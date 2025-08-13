accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Question] Switch 2 : Attendez vous le modèle Lite/OLED/Pro pour la prendre?
Nintendo sortira-t-il une Switch 2 Pro cette fois-ci ? Ou s'agira-t-il simplement d'une mise à jour de l'écran OLED ?
Du coup, attendez-vous ce modèle pour vous la prendre, dans plusieurs années, si Nintendo suit le même schéma que pour la première Switch?
Source :
https://www.resetera.com/threads/do-you-think-nintendo-will-do-a-switch-2-pro-this-time.1267626/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/13/2025 at 09:50 AM by
link49
comments (
20
)
nicolasgourry
posted
the 08/13/2025 at 09:54 AM
J'attends prioritairement des jeux, car avoir d'autres modèles, si il y a pas les jeux qui suivent, ça sert à rien.
link49
posted
the 08/13/2025 at 09:57 AM
nicolasgourry
En fin d'année, elle aura quand même un beau catalogue mine de rien.
balf
posted
the 08/13/2025 at 10:01 AM
Nop, c'est fini pour moi les consoles des 3 constructeurs, mais je prendrai peut-être la prochaine Steam Deck oled.
akinen
posted
the 08/13/2025 at 10:04 AM
Autant attendre la switch 3. Les jeux seront plus beaux dessus en version remastered
solarr
posted
the 08/13/2025 at 10:05 AM
La mienne est déjà sur leboncoin
je teste le marché. Mais c'est la version qui risque d'être piratée la plus facilement pour avoir des jeux GKC gratuitement.
Je m'en fous de l'OLED si la version est "impiratable softwarement parlant".
nicolasgourry
posted
the 08/13/2025 at 10:08 AM
akinen
ou encore mieux la Switch 4 comme ça c'est encore mieux ou encore encore mieux la Switch 5, on peut attendre longtemps comme ça, mais au final on achètes jamais de console et on fait des économies c'est valable pour toutes les consoles et même le PC, mais pour jouer aux jeux vidéo ça risque d'être compliqué à un moment donné.
cyr
posted
the 08/13/2025 at 10:09 AM
solarr
tu pleur sur les gkc mais tu pirate....c'est drôle et étrange.
Perso si je devais changer de switch2, ça sera celle avec une meilleure batterie. Et si la nouvelle batterie est compatible avec la switch2 actuelle, je procéderai a sont remplacement.
cyr
posted
the 08/13/2025 at 10:10 AM
akinen
c'est marrant c'est ce que je pense pour gta6. La version ps7, la version masterclass de folie.
syoshu
posted
the 08/13/2025 at 10:10 AM
L' écran actuel est vraiment top, pas grand intérêt de faire une OLED, à part pour se la raconter.
mizuki
posted
the 08/13/2025 at 10:15 AM
J'attends une belle édition collector Zelda / poke 10g / smash bros
gasmok2
posted
the 08/13/2025 at 10:16 AM
J'attends d'avoir des thunes, voilà
ducknsexe
posted
the 08/13/2025 at 10:19 AM
Y aura pas de pro. La switch 1 pro existe pas et la switch 2 pro existera sans doute pas.
La switch 2 est très belle, elle eclate la switch 1. Si Nintendo sort une Oled j espere que les joycon seront détachable. Et j aime bien aussi les cercles a led autour des yostick
wickette
posted
the 08/13/2025 at 10:35 AM
Tout depend des jeux.
J’avais pris la switch oled tellement il y avait de bons jeux dessus, si c’est pareil à mi-vie pour nintendo je ferai pareil.
Mais il n’y aura pas de pro, c’est inutile pour moi, un modèle avec une meilleure autonomie et un oled vrr/hdr c’est tout ce qu’il faut pour moi
zoske
posted
the 08/13/2025 at 10:36 AM
Des jeux! et des bons jeux pas des jeux où l'activité principale est de collectionner des bananes, des étoiles, des autocollants.... La grande maladie de Nintendo depuis quelques temps...
Prendre les joueurs pour des collectionneurs compulsifs! Ok Pokemon l'a prouvé moult fois... mais faire tous leurs jeux comme ça, c'est un peu trop nan?
zoske
posted
the 08/13/2025 at 10:37 AM
ducknsexe
Moi j'ai la Switch 1 Pro, mais la différence c'est qu'elle fait tourner aussi les jeux Switch 2
bisba
posted
the 08/13/2025 at 10:41 AM
évolution graphique , peut être.
Mais mais si y'a un collector couplé , style Zelda , je saute le pas .
solarr
posted
the 08/13/2025 at 10:41 AM
cyr
?? rien d'étrange, juste que les GKC sont chers pour de la location et appartiennent au serveur de Nintendo et à la mémoire interne d'un matériel qui peut tomber en panne : trop de "si"
zoske
c'est justement pour cela que je revends mon Mario Kart World : je m'ennuie car c'est lent et tout le monde prend des raccourcis et doivent s'appuyer sur des éléments du décor pour gagner. j'ai essayé de trouver un intérêt mais c'est devenu plus un jeu familial rendu accessible aux petits qu'un jeu où on peut s'amuser dans son coin mais en multi. Pas pour moi.
Top d'Oopen World pour des jeux qui n'en ont pas l'essence.
judebox
posted
the 08/13/2025 at 10:41 AM
Des jeux avants le OLED, ce serait pas mal ouais...
janolife
posted
the 08/13/2025 at 11:10 AM
J’attends une version avec écran Oled, meilleure batterie et des jeux qui font envie…
skk
posted
the 08/13/2025 at 11:16 AM
Prochain article, quel type de papier toilette utilisez vous? Double ou triple épaisseurs?
