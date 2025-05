Analyses/Débats

1 - Les Graphismes/la Techniques (RT/Résolution/Framerate/Rendu Global) : 0

2 - Les Possibilités Offertes par les Mécaniques de Jeu : 0

3 - La Direction Artistique/Chara Design : 1

4 - Le Nom du Studio/du ou des Créateur(s) : 0

5 - L'Univers dans lequel se déroule l'aventure : 0

6 - L'Ambiance Musicale : 1

7 - Ce que dégage globalement l'Expérience Vidéoludique proposée : 5

8 - La Qualité d'Animation des Sprites/Modèles 3D : 0

9 - Le Game Design Général du jeu : 0

Hello la communauté,lors d'une discussion passionnée avecsur notre vision des éléments importants dans les jeux vidéo et l'évolution de l'industrie, nous avons parlé d'un point sur lequel il nous a été difficile d'avoir un avis factuel puisqu'il découle en grande partie de notre point de vue sur le JV et ne correspond pas forcément à celui que partage une large échelle de joueurs.J'aimerais donc faire appelle à vous afin de récolter un maximum d'avis concernant notre point de discordance qui est le suivant :Et voici donc les propositions que j'ai listé à ce sujet :Afin de facilité la comptabilisation des votes, je vous invite à utiliser le sondage que j'ai créé. Il n'y a pas besoin d'inscription sur le site qui l'héberge pour y participer et vous pouvez également donner votre réponse dans les commentaires en postant le numéro correspondant à la réponse que vous voulez donner.N'hésitez pas à donner plus de précision sur votre choix si vous voulez en discuter plus en détail avec les membres de la communauté.J'ajouterais le nombre de votes à côtés de chaque réponse que vous donnerais dans les commentaires et nous aurons ainsi deux façons de voir les votes, soit via le sondage du site dédié soit via vos réponses ci-dessous. Bien entendu les votes ne seront pas cumulé entre les deux formes de votes, c'est juste pour vous donner la possibilité de le faire à votre convenance.En attendant de voir vos votes et lire vos commentaires, je remercie d'avance tous les membres de la communauté qui se prêteront au jeu. Je clôturerai le vote dimanche prochain, en faisant un petit rappel de temps en temps.