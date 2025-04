Les classements des ventes physiques au Royaume-Uni pour la semaine dernière sont disponibles.Clair Obscur : Expédition 33 débute à la deuxième place, devancé par Hogwarts Legacy, qui occupe la première place depuis plusieurs semaines consécutives. 96 % des exemplaires vendus l'ont été sur PS5.Indiana Jones and the Great Circle, qui est remonté à la deuxième place grâce au lancement sur PS5, est désormais neuvième, tandis qu'Astro Bot chute également, passant de la troisième à la huitième place.UK Sales Chart: Week Ending 26th April, 2025Hogwarts LegacyClair Obscur: Expedition 33Mortal Kombat 11 UltimateMonster Hunter WildsCyberpunk 2077 Ultimate EditionEA Sports FC 25Minecraft (Switch)Astro BotIndiana Jones and the Great CircleTekken 8