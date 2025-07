Plus tôt , Nintendo a annoncé un Nintendo Direct: Partner Showcase le 31 juillet 2025. Il ne fait aucun doute que nous assisterons à de nombreuses annonces de jeux tiers pour la Nintendo Switch 2, mais il semble que NIS ait accidentellement anticipé ses annonces.Nippon Ichi Software a en effet partagé une tweet sur les réseaux sociaux, avant de le retirer quelques minutes plus tard, mais le mal était fait. Vous pouvez voir l’illustration du jeu ci-dessus, qui confirme sa sortie sur Switch et Switch 2 le 30 juillet 2026. Il y a de fortes chances que nous ayons la révélation officielle de ce titre demain après-midi.Selon Google Traduction, le titre de ce jeu est « The Garden of Honolulu », et son illustration ressemble beaucoup à celle d’un jeu Yomawari. En dehors de cela, nous n’avons pas d’autres détails sur le jeu, mais nous nous apprendrons plus dans quelques heures !Source : https://www.gonintendo.com/contents/51248-nis-accidentally-reveals-new-switch-switch-2-title-early/