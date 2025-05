Un mystérieux phénomène a récemment frappé le Xbox Store en Europe, entraînant la suppression d'une trentaine de jeux sans explication officielle depuis de nombreuses semaines.Ce phénomène pourrait être lié à plusieurs facteurs, notamment des problèmes techniques ou des questions de licence.Cependant, la disparition du jeu Tenderfoot Tactics semble liée à un mouvement politique plus large : le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions).Ce mouvement, lancé en 2005, milite pour le boycott des entreprises entretenant des relations économiques avec Israël et a récemment appelé à un boycott de Microsoft et Xbox en raison de leurs contrats avec l’armée israélienne.Dans le cadre de cette campagne, certains développeurs ont retiré volontairement leurs jeux du Xbox Store en solidarité avec la cause palestinienne, renforçant ainsi la pression exercée sur Microsoft.Cette vague de suppressions de jeux rappelle les défis du tout numérique et l’importance de préserver l’accès aux jeux, même après leur retrait du marché.Dans l’attente d’une clarification officielle, les joueurs européens surveillent la situation de près, espérant une réapparition prochaine des titres disparus.[Liste des jeux plus disponibles sur Xbox]Abo KhashemAlder's Blood: Definitive EditionCats and the Other LivesCreepy TaleCreepy Tale 2DestropolisExorderFlippin KaktusGrim Dawn: Definitive EditionGyltHouseHyper Light DrifterKena: Bridge of SpiritsMundaunOne True HeroOobletsPaper Dolls OriginalPrimal LightQuest HunterREKT! High Octane StuntsSong of the DeepSpooky's Jump Scare Mansion: HD RenovationSteve Jackson's Sorcery!Strike Force KittySuperMashSuper Meat Boy ForeverWill You Snail?