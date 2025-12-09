accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
name :
The Last of Us : Part II Remastered
platform :
Playstation 5
editor :
Sony Interactive Entertainment
developer :
Naughty Dog
genre :
action-infiltration
other versions :
PC
-
read the reviews
add a review
add a press review
link49
link49
> blog
[Rumeur Ps6] RTX 5090 Ray-Tracing, Next-Gen AI et sortie fin 2027
MLID aurait divulgué les spécifications finales de la PS6.
Sony continuerait donc de privilégier la puissance pour sa prochaine génération.
Pour le moment, rien d'officiel, évidemment.
Source :
https://www.resetera.com/threads/mlid-full-ps6-specs-leak-rtx-5090-ray-tracing-next-gen-ai.1295454/
tags :
3
Likes
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
jeanouillz
,
tynokarts
posted the 09/12/2025 at 09:13 AM by
link49
comments (
23
)
jeanouillz
posted
the 09/12/2025 at 09:24 AM
Dire qu'on parle déjà de la next-gen alors que celle-ci démarre à peine, notamment avec une Ps4 encore bien en vie
blackninja
posted
the 09/12/2025 at 09:24 AM
Vivement … qu’on puisse jouer à Ghost of Yoteï définitive édition !
link49
posted
the 09/12/2025 at 09:27 AM
Personnellement, le day one pour celle-ci, j'hésite, vu le peu de jeu que j'ai pris sur Ps5.
pharrell
posted
the 09/12/2025 at 09:33 AM
Dans 2 ans ça me semble improbable...
Est-ce que les devs se plaignent que la PS5 est pas assez puissante par rapport aux jeux qu'ils souhaitent développer ? Sincèrement j'en doute...
Le problème c'est les temps de développement et les couts de production. Proposer une console encore plus puissante ne va pas résoudre ces problèmes majeurs.
Et surtout à quel prix ? En 5 ans la PS5 a augmenté son prix alors que sur les autres gens a bout de 5 ans la console avait baissé de 100/150€.
Sortir une PS6 à 1000€ (sachant que la PS5 pro est à 800 c'est pas déconnant...) pour faire tourner les mêmes jeux que sur PS5, je comprend pas la démarche.
leonr4
posted
the 09/12/2025 at 09:45 AM
https://www.neogaf.com/threads/mlid-ps6-full-specs-leak-rtx-5090-ray-tracing-next-gen-ai-w-amd-orion.1688117/page-2#post-270795938
Ce que pense Kepler_L2 :
Don't feel like getting quoted by wccftech and all the other tech rags today
jenicris
posted
the 09/12/2025 at 09:53 AM
leonr4
wickette
posted
the 09/12/2025 at 09:54 AM
link49
pareil
J’attends vraiment cette « phase 2 » mais on aucun showcase depuis mai 2023
Malheureusement là où on aurait du avoir quelques AAA / AA en plus on a eu des GaaS annulés et un vr2 en demi-teinte.
Par contre si c’est une entreprise intelligente ils changeront pour la ps6.
La ps6 portable par contre je regarderai si je la prends, ça m’intéresse
link49
posted
the 09/12/2025 at 09:58 AM
wickette
J'espère aussi. Je vais prendre 3 jeux cette année sur cette console, c'est assez peu. Et peu de grosse exclue.
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 10:04 AM
link49
C'est quoi le rapport avec la GF 5900 Link, c'est les 40 Teraflops équivalent c'est ça ?
link49
posted
the 09/12/2025 at 10:37 AM
rogeraf
Je pourrais pas te dire, désolé.
cyr
posted
the 09/12/2025 at 10:43 AM
link49
perso pourquoi faire du day one, vu ce que tu attends en année derrière pour enfin commencer a en profiter.
Ou alors il devrais vendre des paquet de swiffer pour la dépoussiérer.
Parler de ps6 alors que la ps5 pro est sortie il y a peu
...je trouve ça contre productif.
Néanmoins elle devrait être disponible en nombre vu que sony voudra récupérer le record d'un lancement.....
link49
posted
the 09/12/2025 at 10:46 AM
Cyr
pour profiter des offres day one, qui valent franchement le coût.
nyseko
posted
the 09/12/2025 at 10:52 AM
Hmm 34-40 Tflops et 2.5-3x la puissance d'une PS5, je n'appelle pas vraiment cela privilégier la puissance.
Cela reste relativement cohérent, la PS5 est approximativement une RX 6600 (à ~9 TFlops), la RX 9070 XT est approximativement à 300% de sa puissance (x3 donc) avec 48 TFlops et elle coûte... 680-700€.
La PS6 devrait donc être approximativement une RX 9070, avec une architecture plus récente et une meilleur gravure. Et certainement une partie AI plus récente et plus importante.
Concernant le RT cependant, je reste assez dubitatif mais c'est sûr que Sony va vouloir augmenter d'avantage cette partie comme ils l'ont fait sur la PS5 Pro.
nyseko
posted
the 09/12/2025 at 10:54 AM
rogeraf
La partie Ray Tracing de la PS6 serait équivalente à la partie Ray Tracing d'une RTX 5090.
C'est possible mais peut probable.
La partie rastérisation par contre (la 3D donc) serait bien en dessous d'une RTX 5090, ce qui semble évident vue le prix de la 5090 et que AMD ne sait pas pour l'instant faire de carte équivalente.
shambala93
posted
the 09/12/2025 at 11:04 AM
Je n’y crois absolument pas au RT équivalant à la 5090. Même pas à la 4080 d’ailleurs !
taiko
posted
the 09/12/2025 at 11:10 AM
pharrell
aucun rapport avec la ps5 pro. Ils margent énormément sur celle-ci. La ps6 sera un produit d'appel pour vendre beaucoup de jeux et installer une base machine suffisante.
keiku
posted
the 09/12/2025 at 11:29 AM
Il n'auront surement même pas encore choisis les composant qui intégreront la console 6 mois avant son début de fabrication
yogfei
posted
the 09/12/2025 at 11:49 AM
jeanouillz
Bien en vie faut peut etre pas exagérer...
walterwhite
posted
the 09/12/2025 at 11:53 AM
Day One, je souhaite perpétuer le confort que m’offre la PS5 Pro avec sa future remplaçante.
egguibs
posted
the 09/12/2025 at 12:29 PM
La ps5 étant la pire console de sony, ça veux dire qu'il ont moins de 2 ans pour prouver qu'il sont plus qu'un vulgaire lecteurs de catalogue multi
jeanouillz
posted
the 09/12/2025 at 12:48 PM
yogfei
ce n'est que recemment que la grosse base de joueurs playstation a fait le switch en la Ps4 à la Ps5 comme console la plus jouée.
On a encore pas mal de titres qui sort sur l'ancienne génération.
Sans oublier tous les gosses qui font du roblox/fornite a fond
rogeraf
posted
the 09/12/2025 at 12:59 PM
link49
pas de soucis
nyseko
ok merci pour ces précisions ! Au vu des dernières rumeurs que vous savez, il y aurait 3 versions pour la prochaine GEN : une PS6 light, la PS6 de cette rumeur (on verra le prix) et une futur PS6 PRO, qui devrait nous couter au moins un rein ou nos yeux
yogfei
posted
the 09/12/2025 at 01:28 PM
jeanouillz
Oui enfin c'est pas ce que j'appelle bien en vie...
