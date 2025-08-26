Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Quand Nintendo esquive le sujet key-card
Dans une nouvelle interview accordée à Famitsu, Nintendo a éludé la question des cartes de jeu. En effet, Famitsu leur a demandé pourquoi ils avaient choisi cette méthode pour la Nintendo Switch 2 et Nintendo a répondu en expliquant leur fonctionnement :



« Les cartes de jeu sont l'un de nos nouveaux moyens de proposer des jeux à nos clients. Bien qu'une connexion Internet soit nécessaire pour télécharger les données du jeu la première fois, les joueurs peuvent y jouer même sans connexion Internet, simplement en insérant la carte de jeu dans la console. »



De plus, hier on apprenait que la Bibliothèque nationale du Japon, qui exige des éditeurs qu'ils soumettent des copies physiques de leurs jeux en vertu de la loi, ne reconnaît pas les cartes de jeu Nintendo Switch 2 en tant que telles et ne sont pas éligibles à la conservation. A voir si Nintendo réagit et abandonne ce format.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1959932163517829146/
    posted the 08/26/2025 at 06:00 AM by link49
    comments (31)
    wickette posted the 08/26/2025 at 06:02 AM
    Abandonne non mais ils peuvent tout à faot restreindre son usage à des jeux de petites taille/budget

    En tout cas, une mauvaise stratégie et un excès de confiance en croyant que les consommateurs achèteraient les yeux fermés les GKC…
    burningcrimson posted the 08/26/2025 at 06:06 AM
    De toute façon les GKC ne servent à rien pour les joueurs et représentent le pire des deux mondes. Elles prennent de la place sur ton système de stockage et dans ta maison
    . J'espère que Nintendo va abandonner rapidement ce format.
    link49 posted the 08/26/2025 at 08:18 AM
    Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Je suis habité à télécharger avant de jouer, quelque soit le support.
    mercure7 posted the 08/26/2025 at 08:20 AM
    burningcrimson C'est tellement ça
    narustorm posted the 08/26/2025 at 08:21 AM
    burningcrimson c'est surtout les éditeurs tiers qui devrait abandonner ce format
    Tendo mets juste différent mode de stockage pour ne perdre aucun soutient quitte à perdre des clients et vendre de jeux

    Si tlm acheter cyberpunk, rune factory , story of season ou demon ex machina les GKC serai déjà fini

    Pour moi c'est fait je soutient le complet j'ai même importé fantasy life complet cartouche switch 2
    link49 posted the 08/26/2025 at 08:23 AM
    narustorm J'ai pris Fantasy Life I sur Play Asia et j'ai toujours rien reçu.
    suikoden posted the 08/26/2025 at 08:24 AM
    burningcrimson le pire, quand même pas, je préfère quand même ça aux Code in a Box perso ou full demat. Au moins tu peux les revendre. A choisir les GKC auraient du remplacer les codes (hein Tony Hawk 3+4...)

    Mais faut que les editeurs jouent le jeu, et qu'au moins les jeux gourmants soient sur carte quitte a avoir un DL en plus si c'est trop gros, ca epargne au moins une 60Go de stockage. SF6 aurait pu passer sur une cartouche par exemple...

    Et à l'inverse faut vraiment que Nintendo demqnde des carte de 16/32Go pour les plus petit jeux
    masharu posted the 08/26/2025 at 08:31 AM
    Pour la Bibliothèque Nationale de la Diète (NDL), on en parlait hier pour ceux qui ont raté l'information.
    cyr posted the 08/26/2025 at 08:42 AM
    burningcrimson wickette

    Un jeux d'une autre consoles ne prend t'il pas déjà de la place sur le SSD?

    Une carte 64 go switch2 coûte chère. Alors la question est , voulez-vous payer plus chère vos jeux, ou pas?

    Perso, a partir du moment où les livrets on disparu des boîtes, c'est full démat. Acheter un jeux en loose, jamais de ma vie. Déjà les jeux d'occasion que j'ai acheter par le passé, etais complet .
    giru posted the 08/26/2025 at 08:49 AM
    Je vois pas trop où ils esquivent la question Ils ont déjà expliqué en long et en large ce que sont les GKC et pourquoi elles existent. Avant on avait les codes en boite, maintenant on peut aussi avoir les GKC qui est une option supplémentaire.

    Comme souvent, y a une petite communauté bruyante qui s'insurge sur ce sujet pendant que le commun des mortels n'a même pas idée de ce que sont les GKC et n'en a probablement rien à faire.
    bouftout77 posted the 08/26/2025 at 08:56 AM
    Je ne comprends pas cette haine contre les gkc. Oui on est d accord le physique c est le mieux mais si ça permet de maintenir des prix bas c est mieux que rien. Pour le prêt et la revente c est mieux que le demat. Et ceux qui n en veulent pas , bah il y a le full demat. C est avant qu il fallait réagir avec l apparition des dlc, connexion obligatoire pour certains jeux, jeux pas finis qui sont quasi tous patchés à leur sortie.... Malheureusement les défenseurs du physique on est peu par rapport à la masse. Quoi qu on en dise les Gkc c est un bon compromis.
    cyr posted the 08/26/2025 at 08:58 AM
    giru c'est exactement ça.
    Les gkc on etais mise pour éviter d'avoir que des codes dans les boîtes, a cause du coût des carte 64 go.....

    Personne pleure pour les mise a jours des jeux qui eux s'installe pas sur la cartouche .

    Et elle sont revendable en plus, franchement c'est un excellent compromis pour tous le monde.

    Mais toujours les même, qui essaye de faire plus de bruit pour enlever les gkc...

    Sauf que a la place, il auront des code dans les boîtes. Non revendable.....


    bouftout77 .quelqu'un d'intelligent, ça fait plaisir.
    masharu posted the 08/26/2025 at 09:03 AM
    bouftout77 "Quoi qu on en dise les Gkc c est un bon compromis." C'est une fausse bonne idée en réalité.

    Imagines tes jeux NES ou PS2 étaient un jeu sous clé (et ça existe coté PS4/5 et XO/XS actuellement). Si là aujourd'hui les serveur pour télécharger ces jeux ferme, ta cartouche ou ton disque ne servent plus à rien et ne valent plus rien. On est sur du long long terme, au niveau retrogaming. Demain rien ne garanti que demain tu ais accès à ces jeux.

    C'est un énième problème parmi des problèmes comme vendre des jeux en kit avec DLC payant avant même la sortie du jeu, pas que tous les DLC soient mauvais en fait mais oui il y a des abus.
    sonilka posted the 08/26/2025 at 09:06 AM
    Les naïfs qui défendent ce format alors que le seul et unique but derrière est de pousser de manière plus douce le consommateur vers le tout demat. Nintendo est simplement plus malin (ou fourbe c'est selon) que les deux autres mais l'objectif final est le meme : mettre fin au support physique histoire de faire encore plus de marge à l'avenir avec le demat. Le tout en gardant le contrôle total sur les prix. MKW à 90€ c'est délirant mais on peut se débrouiller pour ne pas avoir à payer ce prix. Demain on ne pourra plus.
    cyr posted the 08/26/2025 at 09:09 AM
    masharu et si? Et si toute ta collection est volé, noyé, brûler ou que sais je?

    Les serveurs juste qu'a preuve du contraire reste opérationnel, uniquement pour ceux qui on acheter des jeux avant la fermeture.

    Par contre j'espère juste le jour où la console tombe en rade, qu'ils sera possible avec une autre consoles et les bon identifiant récupérer ce que l'on a acheté.
    narustorm posted the 08/26/2025 at 09:10 AM
    cyr super on n'a déjà des codes ...
    Ont n'a même de plus en plus de code sur switch 1 des Cd vide sur ps ou xbox tu l'explique comment ?

    N'importe quoi même si tu fait pas ta mise à jour ton jeu et jouable et les tirage suivant ont la maj dans les cartouches

    Ont gueule parceque on nous force à passer au dema !

    Sa coûte quoi de sortir leurs jeux sur cartouche complet à 10€ plus chère ?
    masharu posted the 08/26/2025 at 09:12 AM
    cyr Et si toute ta collection est volé, noyé, brûler ou que sais je?

    On parle de consumérisme et du droit au consommateur sur les produits vendus, et que tu opposes cela à du vandalisme / fait divers montre juste que a ZERO réparti sur le sujet .
    cyr posted the 08/26/2025 at 09:12 AM
    narustorm économie pour éviter une augmentation ? On sent que le jeux video a besoin d'augmenter les tarifs, mais ils on peur que les ventes baisses......
    narustorm posted the 08/26/2025 at 09:19 AM
    cyr du moment où t'essaie de vendre un jeu à 60€ sorti ailleurs qui doit être à 20-30€ en neuf ou d occasion pour être gentil on n'ai plus à 10€ prêt pour l'avoir en complet cartouche

    Oui le Jv doit augmenter ses tarif un jeu à 80€ me choque pas du tout n'étant pas un accro des abonnements j'ai encore la notion de l'argent et la valeur des choses
    wickette posted the 08/26/2025 at 09:57 AM
    cyr
    Non.

    La mémoire flash des cartouches normales suffisent à n’avoir à installer que les dlc et les patchs sur le eMMC interne, c’est PAS un blu-ray.

    Et contrairement à tes jeux blu-ray tu as besoin d’un serveur nintendo pour utiliser ce jeu la première fois, et donc niveau conservation c’est normal de voir les établissements Japonais refuser ce support


    À nintendo d’offrir plus de choix type 16GO et réduire ces coûts
    solarr posted the 08/26/2025 at 10:34 AM
    cyr link49 Avoir le choix, est-ce clair ? La bronca provient du fait que jusqu'à la Ns1 on choisissait eShop ou cartouche revendable à vie.
    Vous investissez à prix fort dans du capital mort. En occasion, votre console possèderait la plus grosse décote. Et stocker vos jeux finis sur une carte mémoire à un format éphémère ne vous servira à rien.

    Moi je peux revendre mes jeux. Vous, vous n’aimez que dépenser, c’est tout sauf intelligent.

    Ssvez-vous combien à combien se rachète certains jeux retrogaming depuis une 15aine d’annés ? Entre 150 et 750 euros. Je ne parle même pas de Neo Geo.

    Vous avez une vision court termiste et égoïste et vous enfermez le loisir et des millions d'entre nous sans aucun autre choix possible.
    narustorm posted the 08/26/2025 at 10:34 AM
    wickette non au éditeur de prendre les cartouches 64go si ils l'utilise tous demain le prix va chuté

    Des cartouches de 16 comme sur switch tu parle ? Et devoir télécharger les 30 giga restant sa s apl une gkc déguiser

    Le problème c'est les gros éditeurs qui sont en mode rapace !
    Cd project, marvelous sont tous full complet et sont même pas récompensé....

    Et je répète le bluray et une technologie clairement rentabiliser et pourtant la nouvelle mode et de rien mettre dessus c'est des gkc déguiser aussi
    wickette posted the 08/26/2025 at 11:31 AM
    narustorm
    Pas tous les jeux nécessitent 64go. Un indie vendu 30€ sur steam je pense pas ce soit judicieux la 64GB

    Un dave the diver par exemple en version physique, c’est mort le prix de la 64GB et les royalties de Nintendo reste plus rien aux dev ,..
    cubia posted the 08/26/2025 at 12:12 PM
    Une petite communauté bruyante ?
    Apparemment, les ventes sont pas folles, donc on est loin d'une petite communauté.

    Quant aux MAJ qui s'installent sur la console, bah, normal ? Entre le moment où les jeux sont préparés et la sortie, ils peuvent peaufiner et ajouter des données pour améliorer les jeux.

    Là, le problème provient du fait que Nintendo ne propose que des cartes à 64Go. Si le jeu fait 5 ou 10Go, les éditeurs qui n'ont pas trop les moyens ne vont pas se ruiner inutilement. C'est à Nintendo aussi de faire un effort et de proposer plusieurs types de cartes.

    Le seul aspect positif : on peut les revendre. Mais pour le reste....
    Si on reprend les grands points :

    - Nintendo semble s'orienter vers du démat avec leur stratégie commerciale
    - Mais le stockage interne de la console est à chier
    - Une carte SD (Express) avec suffisamment de stockage coûte quasiment le prix de la console

    Je pense que niveau foutage de gueule, on est quand même bien.

    Les GKC, c'est vraiment pas ouf comme idée et je pense qu'ils finiront par s'en rendre compte sur le long terme. J'espère qu'elles disparaitront au fur et à mesure.
    giru posted the 08/26/2025 at 01:46 PM
    cubia Je pense qu'il est vraiment trop tôt pour tirer des conclusions par rapport aux ventes de jeux et le format GKC. Les jeux en questions se seraient-ils réellement mieux vendu s'ils étaient entièrement sur la cartouche? Quid si ça avait été un code dans une boite, les ventes auraient-elles été pires ou meilleures?

    Les éditeurs vont évidemment analyser tout ça dans les mois à venir, mais pour le moment il n'y a pas assez de recul ni de points de comparaisons.

    Perso ça me semble un peu facile de blamer le format pour palier à de mauvaises ventes.

    Pour le prix des cartes SD Express, on voit déjà qu'il commence à y avoir des offres intéressantes. D'ici 1 an ou 2, la gamme sera démocratisée et les prix baisseront. C'est toujours la même histoire.

    Je trouve le choix de Nintendo d'être passé au format micro SD depuis 2017 très pro consommateurs pour le coup... Ce qui n'est pas toujours évident avec eux. À côté tu as Microsoft qui continue avec un format propriétaire pour les extensions de stockage sur Xbox SX/SS.
    masharu posted the 08/26/2025 at 01:54 PM
    giru Ils sont sous micro SD depuis la 3DS, et carte SD depuis la Wii.
    giru posted the 08/26/2025 at 02:40 PM
    masharu Ce qui est encore mieux.
    zoske posted the 08/26/2025 at 03:07 PM
    Il y a deux grosses raisons à ce GKC

    1 il n'y a pas de carte en dessous de 64Go (sauf celle des GCK mais ça doit être quelques Ko pour le code du jeu).

    2 la marge que veut prendre Nintendo sur le physique qui en plus du prix de la carte 64Go (15aine de $) laisse peu de benef aux éditeurs tiers.

    Donc deux solutions, soit ils baissent leur marge... donc une seule solution qu'il y ait des cartes de plus petites capacité venant du fabricant!
    chreasy97 posted the 08/26/2025 at 03:18 PM
    L'absence de réponse est normale car tous les jeux ne rentrent pas dans une cartouche. Il faudrait tout même pas se brouiller avec des éditeurs tiers...
    shambala93 posted the 08/26/2025 at 05:08 PM
    Les vrp Nintendo, c’est quand même quelque chose !
    echizen posted the 08/26/2025 at 06:12 PM
    Non, tout n’est pas moins chere avec le temps. J’avais une enceinte portable qui etait en wifi + bluetooth et repeteur wifi, acheter 100 euros il y a 5-6 ans, aujourd’hui a plus de 500 euros d’occaz et impossible de trouver d’autres alternatives. Pareil pour mon pico projecteur acheté il y a 6-7 ans qui etait en 1080p, 3000 lumens, acheté 400 balles a l’epoque, va trouver un equivalent aujourd’hui. On nous encule grave niveau technologie, tout est de plus en plus chere pour pas forcement mieux
