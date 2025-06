Bon, je l'aurais attendu cette console... Ça fait maintenant une semaine que je saigne la Nintendo Switch 2 et franchement… pour moi, c’est une réussite.Qualité de fabrication au top, console puissante, attachante, et ce mode souris… quelle surprise ! Par contre, les sticks des Joy-Con sont encore trop proches de ceux de la première Switch, et je soupçonne qu'on va commencer à entendre parler du Joycon Drift dans 1 an... À surveiller.Les vibrations HD2 ? Meilleures que sur Xbox, moins bonnes que sur DualSense. La Manette Pro ? Une masterclass, surtout pour ses joysticks et son autonomie, mais un peu cher, malheureusement.Petite déception : Cyberpunk 2077 tourne moins bien que sur Steam Deck avec des chutes de framerate ????. Au final, si c'est pour jouer à des jeux tiers on the go, autant prendre une Steam Deck - 800p, OLED, et même pas besoin d'attendre les portages, Elden Ring Nightreign est déjà dispo sur la console de Valve !En parlant d'OLED, l'écran LCD fait le taff, IPS + HDR oblige, mais on a pas cet effet WAHOO dans la nuit avec des noirs parfaits. Le VRR, c'est bien de l'avoir mis en mode portable, sauf ne pas l'avoir rendu disponible en mode salon oblige les développeurs à cibler du 120 fps, 60 fps, 40 ou 30 fps spécifiquement (des multiples de 120), donc finalement je ne sais pas si cela va beaucoup servir... Quand aux 120 hz de l'écran, ils me semblent pour l'instant inutile - on verra avec l'arrivée de Metroid Prime 4 (enfin ça sera du 720p 120Hz en portable, rêvez pas non plus, j'espère que le DLSS sera utilisé pour l'upscale).Les Game Key Card prennent de la place sur le SSD mais sont moins chères que les cartouches en magasin, donc de mon côté, ça passe, tant que ces cartes restent sous les 50 €. Big up à Street Fighter 6 qui inclut les Years Pass pour 45 à 60 balles selon les magasins ! Au-dessus... ça passera un peu moins pour moi.En vrai ? Je la recommande direct, peut-être même plus qu’une Xbox Series S pour son côté portable et futur proof, surtout si vous êtes fan de Nintendo et de Mario Kart World, . Mais si vous voulez simplement jouer à des jeux tiers sur une console portable, jetez un coup d'oeil à la Steam Deck : Malgré ses 3 ans, je trouve qu'elle n'a pas pris une ride en mode portable et qu'elle pourrait bien être LA grande gagnante de cette histoire...