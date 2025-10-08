Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
The Legend of Zelda : Breath of the Wild
2
name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
other versions : Wii U - Switch Switch 2 -
[Question] Ces Zelda ressortiront ils sur Nintendo Switch 2?
Pour un jeu qui n'est officiellement pas jouable sur la Nintendo Switch standard, The Legend of Zelda: The Wind Waker se fait donc désirer.



Plus intéressant encore, selon un représentant de Nintendo, cela n'empêcherait pas The Wind Waker HD de sortir un jour sur Switch 2.



Pendant des années, presque à chaque fausse fuite pour le prochain Nintendo Direct, The Wind Waker HD et Twilight Princess HD étaient des titres incontournables qui devaient être annoncés. On parlait depuis longtemps de leur arrivée sur Nintendo Switch pour combler le vide entre les nouveaux jeux Zelda, mais cela n'a finalement pas eu lieu.



Fait intéressant, Nintendo a choisi de proposer la version originale du jeu en exclusivité sur Switch Online sur Switch 2. Reste à savoir s'ils ressortent sur la nouvelle console de Nintendo en boite.

Source : https://nintendoeverything.com/zelda-wind-waker-hd-switch-2-feature/
    tags :
    posted the 08/10/2025 at 08:57 AM by link49
    comments (13)
    metroidvania posted the 08/10/2025 at 09:03 AM
    J'espère tous les zeldas sur switch 2
    mrnuage posted the 08/10/2025 at 09:09 AM
    On s'emmerde déjà assez comme ça sur S2 pour se taper une énième réédition de vieux Zelda... Sérieusement les N-Sex faut avoir plus d'ambition que ça quoi...
    fiveagainstone posted the 08/10/2025 at 09:12 AM
    J'attends surtout du neuf. On va pas se refaire les mêmes jeux en boucle avec juste de meilleurs graphismes à chaque fois.


    mrnuage +1000, mais c'est comme ça un peu partout. Le jeu du mois, c'est encore un énième remake avec MGS3. C'est triste quelque part de pas avoir de nouveaux épisodes.
    guiguif posted the 08/10/2025 at 09:15 AM
    fiveagainstone Le jeu du mois c'est surtout Lost Soul Aside
    shambala93 posted the 08/10/2025 at 09:15 AM
    Peut-être temps de passer à autre chose…
    pcsw2 posted the 08/10/2025 at 09:49 AM
    Moi je veux un nouveau zelda pas un remake ou remaster.
    newtechnix posted the 08/10/2025 at 09:59 AM
    La Switch 2 a besoin de gros AAA Zelda et Mario et pas de portages c'est facilement compréhensible.

    Personne ne serait surpris si ces jeux (ww et tp) sortaient sur Switch 1 et ils sont sans doute déjà prêt sauf qu'aujourd'hui nintendo peut décider que finalement non ils ne sortiront pas.

    Car en fait l'idée serait de nourrir encore la Switch 1...avec des versions visullement au max jusqu'à faire tourner versions à 30fps...et passerait à 60 fps quand tu utilises le jeu sur Switch 2.

    On ne sait pas comment est décidé le planning chez Nintendo.
    fdestroyer posted the 08/10/2025 at 10:05 AM
    Faut du sang frais, je ne veut pas de remasters.

    Ils mettront TP sur les service GC et voilà, comme ça pour ceux qui désirent tellement jouer a ces deux Zelda pourront le faire par ce biais
    fiveagainstone posted the 08/10/2025 at 10:20 AM
    guiguif Ça mérite plus qu'un remake, j'espère qu'il fera plus de ventes que MGS, j'y crois moyen.
    sonilka posted the 08/10/2025 at 10:26 AM
    Y a deja WW disponible via le NSO+ et il est évident que TP arrivera dans les années à venir. Autant dire que voir la compilation sortie sur WiiU débarquer que S2 m'étonnerait grandement. Par contre Nintendo va certainement continuer à ressortir les anciens Zelda 2D. J'aimerais bien qu'ils nous remake Zelda OoA/OoS.
    volran posted the 08/10/2025 at 10:50 AM
    On s'emmerde à devoir se retaper les mêmes remastered/portages des vieux Zelda.
    forte posted the 08/10/2025 at 10:57 AM
    Ils arriveront un jour. Tout arrive avec Nintendo !
    iglooo posted the 08/10/2025 at 11:03 AM
    Pendant des années, presque à chaque fausse fuite pour le prochain Nintendo Direct, The Wind Waker HD et Twilight Princess HD étaient des titres incontournables qui devaient être annoncés.

    Le transcripteur de l'article en sait quelque chose
