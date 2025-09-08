Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Question] Quels jeux Swich 2 Square-Enix allez vous acheter?
Square Enix a dévoilé son calendrier de jeux à venir pour le reste de cette année 2025.



Alors que leur stratégie multiplateforme bat son plein, ils misent beaucoup sur la Nintendo Switch 1 et la Nintendo Switch 2 cette année.



Les fans de Nintendo pourront jouer enfin à Final Fantasy VII Remake. Et vous, qu'allez-vous prendre?

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 08/09/2025 at 06:38 AM by link49
    comments (17)
    ippoyabukiki posted the 08/09/2025 at 06:41 AM
    Aucun. Deja ff7 remake sur console sony.
    Tactics aurait pu me seduire mais je l'ai refait il y a pas si longtemps en emulateur et il y a des missions clairement agacantes.
    Par exemple, une où on doit combattre un chevalier bien relou au milieu d'un fort avec toute l'équipe de l'autre coté du fort. Et le système d'expe est lui aussi bien relou.
    Bref un jeu qui de base serait vraiment sympa mais avec un système qui gache l'expérience selon moi. Et j'ai pas envie de relancer
    akinen posted the 08/09/2025 at 06:57 AM
    Aucun
    manix posted the 08/09/2025 at 07:05 AM
    eliott je prendrais sur ps5
    dq 1+2 également car j'ai déjà le 3 sur ps5
    ff tactics je me tâte, à voir si comme le dit Ippoyabukiki, il y aura des rééquilibrage.
    fdestroyer posted the 08/09/2025 at 07:09 AM
    C'est fou, mais à cause de ces maudites GKC, je vais sûrement me tourner vers les version Switch (en mode inferior) ou PS5

    Alors que j'adorerai avoir des jeux NS2 dans la collec
    poker22 posted the 08/09/2025 at 07:13 AM
    Tout sauf dragon quest
    alucardk posted the 08/09/2025 at 07:23 AM
    Aucun car aucun ne sera sur cartouche.
    iglooo posted the 08/09/2025 at 07:38 AM
    manix ippoyabukiki va t'on avoir le droit à des tests évoquant la dark-soulisation d'FF Tactics? Les pires combats possibles dans ce jeu c'est les aléatoires avec les chocobos de couleur sur la partie nord-est de la carte à très haut niveau. Limite les lanciers et leurs attaques "bondissantes" sont obligatoires au niveau défensif afin d'être en l'air pour éviter les attaques des volatiles. Le souci c'est que vu leur mobilité, quand ça retombe ils sont souvent déjà sur d'autres cases Combat d'attrition
    yukilin posted the 08/09/2025 at 07:42 AM
    Aucun.
    kidicarus posted the 08/09/2025 at 07:44 AM
    Leur nouveau jeu en 2dhd qui est prévu pour l'année prochaine.
    kiryukazuma posted the 08/09/2025 at 07:46 AM
    Tous sur une autre console... J'adore la switch, mais les autres versions tournent mieux...
    link49 posted the 08/09/2025 at 07:49 AM
    kidicarus Oui, il sort en 2026.
    kikoo31 posted the 08/09/2025 at 07:50 AM
    O qu'un
    thejoke posted the 08/09/2025 at 07:59 AM
    Eliott s'il sort en cartouche et final fantasy tactics
    narustorm posted the 08/09/2025 at 08:02 AM
    Rien du tout sur switch 2
    Je préfère avoir moins beau mes tout la cartouche ou cd
    cyr posted the 08/09/2025 at 08:05 AM
    fdestroyer il y a pas de jaquette c'est une gamekey card?

    Perso aucun, square Enix et moi ça jamais etais l'amour fou....
    kidicarus posted the 08/09/2025 at 08:16 AM
    link49 oui, c'est ça lutin vert l'année prochaine.
    link49 posted the 08/09/2025 at 08:23 AM
    kidicarus il va se faire désiré.
