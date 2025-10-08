Pour un jeu qui n'est officiellement pas jouable sur la Nintendo Switch standard, The Legend of Zelda: The Wind Waker se fait donc désirer.
Plus intéressant encore, selon un représentant de Nintendo, cela n'empêcherait pas The Wind Waker HD de sortir un jour sur Switch 2.
Pendant des années, presque à chaque fausse fuite pour le prochain Nintendo Direct, The Wind Waker HD et Twilight Princess HD étaient des titres incontournables qui devaient être annoncés. On parlait depuis longtemps de leur arrivée sur Nintendo Switch pour combler le vide entre les nouveaux jeux Zelda, mais cela n'a finalement pas eu lieu.
Fait intéressant, Nintendo a choisi de proposer la version originale du jeu en exclusivité sur Switch Online sur Switch 2. Reste à savoir s'ils ressortent sur la nouvelle console de Nintendo en boite.
Source : https://nintendoeverything.com/zelda-wind-waker-hd-switch-2-feature/
posted the 08/10/2025 at 08:57 AM by link49
mrnuage +1000, mais c'est comme ça un peu partout. Le jeu du mois, c'est encore un énième remake avec MGS3. C'est triste quelque part de pas avoir de nouveaux épisodes.
Personne ne serait surpris si ces jeux (ww et tp) sortaient sur Switch 1 et ils sont sans doute déjà prêt sauf qu'aujourd'hui nintendo peut décider que finalement non ils ne sortiront pas.
Car en fait l'idée serait de nourrir encore la Switch 1...avec des versions visullement au max jusqu'à faire tourner versions à 30fps...et passerait à 60 fps quand tu utilises le jeu sur Switch 2.
On ne sait pas comment est décidé le planning chez Nintendo.
Ils mettront TP sur les service GC et voilà, comme ça pour ceux qui désirent tellement jouer a ces deux Zelda pourront le faire par ce biais
Le transcripteur de l'article en sait quelque chose