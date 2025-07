Comme vous l'avez sans doute déjà remarqué, une nouvelle rumeur circule dans le dernier podcast de Nate the Hate concernant un Nintendo Direct qui pourrait avoir lieu peu de temps après la sortie de Donkey Kong Bananza en juillet. Dans le même épisode, le YouTubeur et podcasteur a abordé le sujet du futur support tiers pour la Switch 2, et expliqué que, même si les annonces initiales ne semblent pas avoir beaucoup de conséquences, plusieurs développeurs semblent retenir certaines révélations.Nintendo chercherait également à rassurer tout le monde sur le fait que sa nouvelle console hybride est une « plateforme viable » pour les « gros » jeux tiers à l'avenir. Quant aux annonces, elles devraient provenir de nombreux grands éditeurs :« Des annonces arrivent… Je sais aussi que des studios comme Capcom, Sega, Ubisoft, Bandai Namco et bien d'autres attendent avec impatience. Ils ont des jeux qu'ils souhaitent annoncer pour la plateforme, et ils bénéficient d'un soutien important pour cette dernière. Ce sera un Direct très important pour Nintendo, qui permettra de dire : « Voici le support des jeux tiers dont nous disposons. Regardez les jeux, ils peuvent rivaliser avec les autres consoles », que ce soit en termes de graphisme ou de performances, et « nous sommes une plateforme viable que vous pourrez choisir pour l'avenir » pour découvrir les jeux tiers. »Il ajoute également que Microsoft devrait toujours être un « grand soutien de la console », avec l'arrivée de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 d'Activision sur Switch 2 la semaine dernière.Bien sûr, des jeux comme Elden Ring, Star Wars Outlaws et Final Fantasy VII Remake Intergrade de Square Enix sortiront également plus tard cette année. The Duskbloods, une exclusivité Switch 2 de FromSoftware, est également prévu pour l'année prochaine, et la semaine dernière, 2K a verrouillé NBA 2K26 pour la nouvelle plateforme après avoir confirmé WWE 2K25.Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/07/rumour-major-third-party-devs-reportedly-sitting-on-multiple-switch-2-announcements/