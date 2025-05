... 20% en 1440p et 4% en UHD (que le business appelle exotiquement "4K")... le reste, par d'autres définitions exotiques.Avec une utilisation résistante des GTX série 1000 -- "l'anomalie" nvidia parce que trop puissante pour le prix correct - (normal, support du FSR et du nvidia Framegen, PhysX, 9 ans plus tard et faisant tourner tous les jeux sans saccades et sans nécessité systépathétique et pathologiquement DF d'upscaling DLSS & FSR, même si ça peut aider des configs qui souffrent)Préparez-vous à se voir imposer Windows 11 à cause de Copilot AI en octobre,date de fin du support de Windows 10 par Microsoft. (Même s'il existe des astuces pour prolonger la durée du support gratuitement.)Windows 10 a rendu obsolète des processeurs et chipsets ? Windows 11 fera pareil pour le bonheur des constructeurs de carte-mère et de processeur.. !Bref si vous n'avez pas de TPM 2.0,votre PC n'en verra pas la couleur.J'entends au loin le battement d'ailes des pigeons EGOISTES balancer du vent du genre : "qu'est-ce que tu fais encore sous Windows 10, c'est OBSOLETE, je ne comprends pas ces gens qui n'acceptent pas le changement"Par curiosité, je me suis inscrit à une formation Windows 11, et j'ai pu apprécier les différences : la cosmétique cache l'exploitation de données personnelles par l'IA. Trop beau. Pas grave : comme dirait l'art sot : le "GOGO BABA GOBE" (manipulation des masses et discours trompeurs dans Prose Combat);Pour les autres, pas d'inquiétude : MicroHARD fera le travail que vous le vouliez ou non...Certains voudront-ils demander à Copilot comment installer Linux ?