De nombreux joueurs découvriront Super Mario Galaxy 2, surtout sur Switch/Switch 2 :
Super Mario Galaxy s'est vendu à environ 12,80 millions d'exemplaires.
Super Mario Galaxy 2 s'est vendu à environ 7,40 millions d'exemplaires.
Super Mario Odyssey s'est vendu à environ 30 millions d'exemplaires.
Bonus : Une nouvelle image de comparaison montre à quel point les nouveaux amiibo Mario et Rosalina sont grands par rapport aux amiibo précédents.
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1969199632916881701/
posted the 09/20/2025 at 05:57 AM by link49
Maintenant c'es vrai que le public cible de la wii était nettement plus casual que celui de la Switch.
Et puis je trouve tout de même triste qu'un effort aussi minimal puisse déclencher des ventes autant énormes. Ca va conforter leur tendance à se reposer sur leurs lauriers...
J’ai 45ans et deux enfants….je sais que je vais passer un excellent moment à leur montrer ces deux jeux
Pas le moindre effort de peaufinage pour de vulgaires roms, et vendus plein pot à 40€ pièce.
fdestroyer + 1 Depuis le succès de la Switch, Nintendo est devenu le roi des charlatans.
Quand tu penses qu’ils ont même retiré les points or ces putains de vautours.
Genre bénéficier de « quelques centimes d’euros » à l’achat d’un jeu, qui plus est en déma, c’était déjà trop pour eux.
Elle me reviendra à 45€, ce que j'estime être le prix normal.
Hâte de refaire Mario Galaxy 2 surtout.
C'est bien continue mec, t'es en train de détruire le jeuxvideo en faisant le fanboy.
Les développeurs n'ont plus besoin de s'ennuyer à créer. Le minimum au prix fort.
Et en plus il est content.
Pour une licence 10 à 20 fois moins vendeur qu’un Mario.
Ça montre toute l’incohérence et l’escroquerie de leur politique tarifaire.
Strictement RIEN ni PERSONNE ne force qui que ce soit à acheter ce produit. Ca ne vous convient pas ? Mais passez votre chemin. Le prix est trop élevé ? Ne l'achetez pas ! On dirait que vous avez tous un couteau sous la gorge ou un flingue sur la tempe vous forçant à commander cette compilation. Elle est chère ? Oui. C'est Mario et Nintendo ne cherche pas à dévaluer ses propres licences.
La politique tarifaire de Nintendo est surement abusive à cause de le position dominante, mais en attendant ce sont les seuls à sortir des jeux très régulièrement avec leurs partenaires. Rien que sur la fin de l'année on en a Légendes Pokémon: Z-A, Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, Kirby Air Riders, Hades II et Metroid Prime 4: Beyond. Ce sont les seuls avec qui on entend quasiment jamais parler de fermeture de studio suite à un bide.
Et oui : le marché du Jeux Vidéo, comme celui du Cinéma, n'est plus le même que dans les années 90/2000. Va falloir s'y faire.
Suffit de pas tout acheté cher Nintendo et de prendre des nouveautés comme jeu : DK, MP4, MKW, Sillkong
Ah non les faux joueur nie l existance de ces jeux
Le goty du siecle dernier
Et dans 3 mois ,il sera arrière grand père
Si encore vous aviez un couteau sous la gorge... Mais même pas. Vous êtes tout content de vous faire enfiler même.
Je suis plutot d'accord avec ce que tu dis dans ton message, mais tout de meme, faut savoir reconnaitre quand ils font de la merde aussi. ^^
Le prix aussi est grand. Et il a grandi bien plus que la taille. Faut bien en profiter avec le film qui arrive bientôt. Mais ne jamais oublier que la corde sur laquelle on tire à toujours une limite à la traction. Toujours.
Malheureusement c'est le cas pour toi les marques... Même si Nintendo c'est les champions.
C'est pour ça que le jv régresse à vu d'œil en qualité.
Mais Big N a compris le système. En proposant des jeux principalement destinés aux enfants avec un prix démesuré, les parents fragiles se sentiront coupable de laisser leur portefeuille fermé…
Maintenant moi revoir Super Mario Galaxy pour y jouer en portable, ça ne me dérange aucunement. Le prix est excessif donc je n'ai pas prévu de l'acheter. Mais y'a un marché, y'a des consommateurs qui ne l'ont pas fait à l'époque et que le jeu ait 10, 15 ou 20 ans, ça ne retire rien de ses qualités. Libre à chacun de consommer ou non. C'est pas la première entreprise qui le fait et ça sera pas la dernière.
C'est comme toute cette polémique autour du DLC de Légendes Pokémon: Z-A annoncé avant la sortie alors qu'on voit ça depuis des années. C'est bon quoi.
Galaxy 3
Pour les 40 ans de mario il préfère nous donner encore un mario tennis indigeste. Mais si la vrai aventure du Mario 3D est annoncé et prévu pour 2026 il seront pardonné.
Les pro S pire communauté ever, ils sont a gerber.
Après perso cette édition switch me permetrais de me débarrasser des 2 jeux physique wii, mais mais j'ai jamais eu mario wonder. Si je devais en acheter 1, ça serait celui. 70€ pour 2 jeux que j'ai déjà, 4 k ou pas, non.
Apres cest juste un petit lot de consolation pour faire plaisir au fan, le jeu est pas vraiment une priorité. Mais bon c'est je oeux comprendre certains cest un peu minable pour les 40 ans du grand Mario.
Dans mon cas je es pas l utilité de les prendres. Faut vraiment que je tombe sur le jeu en physique pour 20- 30 euros max mais c'est impossible