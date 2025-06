The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est sorti sur Nintendo Switch le 12 mai 2023. Ce jeu est la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.Le jeu est ressorti sur Switch 2 pour accompagner le lancement de la console. Fait-il mieux que The Legend of Zelda : Breath of the Wild ressorti lui aussi sur Switch 2?Press Start Australia et IGN Benelux lui ont attribué la note parfaite de 100/100. Nintendo Life et GamingBolt optent pour un 90/100. Selon eux, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s'appuie sur les bases solides de Breath of the Wild pour offrir une expérience qui surpasse l'original sur pratiquement tous les plans. Tears of the Kingdom sur Switch 2 est une réussite totale : visuellement impressionnant, riche en fonctionnalités et enfin fonctionnant sans compromis.Pour le moment, sa moyenne Metacritic est donc de 95/100.Il surclasse pour le moment son grand frère. Comme quoi...Source : https://www.metacritic.com/game/the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-nintendo/