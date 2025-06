Clair Obscur Expedition 33 est un RPG français développé par Sandfall Interactive sorti sur PC, Xbox Series et Ps5 le 25 avril dernier.La presse, et accessoirement les joueurs, sont tous presque unanimes. En témoigne sa moyenne Opencritic et Metacritic très haute. 55 sites lui ont attribué la note parfaite de 100/100."Clair Obscur : Expedition 33 n’est pas seulement plus grand que la somme de ses parties qui le composent ; il redéfinit complètement les parties elles-mêmes.""Clair Obscur : Expedition 33 est un chef-d'œuvre qui continue de progresser plus on avance dans son incroyable histoire, ce qui en fait un titre incontournable pour 2025 et même au-delà. C'est une œuvre d'art à découvrir au moins une fois dans sa vie de joueur. Son histoire, ses personnages, son gameplay et sa musique se fondent pour créer une expérience qui place la barre très haut tous genres confondus, tandis que ses combats et ses mondes en font un rêve devenu réalité pour tous les fans de RPG."Pour moi, c'est clairement le GOTY 2025 pour le moment, notamment grâce à son OST et son scénario quasi parfaits. Qui pourra faire mieux?Source : https://opencritic.com/game/18026/clair-obscur-expedition-33/