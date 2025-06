Square Enix aurait laissé entendre qu'il porterait son dernier jeu Final Fantasy sur Switch 2. Comme l'a fait remarqué « Genki_JPN » sur les réseaux sociaux, lors d'une diffusion en direct, le producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida (alias Yoshi-P), et le directeur créatif, Kazutoyo Maehiro, ont brièvement évoqué l'avenir du jeu et expliqué que Nintendo est la seule plateforme qui leur reste à conquérir.Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations en ligne, certains fans de Final Fantasy étant déjà convaincus qu'un « portage sur Nintendo Switch 2 » pourrait être en préparation. Avant toute excitation, Square Enix se concentre actuellement sur le portage de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Switch 2 prévu pour cet hiver. Le RPG tactique Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est également prévu lui pour septembre.D'abord sorti sur PlayStation 5 et PC, Final Fantasy XVI est maintenant disponible sur Xbox Series X|S et ses débuts commerciaux ont été difficiles, comme le soulignent nos collègues de Pure Xbox.Cette allusion d'une sortie de Final Fantasy XVI sur Nintendo Switch 2 fait suite à l'annonce par Yoshi-P d'une possible sortie de Final Fantasy XIV Online sur ce même support. Pour l'instant, rien n'a été officiellement annoncé ni confirmé concernant la sortie de ces Final Fantasy sur les plateformes Nintendo.Source : https://www.resetera.com/threads/switch-2-port-of-ffxvi-hinted-at-by-naoki-yoshida-and-kazutoyo-maehiro.1224171/