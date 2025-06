Résumé rapide :- Textures meilleures que les version old gen et que la version Xbox Serie S. Pratiquement identiques aux versions PS5/ Xbox serie X- Qualité d'image meilleure que celle de la Xbox Serie S dans son mode qualité ( infiniment meilleure que celle de la PS4 ), malgré une résolution de 1080p vs 1440p. Magie du DLSS.- Qualité des reflets meilleure que la version Xbox serie S et bien meilleure que les version old gen. Toujours grâce au DLSS.- Ombres inférieures aux versions current gen et même dans certains cas à la version PS4, bizarrement.- NPC / véhicules identiques aux versions old gen. Limitation du CPU oblige.- Les assets se chargent normalement comme sur current gen contrairement aux version old gen qui avaient du mal à charger les modèles / textures à cause de leur disques durs.- Framerate en mode qualité assez stable dans le jeu normal, 30 fps avec des chutes très rares jusqu'à 25 fps environ. Pour Phatom Liberty, par contre, ça peut descendre jusqu'à 19 fps dans le pire des scénarios et se retrouve fréquemment dans les 25 fps.- Framerate en mode performance vraiment mauvais, tombe parfois en dessous du mode qualité (!) et atteint rarement les 40 fps stables. Mode peu recommandé.- En mode portable c'est la même qualité graphique qu'en mode docké, seule la résolution change mais c'est très honnête.