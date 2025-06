Encore une nouvelle vidéo avec des jeux qui sont plus confortable (et même prennent toute leur dimension) avec la NS2.Nous avons déjà vu pour certains jeux, mais là nous voyons pour d'autres comme :Trials of Mana / Passe de 30FPS à 60 FPS stableNEO : The World Ends With You / Passe de 35/45FPS à 60FPS stablePrincess Peach Showtime / Plus de soucis de framerate, 30 FPS StableNo More Heroes III / Passe de 20/30FPS en moto à 30FPS stableDragon Quest III HD-2D Remake / Passe de 25FPS à 30 FPS stableCruis'n Blast / 60FPS stableet d'autres encoreComme d'habitude, meilleur framerate, meilleur résolution et temps de chargement réduit.