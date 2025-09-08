Square Enix a dévoilé son calendrier de jeux à venir pour le reste de cette année 2025.
Alors que leur stratégie multiplateforme bat son plein, ils misent beaucoup sur la Nintendo Switch 1 et la Nintendo Switch 2 cette année.
Les fans de Nintendo pourront jouer enfin à Final Fantasy VII Remake. Et vous, qu'allez-vous prendre?
Source : https://x.com/stealth40k/
Tactics aurait pu me seduire mais je l'ai refait il y a pas si longtemps en emulateur et il y a des missions clairement agacantes.
Par exemple, une où on doit combattre un chevalier bien relou au milieu d'un fort avec toute l'équipe de l'autre coté du fort. Et le système d'expe est lui aussi bien relou.
Bref un jeu qui de base serait vraiment sympa mais avec un système qui gache l'expérience selon moi. Et j'ai pas envie de relancer
dq 1+2 également car j'ai déjà le 3 sur ps5
ff tactics je me tâte, à voir si comme le dit Ippoyabukiki, il y aura des rééquilibrage.
Alors que j'adorerai avoir des jeux NS2 dans la collec
Je préfère avoir moins beau mes tout la cartouche ou cd
Perso aucun, square Enix et moi ça jamais etais l'amour fou....