos pièces d'or sur leshop et vous avez accepté avec le sourire..
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo