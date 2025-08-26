Dans une nouvelle interview accordée à Famitsu, Nintendo a éludé la question des cartes de jeu. En effet, Famitsu leur a demandé pourquoi ils avaient choisi cette méthode pour la Nintendo Switch 2 et Nintendo a répondu en expliquant leur fonctionnement :
« Les cartes de jeu sont l'un de nos nouveaux moyens de proposer des jeux à nos clients. Bien qu'une connexion Internet soit nécessaire pour télécharger les données du jeu la première fois, les joueurs peuvent y jouer même sans connexion Internet, simplement en insérant la carte de jeu dans la console. »
De plus, hier on apprenait que la Bibliothèque nationale du Japon, qui exige des éditeurs qu'ils soumettent des copies physiques de leurs jeux en vertu de la loi, ne reconnaît pas les cartes de jeu Nintendo Switch 2 en tant que telles et ne sont pas éligibles à la conservation. A voir si Nintendo réagit et abandonne ce format.
En tout cas, une mauvaise stratégie et un excès de confiance en croyant que les consommateurs achèteraient les yeux fermés les GKC…
. J'espère que Nintendo va abandonner rapidement ce format.
Tendo mets juste différent mode de stockage pour ne perdre aucun soutient quitte à perdre des clients et vendre de jeux
Si tlm acheter cyberpunk, rune factory , story of season ou demon ex machina les GKC serai déjà fini
Pour moi c'est fait je soutient le complet j'ai même importé fantasy life complet cartouche switch 2
Mais faut que les editeurs jouent le jeu, et qu'au moins les jeux gourmants soient sur carte quitte a avoir un DL en plus si c'est trop gros, ca epargne au moins une 60Go de stockage. SF6 aurait pu passer sur une cartouche par exemple...
Et à l'inverse faut vraiment que Nintendo demqnde des carte de 16/32Go pour les plus petit jeux
Un jeux d'une autre consoles ne prend t'il pas déjà de la place sur le SSD?
Une carte 64 go switch2 coûte chère. Alors la question est , voulez-vous payer plus chère vos jeux, ou pas?
Perso, a partir du moment où les livrets on disparu des boîtes, c'est full démat. Acheter un jeux en loose, jamais de ma vie. Déjà les jeux d'occasion que j'ai acheter par le passé, etais complet .
Comme souvent, y a une petite communauté bruyante qui s'insurge sur ce sujet pendant que le commun des mortels n'a même pas idée de ce que sont les GKC et n'en a probablement rien à faire.
Les gkc on etais mise pour éviter d'avoir que des codes dans les boîtes, a cause du coût des carte 64 go.....
Personne pleure pour les mise a jours des jeux qui eux s'installe pas sur la cartouche .
Et elle sont revendable en plus, franchement c'est un excellent compromis pour tous le monde.
Mais toujours les même, qui essaye de faire plus de bruit pour enlever les gkc...
Sauf que a la place, il auront des code dans les boîtes. Non revendable.....
bouftout77 .quelqu'un d'intelligent, ça fait plaisir.
Imagines tes jeux NES ou PS2 étaient un jeu sous clé (et ça existe coté PS4/5 et XO/XS actuellement). Si là aujourd'hui les serveur pour télécharger ces jeux ferme, ta cartouche ou ton disque ne servent plus à rien et ne valent plus rien. On est sur du long long terme, au niveau retrogaming. Demain rien ne garanti que demain tu ais accès à ces jeux.
C'est un énième problème parmi des problèmes comme vendre des jeux en kit avec DLC payant avant même la sortie du jeu, pas que tous les DLC soient mauvais en fait mais oui il y a des abus.
Les serveurs juste qu'a preuve du contraire reste opérationnel, uniquement pour ceux qui on acheter des jeux avant la fermeture.
Par contre j'espère juste le jour où la console tombe en rade, qu'ils sera possible avec une autre consoles et les bon identifiant récupérer ce que l'on a acheté.
Ont n'a même de plus en plus de code sur switch 1 des Cd vide sur ps ou xbox tu l'explique comment ?
N'importe quoi même si tu fait pas ta mise à jour ton jeu et jouable et les tirage suivant ont la maj dans les cartouches
Ont gueule parceque on nous force à passer au dema !
Sa coûte quoi de sortir leurs jeux sur cartouche complet à 10€ plus chère ?
On parle de consumérisme et du droit au consommateur sur les produits vendus, et que tu opposes cela à du vandalisme / fait divers montre juste que a ZERO réparti sur le sujet .
Oui le Jv doit augmenter ses tarif un jeu à 80€ me choque pas du tout n'étant pas un accro des abonnements j'ai encore la notion de l'argent et la valeur des choses
Non.
La mémoire flash des cartouches normales suffisent à n’avoir à installer que les dlc et les patchs sur le eMMC interne, c’est PAS un blu-ray.
Et contrairement à tes jeux blu-ray tu as besoin d’un serveur nintendo pour utiliser ce jeu la première fois, et donc niveau conservation c’est normal de voir les établissements Japonais refuser ce support
À nintendo d’offrir plus de choix type 16GO et réduire ces coûts
Vous investissez à prix fort dans du capital mort. En occasion, votre console possèderait la plus grosse décote. Et stocker vos jeux finis sur une carte mémoire à un format éphémère ne vous servira à rien.
Moi je peux revendre mes jeux. Vous, vous n’aimez que dépenser, c’est tout sauf intelligent.
Ssvez-vous combien à combien se rachète certains jeux retrogaming depuis une 15aine d’annés ? Entre 150 et 750 euros. Je ne parle même pas de Neo Geo.
Vous avez une vision court termiste et égoïste et vous enfermez le loisir et des millions d'entre nous sans aucun autre choix possible.
Des cartouches de 16 comme sur switch tu parle ? Et devoir télécharger les 30 giga restant sa s apl une gkc déguiser
Le problème c'est les gros éditeurs qui sont en mode rapace !
Cd project, marvelous sont tous full complet et sont même pas récompensé....
Et je répète le bluray et une technologie clairement rentabiliser et pourtant la nouvelle mode et de rien mettre dessus c'est des gkc déguiser aussi
Pas tous les jeux nécessitent 64go. Un indie vendu 30€ sur steam je pense pas ce soit judicieux la 64GB
Un dave the diver par exemple en version physique, c’est mort le prix de la 64GB et les royalties de Nintendo reste plus rien aux dev ,..
Apparemment, les ventes sont pas folles, donc on est loin d'une petite communauté.
Quant aux MAJ qui s'installent sur la console, bah, normal ? Entre le moment où les jeux sont préparés et la sortie, ils peuvent peaufiner et ajouter des données pour améliorer les jeux.
Là, le problème provient du fait que Nintendo ne propose que des cartes à 64Go. Si le jeu fait 5 ou 10Go, les éditeurs qui n'ont pas trop les moyens ne vont pas se ruiner inutilement. C'est à Nintendo aussi de faire un effort et de proposer plusieurs types de cartes.
Le seul aspect positif : on peut les revendre. Mais pour le reste....
Si on reprend les grands points :
- Nintendo semble s'orienter vers du démat avec leur stratégie commerciale
- Mais le stockage interne de la console est à chier
- Une carte SD (Express) avec suffisamment de stockage coûte quasiment le prix de la console
Je pense que niveau foutage de gueule, on est quand même bien.
Les GKC, c'est vraiment pas ouf comme idée et je pense qu'ils finiront par s'en rendre compte sur le long terme. J'espère qu'elles disparaitront au fur et à mesure.
Les éditeurs vont évidemment analyser tout ça dans les mois à venir, mais pour le moment il n'y a pas assez de recul ni de points de comparaisons.
Perso ça me semble un peu facile de blamer le format pour palier à de mauvaises ventes.
Pour le prix des cartes SD Express, on voit déjà qu'il commence à y avoir des offres intéressantes. D'ici 1 an ou 2, la gamme sera démocratisée et les prix baisseront. C'est toujours la même histoire.
Je trouve le choix de Nintendo d'être passé au format micro SD depuis 2017 très pro consommateurs pour le coup... Ce qui n'est pas toujours évident avec eux. À côté tu as Microsoft qui continue avec un format propriétaire pour les extensions de stockage sur Xbox SX/SS.
1 il n'y a pas de carte en dessous de 64Go (sauf celle des GCK mais ça doit être quelques Ko pour le code du jeu).
2 la marge que veut prendre Nintendo sur le physique qui en plus du prix de la carte 64Go (15aine de $) laisse peu de benef aux éditeurs tiers.
Donc deux solutions, soit ils baissent leur marge... donc une seule solution qu'il y ait des cartes de plus petites capacité venant du fabricant!